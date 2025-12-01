ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ; നിരത്തില്‍ പൊലിഞ്ഞത് രണ്ട് ജീവനുകള്‍, സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങടക്കം പരിശോധിച്ച് പൊലീസ്

ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ; നിരത്തില് പൊലിഞ്ഞത് രണ്ട് ജീവനുകള്, സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങടക്കം പരിശോധിച്ച് പൊലീസ്
ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരമായിരുന്നു അപകടം. ഉത്തർപ്രദേശിലെ എസ്എൻ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ മൂന്നാം വർഷ എംബിബിഎസ് വിദ്യാർഥികളാണ് അപകടത്തിനിരയായത്.
Published : December 1, 2025 at 4:56 PM IST
ലഖ്നൗ: ആഗ്ര-മഥുര ഹൈവേയിൽ ഉണ്ടായ ദാരുണമായ വാഹനാപകടത്തിൽ രണ്ട് വിദ്യാർഥികൾ മരിച്ചു. ഞായറാഴ്ച (നവംബർ 30) വൈകുന്നേരമായിരുന്നു അപകടം. ഇരുവരും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്കിൽ അജ്ഞാത വാഹനം ഇടിച്ചിട്ട് നിർത്താതെ പോകുകയായിരുന്നു.
ഉത്തർപ്രദേശിലെ എസ്എൻ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ മൂന്നാം വർഷ എംബിബിഎസ് വിദ്യാർഥികളാണ് അപകടത്തിനിരയായത്. ഇരുവരേയും ബന്ധുക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ആഗ്രയിലെ കമല നഗർ നിവാസിയായ സിദ്ധ ഗാർഗ് (22), ഹർദോയിയിലെ ആവാസ് വികാസിലെ തനിഷ്ക് ഗുപ്ത (22) എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്.
ഐഎസ്ബിടി പാലത്തിന് സമീപമുള്ള ആഗ്ര-മഥുര ഹൈവേ ജംഗ്ഷനിലായിരുന്നു അപകടം. വിദ്യാർഥികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്കിൽ അജ്ഞാത വാഹനം ഇടിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ഹരിപർവത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഐഐസി നീരജ് ശർമ്മ പറഞ്ഞു. തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് അമിത രക്തസ്രാവമുണ്ടായതാണ് മരണ കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"വാഹനം ഇടിച്ച ശേഷം ബൈക്കിൻ്റെ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ചു. ഇടിയുടെ ആഘാതം വളരെ ഗുരുതരമായതിനാൽ അവരുടെ തല ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ച് ഹെൽമെറ്റ് പൊട്ടി. ഉടൻ തന്നെ രണ്ടുപേരെയും ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. അവരുടെ നില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് എസ്എൻ മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് റഫർ ചെയ്തു. എന്നാൽ അവിടെ എത്തുന്നതിനുമുമ്പ് ഇരുവരും മരിച്ചു" -നീരജ് ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
വിദ്യാർഥികളുടെ മരണ വാർത്ത അറിഞ്ഞ് സഹപാഠികളായ നൂറുകണക്കിന് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികളും ഡോക്ടർമാരും ഇന്നലെ (ഞായർ) രാത്രി ഇവരെ എത്തിച്ച ആശുപത്രിക്കുള്ളിൽ തടിച്ചുകൂടി. അപകടത്തിന് കാരണമായ അജ്ഞാത വാഹനം കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു.
"വിദ്യാർഥികളെ ഇടിച്ച ശേഷം നിർത്താതെ പോയ വാഹനം തിരിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങൾ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബൈക്കിന് ചെറിയ കേടുപാടുകൾ മാത്രമെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ചെറിയ വാഹനവുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്" -എന്ന് ഐഐസി ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
മരിച്ച സിദ്ധ ഗാർഗിൻ്റെ പിതാവ് രാജേഷ് അഗർവാൾ ഒരു ജനറേറ്റർ സ്പെയർ പാർട്സ് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആളാണ്. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ഗിരിരാജ് സേവാ മണ്ഡലുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സാമൂഹിക സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സിദ്ധ ഗാർഗിൻ്റെ കുടുംബം പ്രശസ്തമാണ്.
ഹാർഡോയിയിൽ നിന്നുള്ള ഇഷ്ടിക വ്യാപാരിയാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ച തനിഷ്കിൻ്റെ പിതാവ് അരവിന്ദ് ഗുപ്ത. ദാരുണമായ വാർത്ത അറിഞ്ഞയുടൻ തന്നെ ഇരുവരുടേയും കുടുംബം ആഗ്രയിലേക്ക് തിരിച്ചു. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിൽ തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികള് പൂർത്തിയാക്കി. അജ്ഞാത വാഹനത്തിനായുള്ള തെരച്ചിൽ പൊലീസ് തുടരുന്നു.
