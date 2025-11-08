അനധികൃത കുടിയേറ്റം; ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ വിവാഹം കഴിച്ച് സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ബംഗ്ലാദേശി യുവതികള് അറസ്റ്റിൽ
ഓപ്പറേഷൻ കലാനേമിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇവരെ പിടിക്കൂടിയത്. രണ്ട് പേരും അനധികൃതമായാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അതിർത്തി കടന്നെത്തിയത്.
Published : November 8, 2025 at 5:49 PM IST
ഡെറാഡൂൺ: അനധികൃത കുടിയേറ്റം നടത്തി ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ വിവാഹം ചെയ്ത് കഴിയുക ആയിരുന്ന രണ്ട് ബംഗ്ലാദേശി യുവതികള് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ അറസ്റ്റിൽ. ഓപ്പറേഷൻ കലാനേമിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇവരെ പിടിക്കൂടിയത്. സംസ്കൃതി ലോക് കോളനി പ്രദേശത്ത് പട്ടേൽ നഗർ പൊലീസും ലോക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റും ചേർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
സ്വാതി ഉപാധ്യായ എന്ന വ്യാജ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മറിയം ശിവ്ലി അക്തർ, ജോളി എന്നി വ്യാജ പോരിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സന എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. രണ്ട് പേരും അനധികൃതമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് അതിർത്തി കടന്നെത്തിയ ബംഗ്ലാദേശി പൗരന്മാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
സന എന്ന സ്ത്രീ ബംഗ്ലാദേശിലെ കോമില്ല സ്വദേശിയാണ്. രണ്ട് പേരും വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലായാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത്. ആദ്യം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിച്ച ശേഷം ഡൽഹിയിൽ വച്ച് കണ്ടുമുട്ടുകയും പിന്നീട് ഡെറാഡൂണിൽ എത്തുകയുമായിരുന്നെന്ന് പട്ടേൽ നഗർ കോട്വാലി ഇൻ-ചാർജ് ചന്ദ്രഭാൻ അധികാരി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
മറിയം എന്ന സ്ത്രീ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും തന്നെ ഡെറാഡൂണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ഇന്ത്യൻ ടാക്സി ഡ്രൈവറായ ധരംവീർ എന്നയാളെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഡെറാഡൂണിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഇവർ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുകയും പിന്നീട് അടുപ്പത്തിലാവുകയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇവർ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് ഒരു വയസുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്.
അതേസമയം സന മരപ്പണിക്കാരനായ സൽമാൻ എന്നയാളെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഇവർക്ക് 10 മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട്. ഒരു മാളിൽ വച്ചാണ് സനയും സൽമാനും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. പിന്നീട് കൂടുതൽ അടുത്തതോടെ വിവാഹം കഴിക്കുകയായിരുന്നു.
രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെയും മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശി തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള ഇമിഗ്രേഷൻ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ഇവരെ തിരിച്ച് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് നാടുകടത്താനുള്ള നിയമനടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികാരി പറഞ്ഞു.
എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ കാലനേമി
മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നവരെയും അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെയും കണ്ടെത്താൻ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ പരിപാടിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ കാലനേമി. ഈ വർഷം ജൂലൈയിലാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് പൊലീസ് ഓപ്പറേഷൻ കാലനേമി ആരംഭിച്ചത്. ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ മാത്രം 4000 പേരെ സംസ്ഥാനത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 300 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ഇതുവരെ ഡെറാഡൂണിൽ 16 ബംഗ്ലാദേശി പൗരന്മാരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏഴ് പേരെ നാട് കടത്തിയെന്നും മറ്റ് ഏഴ് പേർ ജയിലിലാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വരാനിരിക്കുന്ന വിവിഐപി പരിപാടിക്ക് മുന്നോടിയായി സംശയം തോന്നിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടാൽ കർശനമായ പരിശോധന നടത്താൻ ഡെറാഡൂൺ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
