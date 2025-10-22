ETV Bharat / bharat

നവജാതശിശുക്കളെ മാറിനൽകി: രാജസ്ഥാനിലെ ആശുപത്രിയിൽ വീഴ്‌ച; ഡിഎൻഎ പരിശോധന ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം

പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയ സ്ത്രീക്ക് ആൺകുഞ്ഞിനെയാണ് ആദ്യം നൽകിയത്. ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷം തെറ്റ് തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചതോടെ കുടുംബങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചു.

NEWBORNS EXCHANGED IN RAJATHAN DNA TEST OF NEWBORNS MEDICAL NEGLIGENCE IN RAJASTHAN HATHIPOL POLICE STATION
Udaipur MB Hospital Baby Swap Incident Sparks Outrage Families Demand DNA Test (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 22, 2025 at 10:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ജയ്‌പൂർ: രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്‌പൂരിലെ മഹാറാണ ഭൂപാൽ ആശുപത്രിയിൽ (എംബി ആശുപത്രി) രണ്ട് നവജാതശിശുകളെ അധികൃതർ മാറിനൽകിയത് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കി. ഒക്‌ടോബർ 21ന് രാത്രിയിൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഒരേസമയം രണ്ട് സ്‌ത്രീകൾ പ്രസവിച്ചതിൽ, പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ച സ്‌ത്രീക്ക് ആൺകുഞ്ഞിനെ നൽകുകയായിരുന്നു അധികൃതർ.

ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷം, തങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് അധികൃതർ തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. യഥാർഥത്തിൽ അവർ ജന്മം നൽകിയത് പെൺകുഞ്ഞിനാണെന്ന് അറിയിച്ചതോടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി. സംഭവത്തിൽ ഹാത്തിപോൾ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻചാർജ് യോഗേന്ദ്ര വ്യാസ് ആശുപത്രി ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡിഎൻഎ പരിശോധന ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇരു കുടുംബങ്ങളും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പ്രതികരണവും അന്വേഷണവും

നവജാത ശിശുക്കളുടെ അമ്മമാരിൽ ഒരാളുടെ സഹോദരനായ അശോക് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, പുലർച്ചെ 12 മണിയോടെയാണ് സഹോദരി ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ പിന്നീട് സത്യാവസ്ഥ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പിഴവാണെന്ന് അശോക് പറഞ്ഞു. താഴ്ന്ന ജീവനക്കാരെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തി സംഭവം മറച്ചുവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നെന്നും ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. ആർഎൽ സുമനെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാജസ്ഥാനിലെ പ്രമുഖ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഒന്നായ മഹാറാണ ഭൂപാൽ ആശുപത്രിയുടെ ഭാഗമായ സർക്കാർ പന്നാധായ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് ഇത്രയും ഗുരുതരമായ അനാസ്ഥ സംഭവിച്ചത്. ദക്ഷിണ രാജസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആശുപത്രികളിൽ ഒന്നായ ഇവിടെ ഇത്തരമൊരു പിഴവ് സംഭവിച്ചതിൽ പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്ത് വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് വഴിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങൾ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്ന സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലെ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയായാണ് ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

വൈകാരിക പ്രതികരണവും പൊലീസ് ഇടപെടലും

കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറി നൽകിയെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞതോടെ ഇരു കുടുംബാംഗങ്ങളും വലിയ വൈകാരിക പ്രതികരണമാണ് നടത്തിയത്. ഒന്നര മണിക്കൂറോളം 'തങ്ങളുടെ' കുഞ്ഞാണ് കൈവശമെന്ന ധാരണയിൽ സന്തോഷിച്ചിരുന്ന അമ്മമാർക്ക് അധികൃതരുടെ തിരുത്തൽ വലിയ മാനസികാഘാതമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. പ്രസവശേഷം ആൺകുഞ്ഞിനെ നൽകിയപ്പോൾ ജീവനക്കാർ മധുരം നൽകി അഭിനന്ദിച്ചെന്നും, പിന്നീട് തെറ്റ് തിരുത്തിയെത്തിയപ്പോൾ ജീവനക്കാർ പരസ്പരം പഴിചാരിയെന്നും ഒരു കുടുംബാംഗം ആരോപിച്ചു.

സംഭവം തർക്കത്തിലേക്ക് വഴിമാറിയതോടെ, ഹാത്തിപോൾ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഓഫിസർ യോഗേന്ദ്ര വ്യാസ് ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിച്ചു. ആശുപത്രി അധികൃതരുമായി സംസാരിച്ച ശേഷം എല്ലാ രേഖകളും പരിശോധിക്കുകയും ഡിഎൻഎ പരിശോധനയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ നിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങൾ പരസ്പരം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി, സംഭവിച്ച ദുരവസ്ഥയിൽ വേദന പങ്കുവെച്ചു.

ഡിഎൻഎ പരിശോധനയും സുരക്ഷാ വീഴ്ചയും

ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. ആർഎൽ സുമൻ്റെ പ്രതികരണം അറിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും, പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ വഴി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നതിന് പിന്നാലെ അന്വേഷണത്തിനായി ഉന്നതതല സമിതിയെ നിയമിച്ചതായി ആശുപത്രി മാനേജ്‌മൻ്റ് അറിയിച്ചു. ജീവനക്കാരുടെ വീഴ്ചയുടെ പേരിൽ കർശനമായ അച്ചടക്ക നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് മാനേജ്‌മൻ്റ് ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസവം നടന്ന സമയത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന നഴ്സുമാർ, ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാർ, മറ്റ് അനുബന്ധ ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് പ്രാഥമികമായി അന്വേഷണം നടക്കുക.

കുഞ്ഞങ്ങളെ മാറിനൽകിയെന്ന വിവരം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഡിഎൻഎ പരിശോധന മാത്രമാണ് ഏക ആശ്രയം. പരിശോധനാഫലം ലഭിക്കുന്ന 15 ദിവസത്തെ സമയം ഇരു കുടുംബങ്ങൾക്കും വളരെ നിർണായകമാണ്. ഈ കാലയളവിൽ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ചുമതല ആശുപത്രി നഴ്സറിക്കാണ്. നിയമപരമായ എല്ലാ നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ യഥാർഥ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൈമാറുകയുള്ളൂ. കുട്ടികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് പ്രൊസീജ്യറുകൾ (എസ്ഒപി) പാലിക്കാത്തതിലെ വീഴ്ചയാണ് പ്രധാനമായും വിമർശിക്കപ്പെടുന്നത്.

Also Read:- രാഷ്ട്രപതിക്ക് കൈത്താങ്ങ്: ശബരിമലയിൽ ശ്രദ്ധേയനായ മലയാളി ഓഫിസർ സൗരഭ് എസ് നായർ; എന്താണ് എഡിസി ചുമതലകൾ?

TAGGED:

MAHARANA BHOPAL HOSPITAL
NEWBORN EXCHANGE CONTROVERSY
DNA TESTING ORDERED
HOSPITAL NEGLIGENCE
UDAIPUR BABY SWAP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമഷ്‌ഠിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.