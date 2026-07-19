ടിവികെ എംഎൽഎയ്ക്ക് കൈക്കൂലി നൽകാൻ ശ്രമിച്ച കേസ്; രണ്ട് പേർകൂടി അറസ്റ്റിൽ
ചൂളൈമേട്ടിലെ ദീപം ഫിനാൻസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരായ കരുണാനിധിയെയും ശരവണനെയുമാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്
By PTI
Published : July 19, 2026 at 2:38 PM IST
ചെന്നൈ: ടിവികെ എംഎൽഎയ്ക്ക് കൈക്കൂലി നൽകാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ രണ്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ചൂളൈമേട്ടിലെ ദീപം ഫിനാൻസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരായ കരുണാനിധിയെയും ശരവണനെയുമാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കണക്കിൽപ്പെടാത്ത 2.82 കോടിയിലധികം രൂപ പ്രതികളിൽനിന്നും പിടിച്ചെടുത്തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ടിവികെ എംഎൽഎമാർക്ക് കൈക്കൂലി നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള മുൻകൂർ പണം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരത്തെത്തുടർന്നാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം നടന്നത്. ജൂലൈ 17 ന് ചൂളൈമേട്ടിലെ ദീപം ഫിനാൻസ് എന്ന കമ്പനിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ജൂലൈ 18 ന് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പടുത്തിയത്. പരിശോധനയ്ക്കിടെ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത 2.82 കോടി രൂപ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.
ഫിനാൻസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരായ കരുണാനിധിയെയും ശരവണനെയും അന്വേഷണത്തിനായി വിളിച്ചുവരുത്തി. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ, ടിവികെ എംഎൽഎമാർക്ക് കൈക്കൂലി നൽകുന്നതിനായി പണം കരുതിയിരുന്നതായി പ്രതികൾ വ്യക്തമാക്കി. മുൻകൂർ പണമായി ഇതിനകം അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയായ യൂട്യൂബറും ഐ പി ഡി എസ് സ്ഥാപകനുമായ തിരുനാവുക്കരസിയാണ് പണം തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചതെന്ന് പ്രതികൾ സമ്മതിച്ചതായി പൊലീസ് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ഉത്തങ്കരൈ നിയോജകമണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ടിവികെ എംഎൽഎ എൻ ഇളയരാജ ട്രിപ്ലിക്കെയ്ൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് കേസ് ആരംഭിച്ചത്.
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നിയമസഭാ വോട്ടെടുപ്പിനിടെ ടിവികെയുടെ ഔദ്യോഗിക നിലപാടിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി നിരവധി സാമുഹ്യ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ യൂട്യൂബറും പബ്ലിക് ഒപീനിയൻ പൊളിംഗ് ഏജൻസിയായ ഐപിഡിഎസിൻ്റെ ഉടമയുമായ തിരുനാവുക്കരശുവും കൂട്ടാളികളും ഇളയരാജയെ സമീപിച്ചു. തിരുനാവുക്കരശുവും കൂട്ടാളികളും ചേർന്ന് തനിക്ക് 35 കോടി രൂപ നിയമവിരുദ്ധമായി വാഗ്ദാനം ചെയ്താതായി നിയമസഭാംഗം ആരോപിച്ചു.
പരാതി പ്രകാരം, എംഎൽഎ കൈക്കൂലി നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഇതേതുടർന്ന് പ്രതി അദ്ദേഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കേസിൽ ഇതുവരെ 12 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ചാനലിലെ മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനും ഉള്പ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. കൂടാതെ, എംഎൽഎ ഇളയരാജയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ മൂന്ന് പേരെ പ്രത്യേക പൊലീസ് സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ്.
വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രലോഭനങ്ങൾ വഴി ഏകദേശം 15 ടിവികെ എംഎൽഎമാരെ 'പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങി' സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ഗൂഢാലോചന നടന്നതായാണ് കണ്ടെത്തൽ. മേഘാലയ പ്രോജക്ട് എന്ന പേരിൽ ആസൂത്രണം നടത്തുന്നതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.
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