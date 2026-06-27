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ഊബർ ഇന്ത്യ പ്രസിഡൻ്റ് പ്രഭ്ജീത് സിങ് രാജിവച്ചു; പടിയിറങ്ങുന്നത് 10 വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം

2015 ഓഗസ്റ്റിലാണ് പ്രഭ്ജീത് സിങ് ഊബറിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത്. തുടർന്ന് 2020 ജൂലൈയിൽ ഇന്ത്യയുടെയും ദക്ഷിണേഷ്യയുടെയും ചുമതലയുള്ള പ്രസിഡൻ്റായി അദ്ദേഹം നിയമിതനായി

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ഉബർ ഇന്ത്യ, സൗത്ത് ഏഷ്യ പ്രസിഡന്റ് പ്രഭ്ജീത് സിംഗ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 27, 2026 at 9:23 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പ്രമുഖ റൈഡ് ഹെയ്‌ലിങ് കമ്പനിയായ ഊബറിൻ്റെ (സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വഴി ഓൺലൈനായി ടാക്സികളോ മറ്റ് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളോ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുന്ന സേവനമാണ് റൈഡ്-ഹെയ്‌ലിങ്) ഇന്ത്യ, ദക്ഷിണേഷ്യ വിഭാഗം പ്രസിഡൻ്റ് പ്രഭ്ജീത് സിങ് രാജിവച്ചു. 10 വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട സേവനത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം കമ്പനിയുടെ പടിയിറങ്ങുന്നത്. മറ്റൊരു മികച്ച നേതൃപദവി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രഭ്ജീത് സിങ് ഊബറിൽ നിന്ന് മാറുന്നതെന്ന് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഊബറിലെ നിർണായക സ്വാധീനം
2015 ഓഗസ്റ്റിലാണ് പ്രഭ്ജീത് സിങ് ഊബറിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത്. തുടർന്ന് 2020 ജൂലൈയിൽ ഇന്ത്യയുടെയും ദക്ഷിണേഷ്യയുടെയും ചുമതലയുള്ള പ്രസിഡൻ്റായി അദ്ദേഹം നിയമിതനായി. ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക എന്നീ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെ ഊബറിൻ്റെ മൊബിലിറ്റി ബിസിനസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു. ഈ മേഖലകളിൽ കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയും വികാസവും വേഗത്തിലാക്കുന്നതിൽ പ്രഭ്ജീത് സിങ് നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമിയായി ആരെ നിയമിക്കുമെന്ന കാര്യം കമ്പനി ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഊബറിലെ 10 വർഷം നീണ്ട യാത്രയിൽ പ്രഭ്ജീത് സിങ് നൽകിയ മികച്ച നേതൃത്വത്തിനും സംഭാവനകൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായി കമ്പനി വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനിയുടെ അടുത്ത ഘട്ട വളർച്ചയ്ക്കായി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഊബറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിപണികളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ. കമ്പനിയുടെ ദീർഘകാല വളർച്ചയുടെയും നൂതന ആശയങ്ങളുടെയും പ്രധാന കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് രാജ്യം. വർഷങ്ങളായി മികച്ച ഒരു ടീം കെട്ടിപ്പടുത്തതിൻ്റെ ഫലമാണ് നിലവിൽ കമ്പനിക്കുള്ള കരുത്തെന്നും വക്താവ് വിശദീകരിച്ചു.

ഐഐടി ഖരഗ്‌പൂർ, ഐഐഎം അഹമ്മദാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രഭ്ജീത് സിങ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. മക്കിൻസി ആൻഡ് കമ്പനിയിൽ അസോഷ്യേറ്റ് പാർട്ണറായി പ്രവർത്തിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഊബറിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കോർപറേറ്റ് നേതൃത്വത്തിലെ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾക്ക് 2022ൽ ഐഐഎം അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് യങ് അലുമ്‌നി അച്ചീവേഴ്‌സ് പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ മുന്നേറ്റം
2013ലാണ് ആപ്പ് അധിഷ്ഠിത റൈഡ് ഹെയ്‌ലിങ് സേവനങ്ങളുമായി ഊബർ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്. നിലവിൽ രാജ്യത്തെ 125ലധികം നഗരങ്ങളിൽ കമ്പനിക്ക് സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ബൈക്കുകൾ, ഓട്ടോകൾ, കാറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ മെട്രോ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങൾ ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ ഊബർ ഇപ്പോൾ നൽകുന്നുണ്ട്. പ്രതിദിനം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ റൈഡ് ഹെയ്‌ലിങ് വിപണി ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന ഒന്നാണ്. ആഭ്യന്തര കമ്പനിയായ ഓലയും ആഗോള എതിരാളിയായ ഊബറും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ശക്തമാണ്. ഇതിന് പുറമെ പുതിയ കമ്പനികളും നഗരങ്ങളിലെ യാത്രാ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി സേവനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ മാസം ഊബർ ആഗോള ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ദാരാ ഖോസ്രോഷാഹി ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരുമായും കമ്പനിയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലുള്ള കമ്പനിയുടെ ദീർഘകാല പ്രതിബദ്ധത അദ്ദേഹം അന്ന് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി ചേർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഊബറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഡാറ്റാ സെൻ്റർ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും ഖോസ്രോഷാഹി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ പുതിയ ഡാറ്റാ സെൻ്റർ പ്രവർത്തനസജ്ജമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഊബറിൻ്റെ പ്രധാന ഇന്നൊവേഷൻ ഹബ്ബായി ഇന്ത്യ അതിവേഗം ഉയർന്നുവരികയാണെന്ന് സിഇഒ ദാരാ ഖോസ്രോഷാഹി എക്സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനും വിന്യസിക്കുന്നതിനുമായി അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി ചേർന്നാണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഡാറ്റാ സെൻ്റർ ഒരുക്കുന്നത്. ഈ നിക്ഷേപം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ മികച്ച സേവനങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. റൈഡ് ഹെയ്‌ലിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്ക് പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീളുന്ന അവസരങ്ങൾ നൽകുന്ന അവിശ്വസനീയമാംവിധം പ്രധാനപ്പെട്ട വിപണിയാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് പ്രഭ്ജീത് സിങ് നേരത്തെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിപണികളിലൊന്നായ ഇന്ത്യ അതിവേഗമാണ് വളരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

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PRESIDENT PRABHJEET SINGH
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