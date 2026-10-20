യുഎഇ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി മുംബൈയിൽ; ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ തുടരും, തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തം കരുത്തുറ്റതാക്കാൻ
ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര്. ചർച്ചകളിൽ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇരുരാജ്യങ്ങളും.
By ANI
Published : October 20, 2026 at 10:23 AM IST
മുംബൈ: യുഎഇ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ മുംബൈയിൽ എത്തി. യുഎഇയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സന്ദർശനം. മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിൻ്റെ നൈപുണ്യ വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി മംഗൽപ്രഭാത് ലോധ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ എക്സിൽ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു.
ഔദ്യോഗികമായ ഇന്ത്യ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മുംബൈയിൽ എത്തിയ യുഎഇ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാന് ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതം എന്ന് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ എക്സ് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. യുഎഇ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും രൺധീർ ജയ്സ്വാർ എടുത്തുപറഞ്ഞു. വളരെ നിർണായകമായ ഈ സന്ദർശനം ഇന്ത്യയും യുഎഇയും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമഗ്ര തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
Delighted to welcome DPM & FM UAE @ABZayed to Mumbai. Look forward to our talks. 🇮🇳 🇦🇪 https://t.co/uZxsao6hBe— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 19, 2026
ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളിൽ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. 'യുഎഇ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ചർച്ചകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന്' എസ് ജയശങ്കർ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
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വെള്ളിയാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 16) റാസ് അൽ ഖൈമ ഭരണാധികാരി ഷെയ്ഖ് സൗദ് ബിൻ സഖർ അൽ ഖാസിമിയുമായി എസ് ജയശങ്കർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെ കൂടിക്കാഴ്ചയെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളും എസ് ജയശങ്കർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
റാസ് അൽ ഖൈമ ഭരണാധികാരിയും യുഎഇ സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവുമായ ഷെയ്ഖ് സൗദ് ബിൻ സഖർ അൽ ഖാസിമിയെ കാണാൻ സാധിച്ചത് വലിയ ബഹുമതിയായി കരുതുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഇന്ത്യ-യുഎഇ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഈ മേഖലയുമായുള്ള സഹകരണം ആഴത്തിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം നൽകിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചു. കൂടാതെ ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സാഹചര്യങ്ങളും ചർച്ചാവിഷയമായെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. ഒക്ടോബർ 14 മുതൽ 16 വരെയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി യുഎഇയിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം നടത്തിയത്.
A warm welcome to HH Sheikh @ABZayed, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of UAE, as he arrives in Mumbai on an official visit to India. He was received by Shri Mangalprabhat Lodha, Minister, Skill Development Department of Government of Maharashtra. This high-level visit reflects the close and regular engagement between India and UAE, and will further strengthen our Comprehensive Strategic Partnership.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 19, 2026
ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിയാർജിക്കുന്നു
വ്യാഴാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 15) അബുദാബിയിൽ നടന്ന റെയ്സിന മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഡയലോഗിനിടെ 'ദി കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോറിഡോർസ്: ഹൂ കണക്ട്സ് ദി ഹാർട്ട്ലാൻഡ്' എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ ജയശങ്കർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഗോള പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിശ്വസനീയമായ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും ജയ്ശങ്കർ പറഞ്ഞു.
രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ ശക്തമായപ്പോൾ പുതിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിലൂടെ നേട്ടങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള സന്നന്ദത വളർന്നു. ആഗോളവത്ക്കരണം പഴയപടിയാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ കൂടുതൽ പ്രതിരോധശേഷിയോടെ അതിനെ നയിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് കണക്റ്റിവിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാദേശിക ചിന്തയെ ഐഎംഇസി (ഇന്ത്യ- മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്- യൂറോപ്പ് ഇക്കണോമിക് കോറിഡോർ) ഇതിനോടകം രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ആഗോള ഭൂപ്രകൃതി വികസിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യ സ്വന്തം ശക്തികൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും വിശ്വസനീയമായ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണെന്നും ജയശങ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
യുഎഇ-ഇന്ത്യ വിദേശകാര്യമന്ത്രായലങ്ങൾ ചേർന്ന് റൈസീന മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് ഒക്ടോബർ 14,15 തീയതികളിൽ അബുദാബിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇതിന് മുന്നോടിയായി എസ് ജയശങ്കർ യുഎഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ദുള്ള ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയിൽ ഇടംപിടിച്ചു. തുടർന്ന് അബ്ദുള്ള ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനുമായി ഫലപ്രദമായി കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് നടന്നതെന്ന് ജയ്ശങ്കർ എക്സിൽ കുറിച്ചു. സമഗ്രവും തന്ത്രപരവുമായ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആഗോളപരമായ ഉഭയകക്ഷി വിഷയങ്ങളിൽ ആശയങ്ങൾ കൈമാറിയെന്നും അദ്ദേഹം എക്സ് പോസ്റ്റിൽ വിവരിച്ചു.
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