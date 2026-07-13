42 കാരൻ്റെ കസ്റ്റഡി മരണം: ഉത്തർപ്രദേശിൽ രണ്ട് പൊലീസുകാർ ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേർ അറസ്റ്റിൽ
കാംജോ ഗോണ്ടു എന്ന 42 കാരനെ ഒരു കേസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേയ്ക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയും ശേഷം ഗ്രാമത്തലവന് കൈമാറുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇരയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോപണം.
By PTI
Published : July 13, 2026 at 2:41 PM IST
ലക്നൗ: കസ്റ്റഡി മര്ദനത്തെത്തുടർന്ന് 42 കാരൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറും ഒരു കോൺസ്റ്റബിളും ഉൾപ്പെടെ ആറു പേർക്കെതിരെ നടപടി. ഇവർക്കെതിരെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഉത്തർപ്രദേശിൽ രേവതി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഗൈഘട്ട് ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരിൽ പ്രദേശത്തെ ഗ്രാമത്തലവൻ ലാലു സിങ്ങ് എന്നയാളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
കാംജോ ഗോണ്ടു എന്ന 42 കാരനെ ഒരു കേസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേയ്ക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയും ശേഷം ഗ്രാമത്തലവന് കൈമാറുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇരയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോപണം. തുടർന്ന് ചികിത്സയ്ക്കിടെ കാംജോ ഗോണ്ടു മരിച്ചു. ഇരയുടെ ശരീരമാകെ മർദ്ദനത്തിൻ്റെ പാടുകളും ക്ഷതങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിന് ശേഷം ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായി എന്നും വ്യക്തമായി. ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ഇരയുടെ കുടുംബം രംഗത്ത് വന്നതോടെയാണ് പൊലീസുകാർ കുരുക്കിലായത്.
സ്ഥലം മാറ്റവും സസ്പ്പെൻഷനും
സംഭവത്തിൽ കൃത്യനിർവഹണത്തിലെ അനാസ്ഥ, അച്ചടക്കമില്ലായ്മ, ഏപക്ഷീയമായ പെരുമാറ്റം, കഴിവുകേട് എന്നിവ കുറ്റക്കാർക്ക് മേൽ ആരോപിക്കുന്നു. നടപടികളുടെ ഭാഗമായി രേവതി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ (എസ്എച്ച്ഒ) രാജ് കേശർ സിങ്ങിനെ പൊലീസ് ലൈനുകളിലേയ്ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയതായി എസ്പി ഓംവീർ സിങ്ങ് പറഞ്ഞു. കംജോ ഗോണ്ടെന്നയാളെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേയ്ക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി ആക്രമിച്ചതായും എസ്എച്ച്ഒ സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതേസമയം, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സച്ചിൻ സരോജ്, കോൺസ്റ്റബിൾ അങ്കിത് സിങ്ങ് എന്നീ രണ്ട് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സമാനമായ കാരണങ്ങളാൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.
നീതിയുക്തമായ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു
അതേസമയം, സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ നീതിയുക്തമായ അന്വേഷണത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം പൊലീസ് ലൈനുകളിലെ ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇന്നലെ (ജൂലൈ 12) വൈകുന്നേരം സംഭവസ്ഥലം പരിശോധിച്ച ശേഷം ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ സുനിൽ സിങ്ങ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. നീതിയുക്തവും സുതാര്യവുമായ അന്വേഷണത്തിന് നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് കൃത്യമായി വിലയിരുത്തും എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൂടാതെ, സംശയങ്ങളോ ആരോപണങ്ങളോ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഈ വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ മജിസ്റ്റീരിയൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിനോടും അഭ്യർഥിച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ഇരയുടെ കുടുംബവും ഗ്രാമവാസികളും നീതി തേടി കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിലാണ്.
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