തെങ്കാശിയില്‍ സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചു; ആറ് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, 50ലധികം പേർക്ക് പരിക്ക്

ബസ് അമിത വേഗതയില്‍ ആയിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍. പരിക്കേറ്റവരില്‍ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരം. മരണസംഖ്യ ഉയരാൻ സാധ്യതയെന്നും റിപ്പോർട്ട്.

TENKASI PRIVATE BUS ACCIDENT TENKASI ACCIDENT TAMIL NADU BUS ACCIDENT BUSES COLLIDE AT TENKASI
bus accident in tenkasi (IANS)
By ANI

Published : November 24, 2025 at 1:43 PM IST

2 Min Read
ചെന്നൈ : തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തെങ്കാശിയില്‍ സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. അഞ്ച് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേർ മരിച്ചു. 50ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പരിക്കേറ്റവരെ തൊട്ടടുത്ത തെങ്കാശി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

മധുരയിൽ നിന്ന് ചെങ്കോട്ടയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസും തെങ്കാശിയിൽ നിന്ന് കോവിൽപട്ടിയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസും തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. തെങ്കാശിയിലെ ഇടയ്ക്കൽ ഗ്രാമത്തിന് സമീപത്ത് വച്ചാണ് അപകടം നടന്നത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ രണ്ട് വാഹനങ്ങളും തകർന്നു.

അപകടത്തെത്തുടർന്ന് പൊലീസും അഗ്നിശമന സേനയും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവവര്‍ത്തനം നടത്തി പരിക്കേറ്റവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ രണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ പങ്കാളികളായി. രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ജില്ലാ കലക്‌ടർ എ കെ കമൽ കിഷോറും പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് എസ് അരവിന്ദും സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിയിരുന്നു.

two private buses collide head on in tenkasi district (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മധുരയിൽ നിന്ന് ചെങ്കോട്ടയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് അമിത വേഗതയിലായിരുന്നുവെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. "ബസ് ഡ്രൈവറുടെ അമിതവേഗതയും അശ്രദ്ധമായ ഡ്രൈവിങ്ങുമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്" -മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത് അപകട കാരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അപകടസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ബസ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

തെങ്കാശി അപകടം (ETV Bharat)

പരിക്കേറ്റവരില്‍ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നും മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ കൈകൾക്കും കാലുകൾക്കും തലയ്ക്കും ഒടിവുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവരും ചികിത്സയില്‍ ഉണ്ടെന്ന് അധികൃതര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ സ്റ്റാലിൻ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി

സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചുള്ള അപകടത്തിന് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ സ്റ്റാലിൻ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. പരിക്കേറ്റവർക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും സ്റ്റാലിന്‍ ഉറപ്പ് നല്‍കി.

"തെങ്കാശിയിലെ കടയനല്ലൂരിൽ ഉണ്ടായ ബസ് അപകടത്തിൽ ആറ് പേർ മരിച്ച വാർത്ത കേട്ടതിൽ എനിക്ക് അതിയായ ദുഃഖമുണ്ട്. ജില്ലാ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി കെ.കെ.എസ്.ആർ. രാമചന്ദ്രനെ ഉടൻ ബന്ധപ്പെടുകയും സ്ഥലത്തേക്ക് വേഗത്തിൽ പോകാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്‌തു. അതോടപ്പം ജില്ലാ കലക്‌ടറോട് സർക്കാർ ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ച് പരിക്കേറ്റവർക്ക് ശരിയായതും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതുമായ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ നിർദേശിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് എൻ്റെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ പിന്തുണ നൽകും" എം.കെ സ്റ്റാലിൻ എക്‌സില്‍ എഴുതി.

