ട്വിഷ ശർമ്മയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത; ഗിരിബാല സിങ്ങിന് കനത്ത തിരിച്ചടി, ജാമ്യം റദ്ദാക്കി മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി
കേസ് ഡയറിയും ലഭ്യമായ തെളിവുകളും വിചാരണ കോടതി ശരിയായി പരിശോധിച്ചില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി പ്രസ്താവിച്ചു. കേസിൻ്റെ ഗൗരവം, തെളിവുകൾ, അന്വേഷണത്തിൻ്റെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ പ്രതിക്ക് ഇളവ് നൽകുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന് കോടതി.
Published : May 28, 2026 at 10:20 AM IST
ഭോപ്പാൽ: മുൻനടിയും മോഡലുമായ ട്വിഷ ശർമ്മയുടെ മരണത്തിൽ ഭര്തൃമാതാവും മുൻ ജഡ്ജിയുമായ ഗിരിബാല സിങ്ങിൻ്റെ ഇടക്കാല ജാമ്യം മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. കേസ് ഡയറിയും ലഭ്യമായ തെളിവുകളും ശരിയായി പരിശോധിക്കുന്നതിൽ വിചാരണ കോടതി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജാമ്യം റദ്ദാക്കുന്നതിന് വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് ദേവ് നാരായൺ മിശ്ര ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു.
ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ, കേസിൻ്റെ ഗൗരവം, അന്വേഷണത്തിൻ്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത് 2026 മെയ് 15 ന് നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യം ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി അന്തിമ ഉത്തരവിൽ വിധിച്ചു. കേസിൽ കീഴ്ക്കോടതി വിശദമായ നിരീക്ഷണം നടത്താതെ തിടുക്കത്തിൽ ഗിരിബാല സിങ്ങിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കീഴ്ക്കോടതി സ്വീകരിച്ച പെരുമാറ്റത്തെയും നടപടിക്രമങ്ങളെയും കോടതി ചോദ്യം ചെയ്തു. കേസിൻ്റെ ഗൗരവം, ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ, അന്വേഷണത്തിൻ്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കാതെയാണ് തീരുമാനമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
ഇതുവരെ ആത്മഹത്യയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കേസ് കൊലപാതകമായി പുനഃപരിശോധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കോടതി സൂചിപ്പിച്ചു. ട്വിഷ ശർമ്മയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിലെ ചതവുകളും പാടുകളും ദൂരുഹതയിലേക്ക് വിരൽചൂണ്ടുന്നു. എന്നാൽ ഈ പാടുകൾ മൃതദേഹം താഴെയിറക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടായവയല്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞു, ഈ വിഷയം കൂടുതൽ ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം കോടതി പറഞ്ഞു.
ഈ പരിക്കുകൾക്ക് തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ പ്രതി പരാജയപ്പെട്ടു. അന്വേഷണത്തിനിടെ പ്രതികൾ പൂർണ സഹകരണം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കൂടാതെ, മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പ്രസ്താവനകൾ നൽകി ട്വിഷയുടെ പ്രശസ്തിക്ക് കളങ്കം വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചു, അന്വേഷണത്തെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എന്നിവ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതി ഇവരുടെ ഇടക്കാല ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയത്.
കേസിലെ അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ സിബിഐക്ക് കൈമാറിയതിനാൽ അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഒരു കക്ഷിയായി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ട്വിഷ ശർമ്മയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും മറ്റ് സാക്ഷികളുടെയും മൊഴികളിൽ ഭർത്താവും അമ്മായിയമ്മയും ഗർഭഛിദ്രത്തിന് വിധേയയാകാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായ ആരോപണങ്ങളുണ്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. കൂടാതെ, സ്ത്രീധന പീഡനം, മാനസിക പീഡനം തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളും ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്..
ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം
- കേസിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകുന്നത് ഉചിതമല്ല
- കേസ് ഡയറിയും രേഖപ്പെടുത്തിയ തെളിവുകളും വേണ്ട വിധം പരിഗണിക്കുന്നതിൽ വിചാരണ കോടതി പരാജയപ്പെട്ടു
- മരിച്ചയാൾക്ക് ഉണ്ടായ പരിക്കുകൾ സംബന്ധിച്ച് തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ പ്രതിഭാഗം പരാജയപ്പെട്ടു
- അന്വേഷണത്തിൽ പൂർണ സഹകരണം നൽകിയില്ല
- മരിച്ചയാളുടെ പ്രശസ്തിക്ക് കളങ്കം വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചു
- പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലെ അസ്വാഭാവികത
- ഗർഭഛിദ്രത്തിന് വിധേയമാക്കാൻ സമ്മർദ്ദം
- സ്ത്രീധന പീഡന ആരോപണം
വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചു. ട്വിഷ താൻ അനുഭവിച്ച മാനസിക പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് കുടുംബത്തെ നിരന്തരം അറിയിച്ചിരുന്നു. പ്രതികൾ സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളാണ്. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ ഇടപെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, കസ്റ്റഡി ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആവശ്യമാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
