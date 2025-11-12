ഇത് ഗാന്ധിജി സ്വപ്നം കണ്ട രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങള്, ഇവിടെ ഡോക്ടർമാരും എൻഞ്ചിനീയർമാരുമുണ്ട്
ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു എളിയ ശ്രമമായി ആരംഭിച്ച വ്യവസായം ഇപ്പോൾ യലമണ്ടയെയും ചിനതുരകപാലത്തെയും സുസ്ഥിര ഗ്രാമ വികസനത്തിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്നു.
Published : November 12, 2025 at 8:13 PM IST
അമരാവതി: "ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്", അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പത്തികമായി 'സ്വയംപര്യാപ്തമായ ഗ്രാമങ്ങൾ' പിറവിയെടുക്കുക എന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടേതല്ല, മറിച്ച് തദ്ദേശീയ ഉത്പന്നങ്ങളിലാണ് നാം ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് എന്നതായിരുന്നു ഗാന്ധിജി സ്വപ്നം കണ്ട ഇന്ത്യ.
കാലം ഏറെ പിന്നിടുമ്പോള് ഈ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്ക്കാരം കൈവരിച്ച രണ്ടു ഗ്രാമങ്ങൾ ഇന്ത്യയില് തലയുയര്ത്തി നില്ക്കുന്നുണ്ട്. ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ പൽനാട് ജില്ലയിലെ നരസരാവേട്ട് മണ്ഡലത്തിലെ യലമണ്ട, ചിനതുരകപാലം എന്നീ രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളാണ് സ്വപ്ന നേട്ടം കൊയ്തത്. ഈ രണ്ട് ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒരുപിടി സംരംഭങ്ങള്ക്കപ്പുറം 200-ലധികം വികസിച്ചുവരുന്ന കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളുമുണ്ട്.
ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും, ചാക്കുകൾ, തുണി സഞ്ചികൾ, കർട്ടൻ ബാഗുകളും തുന്നുന്ന തിരക്കിലാണ് ഗ്രാമവാസികൾ. ചെറിയ വീടുകളും ചെറിയ ചെറിയ പണിപ്പുരകളും ഇവിടെ കാണാം. വിശ്രമമില്ലാത്ത തയ്യൽ മെഷീനുകളും തിളക്കമുള്ളതും വർണാഭമായതുമായ തുണിത്തരങ്ങളും എല്ലാ വീടുകളിലും കാണാം. ഇതൊക്കെയാണിവിടുത്തെ മനോഹര കാഴ്ചകൾ.
2,000-ത്തിലധികം ആളുകളുടെ ഉപജീവനം
ഈ വ്യവസായങ്ങളിൽ 2,000-ത്തിലധികം ആളുകൾ ജോലിയെടുക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ഗ്രാമത്തിനുണ്ട്. തൊഴിലാളികൾ സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും ബീഹാറിൽ നിന്ന് കുടിയേറിയവരാണ്. ഇവരെല്ലാവരും ഈ വ്യവസായ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി, ഈ ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങളെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. വീടുകളിൽ ചെറിയ സംഘം ആളുകളെ വച്ച് തുടങ്ങിയ ഈ ഗ്രാമീണ സംരംഭം ഇന്ന് വലിയൊരു സംരംഭമായി തന്നെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
ഏകദേശം 70 വർഷത്തോളമായി ഈ വ്യവസായം ഗ്രാമത്തിൽ നടത്തിവരുന്നു എന്ന് പ്രദേശത്തെ വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു. തലമുറകളായി ഇത് വളർന്നു വരുന്നു. ഗ്രാമീണ സമൂഹത്തിന് ഉപജീവനമാർഗവും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയും ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഈ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി വലിയ ജോലികൾ നേടാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. അവർക്കിടയിൽ ഡോക്ടർമാരും എൻഞ്ചിനീയർമാരും അടക്കമുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളുമുണ്ടെന്ന് പല കുടുംബങ്ങളും അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു.
അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വിലയിലെ വർധനവ്, വിപണിയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ തുടങ്ങിയ വെല്ലുവിളികൾ വ്യവസായികൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളും സ്വയംപര്യാപ്തത നേടുന്നു. പരമ്പരാഗത കഴിവുകൾ, സാമൂഹിക സഹകരണം, കഠിനാധ്വാനം എന്നിവ ഗ്രാമീണ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു എളിയ ശ്രമമായി ആരംഭിച്ചത് ഇപ്പോൾ യലമണ്ടയെയും ചിനതുരകപാലത്തെയും സുസ്ഥിര ഗ്രാമ വികസനത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. "ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്" എന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ ദർശനത്തിൻ്റെ ആദർശങ്ങളെ ഇരു ഗ്രാമങ്ങളും പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുന്നു.
