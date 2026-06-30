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5.56 കോടി രൂപയുടെ ഹൈഡ്രോപോണിക് കഞ്ചാവ്; ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ രണ്ട് യാത്രക്കാർ പിടിയിൽ

1985 ലെ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്‌സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്‌സ്‌റ്റൻസസ് (എൻഡിപിഎസ്) ആക്‌ടിലെ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തു.

NARCOTIC SUBSTANCES HYDROPONIC CANNABIS DELHI AIRPORT SEIZED DRUGS WORTH RS 6 CRORE
epresentational Image (IANS)
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By PTI

Published : June 30, 2026 at 2:10 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: 15 കിലോയിലധികം വരുന്ന ഹൈഡ്രോപോണിക് കഞ്ചാവുമായി ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ രണ്ട് യാത്രക്കാർ പിടിയിൽ. ബാങ്കോക്കിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ രണ്ടുപേരുടെ ബാഗേജുകളിലെ എക്‌സ് റേ പരിശോധനയിലാണ് സംശയാസ്‌പദമായ രീതിയിൽ കഞ്ചാവിൻ്റെ സാന്നിദ്ധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. കസ്‌റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരുകയാണ്.

കൂടുതൽ പരിശോധനയിൽ ഹൈഡ്രോപോണിക് കഞ്ചാവ് (ഗഞ്ച/ മരിജുവാന) എന്ന് സംശയിക്കുന്ന പച്ച നിറത്തിലുള്ള മയക്കുമരുന്ന് അടങ്ങിയ ഒമ്പത് പോളിത്തീൻ പാക്കറ്റുകൾ കണ്ടെടുത്തതായി കസ്‌റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ഒമ്പത് പാക്കറ്റുകളിൽ ഏഴെണ്ണം കറുത്ത ട്രോളി ബാഗിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലും രണ്ടെണ്ണം തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള ബാക്ക്പാക്കിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത നിലയിലുമാണ് കണ്ടെടുത്തത്.

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പിടിച്ചെടുത്ത മയക്കുനരുന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആകെ ഭാരം 15.93 കിലോഗ്രാം ആണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഈ പദാർത്ഥം ഡയഗ്നോസ്‌റ്റിക് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ഇത് കഞ്ചാവ്/ മരിജുവാനയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഏകദേശ വില 5.56 കോടി രൂപ

ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഏകദേശ വില വിപണിയിൽ 5.56 കോടി രൂപയാണ്. 1985 ലെ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്‌സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്‌സ്‌റ്റൻസസ് (എൻഡിപിഎസ്) ആക്‌ടിലെ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തു.

എന്താണ് ഹൈഡ്രോപോണിക് കഞ്ചാവ്

മണ്ണിന് പകരം പോഷകസമൃദ്ധമായ വെള്ളത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഉയർന്ന വീര്യമുള്ള കഞ്ചാവ് ഇനമാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക് കഞ്ചാവ്. മണ്ണിൽ നിന്നുള്ള പോഷകങ്ങൾക്ക് പകരം ചെടിക്ക് വളരാൻ ആവശ്യമായ നൈട്രജൻ, ഫോസ്‌ഫറസ് പോലുള്ള എല്ലാ മിനറലുകളും പോഷകങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു പ്രത്യേക ജലമിശ്രിതമാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ചെടിയുടെ വേരുകൾ നേരിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലോ, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന മണ്ണല്ലാത്ത മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളിലോ ആയിരിക്കും വിളകൾ വളർത്തുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ വളരുന്ന ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായ വെളിച്ചം, താപനില, ഈർപ്പം, പോഷകങ്ങൾ എന്നിവ കൃത്യമായ അളവിൽ കൃത്രിമമായി നിയന്ത്രിച്ചു വിളകളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു.

ഇത് ചെടിയിലെ ലഹരി നൽകുന്ന പ്രധാന രാസഘടകമായ ടെട്രാഹൈഡ്രോകണ്ണാബിനോൾ വളരെ ഉയർന്ന അളവിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നു. അതിനാൽ സാധാരണ കഞ്ചാവിനേക്കാൾ ഇതിന് വീര്യം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും.

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TAGGED:

NARCOTIC SUBSTANCES
HYDROPONIC CANNABIS
DELHI AIRPORT
SEIZED DRUGS WORTH RS 6 CRORE
PASSENGER WITH HYDROPONIC WEED

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