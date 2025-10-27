ETV Bharat / bharat

റെയില്‍വേ ട്രാക്കില്‍ റീല്‍സ് ചിത്രീകരണം, ഹെഡ്‌ഫോണ്‍ വച്ചത് വിനയായി; ട്രെയിൻ തട്ടി സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

റെയില്‍വേ ട്രാക്കില്‍ റീല്‍സ് ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനിടെ പാഞ്ഞെത്തിയ ട്രെയിൻ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചു. സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് ജീവൻ നഷ്‌ടമായി.

Locals gathered on the spot after the tragic incident (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 27, 2025 at 10:24 AM IST

ജല്‍ഗാവ് : റീല്‍സ് എടുക്കുന്നതിനിടെ വെള്ളത്തില്‍ വീണും ട്രെയിൻ തട്ടിയുമൊക്കെ ആളുകള്‍ മരിച്ച സംഭവം പലതവണ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. റീല്‍സിന് അടിമപ്പെട്ട് ജീവൻ പോയവർ എത്രയാണല്ലേ? കാര്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതിയും സ്ഥലങ്ങളുടെ അപകടാവസ്ഥയും മനസിലാക്കാതെ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്‌ടങ്ങളാണ് പലർക്കും സംഭവിച്ചത്.

റീല്‍സ് എടുക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കങ്ങളില്‍ ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെടുകയോ പരിക്കേല്‍ക്കുകയോ ചെയ്‌തവരും കുറവല്ല. മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുൻപാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ടെന്നീസ് താരം രാധിക യാദവിന് ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ടത്. രാധികയെ അച്ഛൻ വെടിവച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നു. ഹരിയാനയുടെ സംസ്ഥാന തല ടെന്നീസ് താരമായിരുന്നു രാധിക. രാധിക ചിത്രീകരിച്ച റീലിന്‍റെ ഉള്ളടക്കത്തില്‍ പ്രകോപിതനായാണ് അച്ഛൻ ദീപക് യാദവ് അവരെ തന്‍റെ റിവോള്‍വർ ഉപയോഗിച്ച് വെടിവച്ച് കൊന്നത്.

റീല്‍സ് ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞെട്ടിക്കുന്നൊരു വാർത്തയാണ് മഹാരാഷ്‌ട്രയില്‍ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നത്. റെയില്‍വേ ട്രാക്കില്‍ നിന്ന് വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനിടെ ട്രെയിൻ തട്ടി രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ധരൻഗാവ് താലൂക്കിലെ പാലാഡി-ചന്ദ്സർ റെയിൽവേ ക്രോസിങ്ങിന് സമീപമാണ് സംഭവം. പാലാഡിയില്‍ നിന്നുള്ള യുവാക്കള്‍ക്കാണ് ദാരുണാന്ത്യം.

പ്രശാന്ത് പവൻ ഖൈർനാർ, ഹർഷവർധൻ മഹേന്ദ്ര നന്നാവാരെ എന്നിവരാണ് മരിച്ചതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഇരുവർക്കും 18 വയസാണ് പ്രായം. പൊലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇന്നലെ (ഒക്‌ടോബർ 26) ഉച്ചയ്‌ക്ക് 12 മണിക്കാണ് ഈ അതിദാരുണ സംഭവം.

സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ചിത്രം (ETV Bharat)

സംഭവിച്ചത് ഇത്...

വർഷങ്ങളായി സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്ന പ്രശാന്തും ഹർഷവർധനും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ സജീവമായിരുന്നു. ഞായറാഴ്‌ച അവധി ദിവസമായതിനാൽ, ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളിൽ വച്ച് റീലുകള്‍ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഇരുവരും പദ്ധതിയിട്ടു. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇവർ ട്രാക്കിലൂടെ ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുന്ന വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

പക്ഷേ വിധി മറ്റൊന്നായിരുന്നു. ചെവിയില്‍ ഹെഡ്‌ഫോണ്‍ വച്ചുകൊണ്ടാണ് യുവാക്കള്‍ റെയില്‍വേ ട്രാക്കില്‍ ട്രെയിൻ വരുന്നതും കാത്തിരുന്നത്. ട്രാക്കിലൂടെ എത്തിയ അഹമ്മദാബാദ് എക്‌സ്‌പ്രസ് അവരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടില്ല. അതിവേഗത്തിലെത്തിയ ട്രെയിൻ ഇരുവരെയും ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചു. രണ്ടുപേരും സംഭവ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു. ഒന്നിച്ചു നടന്നവർ അവസാനം ഒന്നിച്ചു തന്നെ മടങ്ങി.

വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പാലാഡി പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. ഉടൻ തന്നെ ഇൻക്വസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കി. മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്‌തു. പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവയ്‌ക്കാനുള്ള വീഡിയോകള്‍ക്കും മറ്റുമായി ഇത്തരം സാഹസങ്ങള്‍ കാണിക്കരുത് എന്ന് പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

