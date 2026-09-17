ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഉധംപുരിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ; രണ്ട് ഭീകരരെ വധിച്ച് സുരക്ഷാസേന
വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെയാണ് വിദേശികളാണെന്ന് സംശയിക്കുന്ന രണ്ട് ഭീകരരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സുരക്ഷാസേന കണ്ടെടുത്തത്. ഇവരുടെ പക്കൽനിന്നും വൻ ആയുധശേഖരവും സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്
Published : September 17, 2026 at 9:37 AM IST|
Updated : September 17, 2026 at 9:42 AM IST
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഉധംപുർ ജില്ലയിൽ സുരക്ഷാസേനയും ഭീകരരും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ട് ഭീകരരെ വധിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ബുധനാഴ്ച രാത്രി വൈകി ആരംഭിച്ച സംയുക്ത സൈനിക നീക്കത്തിനൊടുവിലാണ് ഇവരെ വകവരുത്തിയത്.
ഉധംപുർ ജില്ലയിലെ മജൽത, സോഹൻ മേഖലകളിൽ സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ ചിലരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്നാണ് സുരക്ഷാസേന തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച രാത്രി വൈകിയോടെ പ്രദേശത്ത് വെടിയൊച്ചകൾ കേട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ്, രാഷ്ട്രീയ റൈഫിൾസ്, പാരാ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ് എന്നിവർ സംയുക്തമായി പ്രദേശം വളയുകയും ശക്തമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെയാണ് വിദേശികളാണെന്ന് സംശയിക്കുന്ന രണ്ട് ഭീകരരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സുരക്ഷാസേന കണ്ടെടുത്തത്. ഇവരുടെ പക്കൽനിന്നും വൻ ആയുധശേഖരവും സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരരെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ദുഷ്കരമായ ഭൂപ്രകൃതിയും മോശം കാലാവസ്ഥയും മറികടന്നാണ് സൈന്യം ഈ നിർണായക ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്.
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#WhiteKnightCorps | #CounterTerrorismOperations— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) September 17, 2026
𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗦𝗢𝗛𝗔𝗡 | 𝗧𝗪𝗢 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗢𝗥𝗜𝗦𝗧𝗦 𝗡𝗘𝗨𝗧𝗥𝗔𝗟𝗜𝗦𝗘𝗗
In a joint intelligence-based operation during the intervening night of 16/17 Sep 2026, confirmed inputs indicated the presence of terrorists in… pic.twitter.com/4UokfN8NgF
ലഷ്കറെ ത്വയ്യിബ കമാൻഡറെ വധിച്ചതിന് പിന്നാലെ
സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് മധ്യ കശ്മീരിലെ ബദ്ഗാം ജില്ലയിൽ പാകിസ്ഥാനിൽനിന്നുള്ള ലഷ്കറെ ത്വയ്യിബ കമാൻഡറെ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഉധംപുരിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ഭീകരരെ വധിക്കുന്നത്. ബദ്ഗാമിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട യാസിർ എന്ന ഭീകരൻ ലഷ്കറെ ത്വയ്യിബയുടെ സുലൈമാൻ മൂസ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഒരു വർഷം മുൻപ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽനിന്നും വേർപിരിഞ്ഞ ഇയാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. യാസിറിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ചുവന്ന സുരക്ഷാസേന, ബദ്ഗാമിലെ യൂസ്മാർഗ് മേഖലയിൽ വച്ചാണ് ഇയാളെ വധിച്ചത്. ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് സുരക്ഷ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളും പൊലീസും സംയുക്തമായാണ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത്.
സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി
ഉധംപുരിൽ രണ്ട് ഭീകരരെ വധിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻകരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് കൂടുതൽ സേനയെ പ്രദേശത്തേക്ക് അയച്ചത്. മറ്റ് ഭീകരർ പ്രദേശത്ത് ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനായി വ്യാപകമായ തിരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. വിവിധയിടങ്ങളിൽ സുരക്ഷാസേന പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ജമ്മു കശ്മീരിൽ സമാധാനം തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് അതിർത്തി കടന്നെത്തുന്ന ഭീകരരെ നേരിടാൻ സൈന്യം ശക്തമായ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്നും, പിടിച്ചെടുത്ത ആയുധങ്ങളുടെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഉടൻ പുറത്തുവിടുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പ്രദേശവാസികളോട് ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ സുരക്ഷാസേനയുടെ മികച്ച ഏകോപനമാണ് ഈ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ രാപകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെയാണ് സൈനികർ കാവലൊരുക്കുന്നത്. അതിർത്തിയിലെ മഞ്ഞുവീഴ്ചയും മോശം കാലാവസ്ഥയും മുതലെടുത്ത് ഭീകരർ നുഴഞ്ഞുകയറാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അതിർത്തി രക്ഷാസേനയും അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്.
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ഡ്രോണുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് വനമേഖലകളിൽ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്. സംശയാസ്പദമായ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിനെയോ സുരക്ഷാസേനയെയോ വിവരമറിയിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ഭീകരരുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ സഹായവും സൈന്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
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