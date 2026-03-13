ETV Bharat / bharat

ബിഎസ്എഫ് യൂണിഫോം ധരിച്ച് കള്ളക്കടത്ത്; ഇന്ത്യ-പാക് അതിർത്തിയിൽ രണ്ട് യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ

അന്താരാഷ്‌ട്ര അതിര്‍ത്തിയിലൂടെ മയക്കുമരുന്ന് കടത്താന്‍ ശ്രമം. ഖജുവാല സെക്‌ടറിൽ ജാഗ്രത ശക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് സംഭവം. ആശങ്ക ഉയരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍.

Daljit Singh and Satnam Singh (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 13, 2026 at 3:34 PM IST

ജയ്‌പൂര്‍: ഇന്ത്യ-പാക് അതിർത്തിയില്‍ സുരക്ഷ ആശങ്കകള്‍ ഉയരുന്നു. ബിഎസ്എഫ് യൂണിഫോം ധരിച്ച് അന്താരാഷ്‌ട്ര അതിര്‍ത്തിയിലൂടെ മയക്കുമരുന്ന് കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ച രണ്ട് യുവാക്കളെ സുരക്ഷ സേന അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. പഞ്ചാബ് സ്വദേശികളായ സത്നം സിങ്, ദൽജിത് സിങ് എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്.

രാജസ്ഥാനിലെ ചക് 3 കലുവാല ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് യുവാക്കളെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്ന് ഖജുവാല സർക്കിൾ ഓഫിസർ അമർജീത് ചൗള പറഞ്ഞു. അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതില്‍ ഒരാൾ ബിഎസ്എഫ് യൂണിഫോം ധരിച്ചിരുന്നതായും ചൗള വ്യക്തമാക്കി. അവർ നിലവിൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്, സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്‌തുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതിർത്തിക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് കടത്തുന്ന ഹെറോയിൻ സ്വീകരിക്കാനാണ് ഇരുവരും എത്തിയതെന്ന് പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വ്യക്തമായി. എന്നാല്‍ അവരുടെ കൈവശം നിന്ന് ഒരു മയക്കുമരുന്ന് വസ്‌തുവും കണ്ടെടുത്തിട്ടില്ല. ആരാണ് ഇവ അയച്ചതെന്നും ഡെലവറി നടത്തുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.

അതേസമയം ഇവരില്‍ ഒരാള്‍ ബിഎസ്‌എഫ് യൂണിഫോം ധരിച്ചത് സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. " അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രതികളിലൊരാൾ ബിഎസ്എഫ് യൂണിഫോം ധരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു, ഇത് ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നു" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി, ഈ മേഖലയിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് നടത്താന്‍ ശ്രമം നടക്കുന്നു. ഒന്നിലധികം നീക്കങ്ങളാണ് സുരക്ഷസേന പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. കൂടാതെ അനധികൃത മയക്കുമരുന്ന് ചെടി വളര്‍ത്തല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളും കണ്ടെത്തി നശിപ്പിച്ചു.

ഡ്രോണുകൾ സുരക്ഷാ സേന വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തി

ഖജുവാല സെക്‌ടറിൽ അടുത്തിടെ, ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യൻ പ്രദേശത്തേക്ക് ആയുധങ്ങൾ കടത്താനുള്ള ശ്രമവും സുരക്ഷ സേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരാജയപ്പെടുത്തി. സംയുക്ത ഓപ്പറേഷനിൽ, ബിഎസ്എഫും പൊലീസും ആയുധശേഖരം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഡ്രോൺ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

രാജസ്ഥാനിലെ ബിക്കാനീറിനടുത്തുള്ള ഖജുവാല പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലാണ് സംഭവം. ഡ്രോണ്‍ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടയുടന്‍ ബിഎസ്എഫ് വെടിവെച്ചിട്ടു. തിരച്ചിലിൽ, ഡ്രോണിൽ അഞ്ച് പിസ്റ്റളുകളും 325 വെടിയുണ്ടകൾ അടങ്ങിയ ഒരു പാക്കറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നതായി കണ്ടെത്തി.

ആയുധങ്ങൾ ആർക്ക് കൈമാറാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണെതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് അഡീഷണൽ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ബിഎൽ മീന പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ സംശയിക്കപ്പെടുന്നവരെ ആരെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഖജുവാല സിഒ അമർജീത് ചൗള, ട്രെയിനി ആർപിഎസ് രോഹിത് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘവും ബിഎസ്എഫും ചേര്‍ന്നാണ് ആയുധക്കടത്ത് തടഞ്ഞത്.

ആദ്യമായാണ് ഇവിടെ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് ആയുധങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. മുൻകാലങ്ങളിൽ, പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രോണുകൾ പ്രധാനമായും ഇന്ത്യയിലേക്ക് മയക്കുമരുന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഹെറോയിൻ കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. മയക്കുമരുന്ന് കള്ളക്കടത്തുകാരെ പിടികൂടാൻ പൊലീസും ബിഎസ്എഫും മുമ്പും സംയുക്ത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

