സുകുമാരക്കുറുപ്പിനെ പോലും വെല്ലും! മൃതദേഹത്തിന് പകരം ഡമ്മി, വമ്പന് ഇന്ഷുറന്സ് തുക തട്ടാന് ശ്രമം; കയ്യോടെ പൊക്കി പൊലീസ്
ഡമ്മി പാവയെ സംസ്കരിച്ച് വലിയ ഇന്ഷുറന്സ് തുക തട്ടിയെടുക്കാനായിരുന്നു പ്രതികളുടെ പ്ലാന്. എന്നാല് ഇത് കയ്യോടെ നാട്ടുകാരും പുരോഹിതരും പിടികൂടിയതോടെയാണ് വലിയ കള്ളക്കളി പുറം ലോകം അറിയുന്നത്.
Published : November 28, 2025 at 7:12 PM IST
എട്ടു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇന്ഷുറന്സ് തുക തട്ടിയെടുക്കാനായി പുത്തന് വീട്ടില് സുകുമാരക്കുറുപ്പ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത കൊലപാതക കഥ ഇന്നും മലയാളികള് മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. കുറുപ്പിന്റെ ഏകദേശ രൂപമായിരുന്ന ഫിലിം റപ്രസന്റേറ്റീവ് ആയ ചാക്കോയെ തന്റെ കാറില് ഇട്ട് തീവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. താനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് വരുത്തി തീര്ത്ത് ഇന്ഷുറന്സ് തുക തട്ടിയെടുക്കാനായിരുന്നു കുറുപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ ക്രൂരമായ കൊലപാതക കേസിലെ ബാക്കി പ്രതികളെയെല്ലാം അറസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും കുറുപ്പ് ഇന്നും കാണാമറയത്ത് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ നാടിനെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് ഡല്ഹിയിലും നടന്നത്.
സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം ഇങ്ങനെ
ഡല്ഹിയിലെ ടെക്സ്റ്റൈല്സ് വ്യാപാരികളായ കമല് സോമാനിയും ആശിഷ് ഖുറാനയുമാണ് ഈ തട്ടിപ്പിന് പിന്നില്. പ്രയാഗ് രാജ് സ്വദേശിയായ അന്ഷുല് മരിച്ചുവെന്നും അയാളുടെ മൃതശരീരം സംസ്കരിക്കാനായി കൊണ്ടുവന്നതാണെന്നുമാണ് ബ്രജ്ഘാട്ടിലെ ശ്മാനത്തിലുള്ളവരോട് ഇരുവരും പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതില് സംശയം തോന്നിയ നാട്ടുകാരും പുരോഹിതരും അന്ത്യകര്മ്മം നടക്കുന്നതിനിടെ മൃതദേഹത്തില് പുതപ്പിച്ചിരുന്ന മറനീക്കി നോക്കി. ഇതോടെയാണ് ഡമ്മി പാവയേയാണ് സംസ്കരിക്കാനായി എത്തിച്ചതെന്ന് മനസിലായി. ഉടന് പൊലീസിനെ വിവരമറിക്കുകയും പൊലിസ് എത്തി ഇരുവരേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. പൊലീസിന്റെ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് ഇരുവരും സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചത്.
നാടകം വായ്പ തിരിച്ചടക്കാന്
കമല് സോമാനി 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പ എടുത്തിരുന്നു. എന്നല് അത് തിരിച്ചടക്കാന് കഴിയാതെ വന്നതോടെയാണ് ഡമ്മി പാവയെ സംസ്കരിക്കാനായി പദ്ധതിയിടുന്നത്. ഇതിനായി തന്റെ വസ്ത്ര വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തില് ജോലി ചെയ്യുന്ന നീരജിന്റെ സഹോദരന് അന്ഷുലിന്റെ ആധാര്, പാന്കാര്ഡ് എന്നിവയുള്പ്പെടെയുള്ള രേഖകള് കൈക്കലാക്കി. ഇയാളുടെ രേഖകള് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വര്ഷം മുന്പ് ടാറ്റ എ ഐ ജിയില് അന്ഷുലിന്റെ പേരില് ഇന്ഷുറന്സ് എടുത്തു. തുടര്ന്ന് ഒരു ഡമ്മി പാവയെ സംസ്കരിച്ച് മരണ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈക്കലാക്കി ഇന്ഷുറന്സ് തുക തട്ടിയെടുക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി. ആശുപത്രി ജീവനക്കാരനില് നിന്നാണ് മൃതദേഹം മുദ്രയിട്ട നിലയില് ലഭിച്ചതെന്നാണ് കമല് സോമാനി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. പാവയുടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങള് ഇവരുടെ വാഹനത്തില് നിന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.
മരിച്ചയാള് ജീവനോടെ
അന്ഷുല് മരിച്ചുവെന്നും മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കണമെന്നാവശ്യവുമായാണ് പ്രതികള് ശ്മാശനത്തില് എത്തിയത്. ഡമ്മി പാവയേയാണ് ഇരു പ്രതികളും എത്തിച്ചെതെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ അന്ഷുല് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷണവും പൊലീസ് നടത്തി. വീഡിയോ കോളിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോള് അന്ഷുല് ആരോഗ്യവനായി തന്നെ പ്രയാഗ് രാജിലെ സ്വന്തം വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് ഗർ സർകിൾ ഓഫിസർ സ്റ്റുതി സിംഗ് അറിയിച്ചു.
थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत बृजघाट शमशान में शव के स्थान पर पुतला (डमी) का अंतिम संस्कार करने के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी गढ़मुक्तेश्वर @ItsmeStuti8 की बाइट...! pic.twitter.com/IBRwH1y78m— HAPUR POLICE (@hapurpolice) November 27, 2025
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതല് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കൂടുതല് ആളുകള് ഇതില് പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പൊലിസ് അന്വേഷിക്കുകയാണ്.
