ഇവിടെ തൂഫാനെങ്കില് അവിടെ 'ഡ്രഗ്സ് ഫ്രീ ദേവഭൂമി', ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ എംഡിഎമ്മുമായി രണ്ട് മലയാളി വിദ്യാർഥികൾ അറസ്റ്റില്
സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന 'ഡ്രഗ്സ് ഫ്രീ ദേവഭൂമി' പ്രചാരണത്തിൻ്റെയും 'ഓപ്പറേഷൻ പ്രഹാർ' പദ്ധതിയുടെയും ഭാഗമായി ഡെറാഡൂൺ പൊലീസും പ്രേംനഗർ സ്റ്റേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വിദ്യാർഥികൾ അറസ്റ്റിലായത്.
Published : October 1, 2026 at 3:35 PM IST
ഡെറാഡൂൺ: ലഹരിമരുന്ന് മാഫിയകൾക്കും സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുമെതിരെ നടപടി ശക്തമാക്കി ഉത്തരാഖണ്ഡ് പൊലീസ്. ഡെറാഡൂണിൽ 8.73 ഗ്രാം നിരോധിത ലഹരിമരുന്നായ എംഡിഎമ്മയുമായി രണ്ട് മലയാളി വിദ്യാർഥികൾ അറസ്റ്റിലായി. പ്രേംനഗർ പൊലീസാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഡെറാഡൂണിൽ മലയാളി വിദ്യാർഥികൾ പിടിയിൽ
സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന 'ഡ്രഗ്സ് ഫ്രീ ദേവഭൂമി' പ്രചാരണത്തിൻ്റെയും 'ഓപ്പറേഷൻ പ്രഹാർ' പദ്ധതിയുടെയും ഭാഗമായി ഡെറാഡൂൺ പൊലീസും പ്രേംനഗർ സ്റ്റേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വിദ്യാർഥികൾ അറസ്റ്റിലായത്. മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ രണ്ടു യുവാക്കളാണ് (22 വയസ്സ്, 25 വയസ്സ്) അറസ്റ്റിലായതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. നിലവിൽ പ്രേംനഗറിലെ ഠാക്കൂർപൂർ റോഡിലാണ് ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത്.
സെപ്റ്റംബർ 30-ന് പൗന്ധയ്ക്ക് സമീപം പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് 4 ഗ്രാമും രണ്ടാമനിൽ നിന്ന് 4.73 ഗ്രാമും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 8.73 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ കണ്ടെടുത്തു. സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വിദ്യാർഥികളാണ് ഇരുവരും. പ്രേംനഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇവർക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ജയിലിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു.
"ആഡംബര ജീവിതത്തിനും ചെലവുകൾക്കുമായി കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന എംഡിഎംഎ എത്തിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മറ്റ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വിറ്റ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ മറ്റ് ചില ലഹരി കടത്തുകാരെക്കുറിച്ചും നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്കെതിരെയും നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും" പ്രേംനഗർ സ്റ്റേഷൻ ഇൻ-ചാർജ് ഗിരീഷ് നേഗി അറിയിച്ചു.
കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് രാജ്പൂർ പൊലീസ് 6 വിദ്യാർഥികളെ എംഡിഎമ്മയുമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡൽഹിയിലെ 'സിദ്ധാർഥ് സിദ്ധു' ഗാംഗിൽ നിന്ന് മയക്കുമരുന്ന് വാങ്ങി മറ്റ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിൽക്കുന്ന സംഘത്തിലെ കണ്ണികളായിരുന്നു ഇവർ. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പ്രേംനഗർ പൊലീസിൻ്റെ ഈ പുതിയ അറസ്റ്റ്.
ഇവിടെ തൂഫാൻ, അവിടെ 'ഡ്രഗ്സ് ഫ്രീ ദേവഭൂമി'
കേരളത്തിലെ തൂഫാൻ പോലെ ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ പൂർണമായും ലഹരിമുക്തമാക്കാൻ അവിടുത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു ജനകീയ കാമ്പെയ്നാണ് 'ഡ്രഗ്സ് ഫ്രീ ദേവഭൂമി'. ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കർ സിംഗ് ധാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഈ പദ്ധതി, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ 'നശാ മുക്ത് ഭാരത് അഭിയാൻ്റെ' (ലഹരിമുക്ത ഭാരതം) ഭാഗമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
വിദ്യാലയങ്ങളിലും ക്യാമ്പസുകളിലും കർശന നിയന്ത്രണം
വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം വർധിക്കുന്നത് തടയാൻ സ്കൂളുകളിലും കോളജുകളിലും പ്രത്യേക 'ആൻ്റി ഡ്രഗ് സെല്ലുകൾ' രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാമ്പസുകളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി മെഡിക്കൽ പരിശോധനകളും (യൂറിൻ സാമ്പിൾ പരിശോധനകൾ ഉൾപ്പെടെ) പൊലീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർഥികൾ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയാൽ സ്ഥാപന മേധാവികൾക്കെതിരെ വരെ ക്രിമിനൽ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് സർക്കാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ലഹരി മാഫിയകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി
ലഹരിമരുന്ന് കടത്തുന്നവരെയും വിൽക്കുന്നവരെയും കണ്ടെത്താൻ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേക ആൻ്റി-നാർക്കോട്ടിക് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ചു. സ്ഥിരം കുറ്റവാളികളുടെ ഹിസ്റ്ററി ഷീറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കി ഉത്തരാഖണ്ഡ പൊലീസ് ശക്തമായ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നു. അനധികൃത കഞ്ചാവ് കൃഷികൾ നശിപ്പിക്കുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.
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