സ്‌കൂളിലെ ശാസന ഭയന്ന് ഗുഹയിൽ ഒളിച്ചു, കാട്ടുപഴങ്ങള്‍ ഭക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞത് നാല് ദിവസം; ഒടുക്കം ഡ്രോണ്‍ പരിശോധനയില്‍ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി

കുട്ടികൾ ഗുഹയിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന സംഭവം. അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി പൊലീസ്. കുട്ടികളെ സുരക്ഷിതമായി മാതാപിതാക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചു.

TWO GIRL STUDENTS HID IN A CAVE ANDHRA PRADESH STUDENT MISSING GIRL STUDENTS RAN AWAY FROM SCHOOL GIRL STUDENTS FOUND FROM CAVE
police found the drone image of two girl students in cave (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 12, 2025 at 4:37 PM IST

അമരാവതി: സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് ശാസന ഭയന്ന് നാല് ദിവസം ഗുഹയിൽ ഒളിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ. അഞ്ച്, ആറ് ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളാണ് പഠനത്തിൽ മികവ് കാട്ടാത്തതിൽ അധ്യാപകർ ശാസിക്കുമെന്ന് ഭയന്ന് നാലു ദിവസം ഗുഹയിൽ ഒളിച്ചിരുന്നത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ അല്ലൂരി സീതാരാമ രാജു ജില്ലയിലാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം നടന്നത്. നവംബർ ആറ് മുതലാണ് പെൺകുട്ടികളെ കാണാതായത്. തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്‌ച (നവംബർ 10) പൊലീസ് ഡ്രോണുകളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സഹായത്തോടെ കുട്ടികളെ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു ഗുഹയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി.

പെഡബയലു മണ്ഡലത്തിലെ ഗുല്ലേലു പഞ്ചായത്തിലെ കിഞ്ചുരു ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആശ്രമ ഗേൾസ് സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികളാണ് ഇവർ. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതും മറ്റ് കുട്ടികളെപ്പോലെ മികവ് പുലർത്താത്തതും പെൺകുട്ടികളെ അസ്വസ്ഥാരാക്കിയിരുന്നു. തന്നെയുമല്ല അധ്യാപകർ ശാസിക്കുമെന്ന് ഭയന്നാണ് കുട്ടികൾ ആരെയും അറിയിക്കാതെ സ്‌കൂൾ വിട്ട് കിഞ്ചുരു കുന്നുകളിലേക്ക് പോയത്. ഇവിടെ എത്തിയ ഇവർ ഒരു ഗുഹ കണ്ടെത്തുകയും അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ വളരെ സാഹസികമായാണ് അവർ നാല് ദിവസം ഗുഹക്കുള്ളിൽ ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞത്. വിശന്നപ്പോൾ സമീപത്തുള്ള കാട്ട് കിഴങ്ങുകളും ഉറവകളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളവും കുടിച്ചു. അവരുടെ തിരോധാനം അധ്യാപകരിലും രക്ഷിതാക്കളിലും പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്‌ടിച്ചു. കുട്ടികളെ കാണാനില്ല എന്ന് മനസിലാക്കിയ സ്‌കൂൾ അധികൃതർ നവംബർ എട്ടിന് പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടു.

വിഷയം ഗൗരവമായി എടുത്ത എസ്ഐ കൊല്ലി രമണ ഗ്രാമത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വനപ്രദേശങ്ങളിൽ ആദ്യം തെരച്ചിലിന് ഉത്തരവിട്ടു. ഇതിനായി മൂന്ന് പ്രത്യേക പൊലീസ് സംഘങ്ങളെ രൂപീകരിച്ചു. പ്രദേശത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പൊലീസ് വ്യാപക തെരച്ചിൽ നടത്തി. ഒരു വഴിയും കാണാതെ വന്നപ്പോൾ ഒടുവിൽ ഡ്രോൺ ക്യാമറകളുടെ സഹായത്തോടെ കിഞ്ചുരു കുന്നിൽ പരിശോധന നടത്തി. കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുകയും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗുഹയിലെത്തി കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു.

അന്ന് വൈകുന്നേരം രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും ഗുഹയിൽ നിന്ന് പുറത്തെത്തിച്ച് സുരക്ഷിതമായി അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൈമാറി. കുട്ടികളെ ശാസിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് പൊലീസ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിർദേശം നൽകി. കുട്ടികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനും ശകാരിക്കുന്നതിനും പകരം അവരെ കൗൺസിലിങ് ചെയ്‌ത് മാനസിക സമ്മർദം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കണെമെന്ന നിർദേശവും മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകി. സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാനസിക സമ്മർദങ്ങൾ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

തുടർന്ന് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികളെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി, പ്രത്യേകിച്ച് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്‌കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്നവരെയും എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും പൊലീസ് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകി. കുട്ടികൾക്ക് വൈകാരിക പിന്തുണ എപ്പോഴും ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും പൊലീസ് എടുത്തുപറഞ്ഞു.

