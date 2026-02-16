നിരോധിത സംഘടനയിലെ രണ്ട് വനിതകള് അറസ്റ്റില്, ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് മോഷണമടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങള്
ഇരുവരെയും ഇംഫാൽ വെസ്റ്റ്, ഈസ്റ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ഞായറാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
Published : February 16, 2026 at 3:55 PM IST
ഇംഫാൽ: മണിപ്പൂരിലെ രണ്ട് ജില്ലകളില് നിന്നായി നിരോധിത സംഘടനകളിൽപ്പെട്ട രണ്ട് വനിതകളെ സുരക്ഷാ സേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇരുവരെയും ഇംഫാൽ വെസ്റ്റ്, ഈസ്റ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നാണ് ഞായറാഴ്ച (ഫെബ്രുവരി15) അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അറസ്റ്റിലായ വനിതകളുടെ പേരില് മോഷണക്കുറ്റവും പൊലീസ് ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.
യുണൈറ്റഡ് നാഷണൽ ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട് സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ച സനസം ഓ ശാന്തികുമാരി ദേവി (29) ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റ് ജില്ലയിലെ നോങ്പോക്ക് ഇങ്ഖോൾ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പിടികൂടി. കാങ്ലെയ്പാക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സംഘടനയിലെ മുതും ജോഷിക ചാനു (19) നെയും പിടികൂടിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഇംഫാൽ വെസ്റ്റ് ജില്ലയിലെ ലാംഡെങ്ങിലുള്ള അവരുടെ വസതിയിൽ നിന്നാണ് പിടികൂടിയത്.
മണിപ്പൂരിലെ സ്ഥിതി സംഘര്ഷഭരിതമായിരുന്നു. എന്നാല് സ്ഥിതിഗതികള് ശാന്തമാക്കാന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. നിലവില് സംഘര്ഷം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തയിടങ്ങളില് സുരക്ഷ കര്ശനമാക്കാന് നിരവധി പൊലീസ് സംഘങ്ങളെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ആക്രമണങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സുരക്ഷാ സേനയുടെ തെരച്ചില് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിര്ത്തി മേഖലകളില് നടത്തിയ തെരച്ചിലില് നിരവധി ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും കണ്ടെടുത്തു
ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റ് ജില്ലയിലെ നോങ്ഡാം ഗ്രാമത്തിന് സമീപമുള്ള കുന്നിന് പ്രദേശമായ ചെങ്ജെലില് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനില് 303 റൈഫിൾ, ഒരു മാഗസിൻ, 12-ബോർ സിംഗിൾ-ബാരൽ തോക്കുകൾ, 9 എംഎം പിസ്റ്റളുകൾ, 36 ഹാൻഡ് ഗ്രനേഡുകൾ എന്നിവ കണ്ടെടുത്തു. മാത്രമല്ല ഇംഫാൽ വെസ്റ്റ് ജില്ലയിലെ സിംഗ്ജമൈയില് അടുത്തിടെ ബോംബ് സ്ഫോടനമുണ്ടായതായും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ലൈഷ്റാം ബുലു സിങ് (39), പുയാമച്ച ഡേവിഡ് (22), നിങ്തൗജം ചലംബ സിങ് (29) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
മണിപ്പൂരില് കനത്ത സുരക്ഷ
വീണ്ടും സംഘര്ഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട മണിപ്പൂരില് കനത്ത സുരക്ഷയാണ് പൊലീസ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. വിവിധ ജില്ലകളില് സംഘര്ഷ സാധ്യത മേഖലകളിലായി 115 ചെക്ക്പോസ്റ്റുകള് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയപാത 37ല് കര്ശന പരിശോധനയാണ് തുടരുന്നത്. പാതയിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്ന മുഴുവന് വാഹനങ്ങളിലും കര്ശന പരിശോധനയാണ് നടത്തുന്നത്. മണിപ്പൂരിലെ ജനങ്ങള് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് പൊലീസ് നിര്ദേശം നല്കി. സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്ന വാര്ത്തകളും വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളും വിശ്വസിക്കരുതെന്നും നിര്ദേശമുണ്ട്. സോഷ്യല് മീഡിയയിലും പൊലീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
