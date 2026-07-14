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ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രണ്ട് രോഗികളെ കൊച്ചിയിലെത്തിച്ചു; നിർണായക രക്ഷാദൗത്യവുമായി ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്

ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ പ്രത്യേക ഡോർണിയർ വിമാനം വഴിയാണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ അഗത്തി ദ്വീപിൽ നിന്നും അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ രണ്ട് രോഗികളെ കൊച്ചിയിലെത്തിച്ചത്.

ICG MISSION LAKSHADWEEP TO KOCHI INDIAN COAST GUARD LAKSHADWEEP NEWS LATEST NEWS MALAYALAM
Indian Coast Guard on critical rescue mission (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 14, 2026 at 6:28 PM IST

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എറണാകുളം: അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ കാവലാളായി മാത്രമല്ല, ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ കാക്കുന്ന രക്ഷകരായും തങ്ങൾ എപ്പോഴും സന്നദ്ധരാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ച് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് (ICG). ലക്ഷദ്വീപിലെ അഗത്തി ദ്വീപിൽ നിന്നും അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ രണ്ട് രോഗികളെയാണ് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ പ്രത്യേക ഡോർണിയർ വിമാനം വഴി കൊച്ചിയിലെത്തിച്ചത്.

കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് എയർ എൻക്ലേവ് കൊച്ചി, സി.ജി.ഡി.എച്ച്.ക്യു കവരത്തി, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടം എന്നിവയുടെ സംയുക്തവും ഏകോപിതവുമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് ഈ നിർണായക മെഡിക്കൽ ഇവാക്വേഷൻ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്.

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അതിവേഗത്തിലുള്ള ജീവൻരക്ഷാ ദൗത്യം

ഹൃദയാഘാതവും മസ്‌തിഷ്‌കാഘാതവും വന്ന് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ 60, 61 വയസ് പ്രായമുള്ള രണ്ട് രോഗികളെയാണ് അടിയന്തിര വിദഗ്‌ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കൊച്ചിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഇതിലൊരാൾക്ക് ഹൃദയസ്‌തംഭനത്തിന് കാരണമാകുന്ന 'അക്യൂട്ട് ഇൻഫീരിയർ വാൾ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാർക്ഷൻ' (Acute Inferior Wall Myocardial Infarction) ബാധിച്ചിരുന്നു.

ICG MISSION LAKSHADWEEP TO KOCHI INDIAN COAST GUARD LAKSHADWEEP NEWS LATEST NEWS MALAYALAM
നിർണായക രക്ഷാദൗത്യവുമായി ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് (ETV Bharat)

രണ്ടാമത്തെയാൾ തലച്ചോറിലെ രക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്നുള്ള 'അക്യൂട്ട് ഹെമറേജിക് സ്ട്രോക്ക്' (Acute Haemorrhagic Stroke) മൂലം അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അഗത്തിയിലെ പ്രാദേശിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ വിപുലമായ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാതിരുന്നതിനാലാണ് എത്രയും വേഗം കൊച്ചിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടം കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ സഹായം തേടിയത്.

ICG MISSION LAKSHADWEEP TO KOCHI INDIAN COAST GUARD LAKSHADWEEP NEWS LATEST NEWS MALAYALAM
നിർണായക രക്ഷാദൗത്യവുമായി ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് (ETV Bharat)

പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും മിന്നൽ വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തനം

മെഡിക്കൽ ആവശ്യത്തിനായുള്ള അടിന്തര അഭ്യർത്ഥന ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ കൊച്ചിയിലെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് എയർ എൻക്ലേവിൽ നിന്നും കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ ഡോർണിയർ വിമാനം അഗത്തിയിലേക്ക് തിരിച്ചു. കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയും വേഗതയോടെയും പ്രവർത്തിച്ച കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സംഘം രണ്ട് രോഗികളെയും സുരക്ഷിതമായി വിമാനത്തിൽ കയറ്റി കൊച്ചിയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. വിദഗ്‌ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഇവരെ കൊച്ചിയിലെ പ്രമുഖ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

ICG MISSION LAKSHADWEEP TO KOCHI INDIAN COAST GUARD LAKSHADWEEP NEWS LATEST NEWS MALAYALAM
ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് (ETV Bharat)

ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടവുമായും മെഡിക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും പൂർണ്ണമായി ഏകോപിച്ച് നടത്തിയ ഈ ദൗത്യം, ദുരന്തമുഖങ്ങളിലും അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിലും കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ കാര്യക്ഷമമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് കടലിലും തീരത്തും മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ജീവനും ഭീഷണിയുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും വിശ്വസ്തരായ സംഘമായി എപ്പോഴും മുന്നിലുണ്ടാകുമെന്ന് ഈ ദൗത്യത്തിലൂടെ വീണ്ടും തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

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ICG MISSION LAKSHADWEEP TO KOCHI
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LAKSHADWEEP NEWS
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ICG MISSION LAKSHADWEEP TO KOCHI

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