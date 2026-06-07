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10 വർഷത്തെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കൊടുവിൽ പിറന്ന കൺമണി; 15-കാരൻ ഓടിച്ച ട്രാക്‌ടർ തട്ടി രണ്ട് വയസ്സുകാരന് ദരുണാന്ത്യം

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകന് ട്രാക്‌ടർ ഓടിക്കാൻ നൽകിയതിന് പതിനഞ്ചുകാരൻ്റെ പിതാവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

2 YEAR OLD CHILD DIE LEGAL OFFENSE TAMIL NADU TWO WHEELER
സെന്തുറൈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 7, 2026 at 6:13 PM IST

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അരിയലൂർ: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാൻ നൽകുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ കൺതുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദാരുണമായ സംഭവമാണ് തമിഴ്‌നാട് അരിയലൂർ ജില്ലയിലെ സെന്തുറൈക്ക് സമീപം ഉണ്ടായത്.

2 YEAR OLD CHILD DIE LEGAL OFFENSE TAMIL NADU TWO WHEELER
അപകടത്തിന് കാരണമായ ട്രാക്‌ടർ (ETV Bharat)

15 വയസുകാരൻ ഓടിച്ച ട്രാക്‌ടർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിലിടിച്ച് രണ്ട് വയസുകാരനായ കുട്ടി സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു. മേട്ടുപാളയം സ്വദേശിയായ രവിയുടെ മകൻ മുഖിലൻ ആണ് മരണപ്പെട്ടത്. നീണ്ട 10 വർഷത്തെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും കാത്തിരിപ്പുകൾക്കുമൊടുവിൽ പിറന്ന ഏക മകനായിരുന്നു മുഖിലൻ. അപകടത്തിൽ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് രവിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.

അവധി ആഘോഷിക്കാൻ നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ദുരന്തം

അരിയലൂർ മേട്ടുപാളയം സ്വദേശിയായ രവി ചെന്നൈയിൽ ഒരു ചായക്കടയിൽ ജോലി ചെയ്‌തുവരികയാണ്. രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ശേഷമാണ് ശേഷമാണ് ഇവർക്ക് മകൻ മുഖിലൻ ജനിക്കുന്നത്. ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് കുടുംബസമേതം നാട്ടിൽ അവധി ആഘോഷിക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു രവി. കഴിഞ്ഞദിവസം തൻ്റെ രണ്ട് വയസുകാരനായ മകൻ മുഖിലനെ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൻ്റെ മുൻവശത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് രവി ചെന്നിവനം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു.

റോഡിലെ ഒരു വളവ് തിരിയുന്നതിനിടെ എതിരെ വന്ന ട്രാക്‌ടറിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തെ ഭാരമേറിയ ടിപ്പർ പെട്ടെന്ന് ട്രാക്‌ടറിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് ഉരുണ്ട് വന്ന് രവിയുടെ വാഹനത്തിലേക്ക് അതിശക്തമായി വന്നിടിക്കുകയുമായിരുന്നു.ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ രണ്ട് വയസുകാരനായ മുഖിലൻ സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരണപ്പട്ടു.

കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്

ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രവിയെ വഴിയാത്രക്കാർ രക്ഷപ്പെടുത്തി അരിയല്ലൂർ ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ സെൻതുറൈ പൊലീസ് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി അരിയല്ലൂർ ഗവൺമെൻ്റ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയച്ചു. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

പതിനഞ്ചുകാരൻ്റെ പിതാവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

ചെന്നിവനം സ്വദേശിയായ 15 വയസ്സുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടി ട്രാക്‌ടർ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ടിപ്പർ പെട്ടെന്ന് തെറിച്ചുവീണ് ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ ഇടിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി. കുട്ടിക്ക് ട്രാക്‌ടർ ഓടിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ അച്‌ഛൻ നല്ലസാമിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. അപകടത്തിന് കാരണമായ ട്രാക്‌ടറും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.

TAGGED:

2 YEAR OLD CHILD DIE
LEGAL OFFENSE
TAMIL NADU
TWO WHEELER
ARIYALUR SENDURAI TRACTOR ACCIDENT

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