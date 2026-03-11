കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, ഒരാളെ കാണ്മാനില്ല; സുരക്ഷ പ്രധാനമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം
സംഘർഷ മേഖലയിലെ വ്യാപാര കപ്പുലുകളൾക്ക് നേരയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. സംഘർഷം രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമവും സുരക്ഷയുമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ മുൻഗണനയെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ വ്യക്തമാക്കി.
Published : March 11, 2026 at 8:48 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിനിടെ വ്യാപാര കപ്പുലുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരണം. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽകുകയും ഒരാളെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തുവെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ അറിയിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമവും സുരക്ഷയുമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ മുൻഗണനയെന്നും രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു.
"നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നപോലെ ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിൽ ഏകദേശം 10 ദശലക്ഷം വരുന്ന വലിയ പ്രവാസി സമൂഹം നമ്മുക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രവാസികളുടെ സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുൻഗണന", രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു.
സംഘർഷബാധിത മേഖലയിൽ വച്ച് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട വ്യാപാര കപ്പലുകളിലെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കാണ് പരിക്കേറ്റതെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സംഘർഷത്തിനിടെ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിരവധി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇസ്രായേലിൽ ഒരാൾക്കും ദുബായിൽ ഒരാൾക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. ഒരാളെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ ഞങ്ങളും പങ്ക് ചേരുന്നുവെന്ന് ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ഇസ്രായേലിലും ദുബായിലും പരിക്കേറ്റ ഇന്ത്യക്കാരുമായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പതിവായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംഘർഷം രൂക്ഷമാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി അടിയന്തര കോളുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും സംഘർഷ ബാധിത രാജ്യങ്ങളിലുടനീളമുള്ള ഇന്ത്യൻ എംബസികളുമായും കോൺസുലേറ്റുകളുമായും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി കൺട്രോൾ റും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു.
"ജിസിസിയിലും പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും താമസിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പൗരന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബന്ധരാണ്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഒരു കൺട്രോൾ റും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ദിവസം മുഴുവൻ പ്രവത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്ക് 75 ഫോൺ കോളുകളും 11 ഇമെയിലുകളും ലഭിച്ചു. തുടർന്നും ഇതുപോലെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചുള്ള കോളുകൾ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ", ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു.
നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി യുഎഇ, ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യ, ഒമാൻ, ബഹ്റൈൻ, ജോർദാൻ, കുവൈറ്റ്, ഇസ്രയേൽ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ഇറാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പശ്ചിമേഷ്യയിലുടനീളമുള്ള വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുമായി പതിവായി ബന്ധപ്പെടാറുണ്ടെന്നും രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു.
ഫെബ്രുവരി 28ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും നടത്തിയ സംയുക്ത സൈനിക ആക്രമണത്തിൽ ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെതുടർന്ന് മേഖലയിലെ സംഘർഷം രൂക്ഷമായിരുന്നു. ഇതിന് പ്രതികാരമായി ഇറാൻ നിരവധി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഇസ്രയേലിലേക്കും ആക്രമണം നടത്തി. ഇത് അന്തരാഷ്ട്ര ഊർജ്ജ വിപണികളെയും ആഗോള സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് വിലയിരുത്തൽ.
