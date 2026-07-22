മ്യാൻമറിലെ ചൈനീസ് തട്ടിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിൽ അകപ്പെട്ട രണ്ട് കർണാടക സ്വദേശികളെ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി
എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടർ നൽകിയ രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കർണാടക സ്വദേശികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്.
Published : July 22, 2026 at 2:54 PM IST
ബെംഗളൂരു: മ്യാൻമറിലെ ചൈനീസ് ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളുടെ സൈബർ തട്ടിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിൽ അകപ്പെട്ട രണ്ട് യുവാക്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. കർണാടക സ്വദേശികളെയാണ് ഇന്ത്യൻ അധികൃതർ അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി നാട്ടിലെത്തിച്ചത്. തൊഴിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തും മറ്റുമാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരുന്നത്.
കർണാടക സൈബർ കമാൻഡ്, ഇന്ത്യൻ സൈബർ ക്രൈം കോർഡിനേഷൻ സെൻ്റർ, എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, മ്യാൻമറിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി തുടങ്ങിയവരുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് യുവാക്കളെ തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടർ നൽകിയ രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംഭവം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. തുടർന്ന് കർണാടക സൈബർ കമാൻഡ് ഉടനടി ഇടപെടുകയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും എംബസിയുടെയും സഹായത്തോടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയുമായിരുന്നു എന്ന് കർണാടക സൈബർ കമാൻഡ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ് പ്രണബ് മൊഹന്തി പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
മ്യാൻമർ അതിർത്തി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചൈനീസ് സിൻഡിക്കേറ്റുകൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യുവാക്കളെ ലക്ഷ്യം വച്ച് വലിയ തോതിൽ പ്രണയ തട്ടിപ്പുകൾക്കും തെഴിൽ തട്ടിപ്പുകൾക്കും നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പുകൾക്കും ഇരയാക്കുകയായിരുന്നു.
തായ്ലാൻഡ്, മ്യാൻമർ, ലവോസ്, കമ്പോടിയ തുടങ്ങിയ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ തട്ടിപ്പ് കൂടതലായി നടക്കുന്നത്. ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്ന ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ഐടി, ഡാറ്റാ എൻട്രി തുടങ്ങിയ ജോലികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വ്യാജ തൊഴിൽ പരസ്യങ്ങളിൽ വീഴരുതെന്നും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കർണാടക സൈബർ കമാൻഡ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
എന്താണ് സൈബർ തട്ടിപ്പ്?
ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഇൻ്റർനെറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെ ചതിച്ച് പണമോ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളോ തട്ടിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് സൈബർ തട്ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ, വെബ്സൈറ്റുകൾ, ഫോൺ കോളുകൾ എന്നിവയൂടെയാണ് സാധരണയായി തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നത്.
എങ്ങനെ രക്ഷനേടാം?
- അപരിചിതർ അയക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത്.
- ബാങ്ക് പാസ്വേഡ്, എടിഎം പിൻ, ഒടിപി എന്നിവ മറ്റാരുമായി പങ്കിടരുത്.
- ലാഭം നോക്കി വ്യാജ സ്കീമുകളിൽ പണം നിക്ഷേപ്പിക്കരുത്.
തട്ടിപ്പിനിരയായാൽ എന്ത് ചെയ്യണം?
എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഇരയായാൽ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ ഉടനടി വിവരം അറിയിക്കുക. നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും:
- ദേശീയ സൈബർ ക്രൈം ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറായ 1930 എന്നതിൽ വിളിക്കുക.
- അല്ലെങ്കിൽ cybercrime.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക പോർട്ടൽ വഴി പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.
സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ജനങ്ങളുടെ ജാഗ്രതയാണ്. ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും കുടുംബാംഗങ്ങളിലേക്കും പങ്കുവെച്ച് അവരെയും തട്ടിപ്പുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
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