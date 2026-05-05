ഒരൊറ്റ വോട്ടിൻ്റെ മാന്ത്രികത; തിരുപ്പത്തൂരിൽ ഡിഎംകെ മന്ത്രിയെ അട്ടിമറിച്ച് വിജയ്യുടെ ടിവികെ
കാലാകാലങ്ങളായി ഡിഎംകെയുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ കോട്ടയായിട്ടാണ് തിരുപ്പത്തൂരിനെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും കണക്കാക്കുന്നത്
Published : May 5, 2026 at 12:23 PM IST
ചെന്നൈ: ഒരൊറ്റ വോട്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ മന്ത്രിയെ അട്ടിമറിച്ച് തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) സ്ഥാനാർഥി സീനിവാസ സേതുപതിക്ക് മിന്നും ജയം. തമിഴ്നാട്ടിലെ ശിവഗംഗ ജില്ലയിലുള്ള പ്രമുഖ മണ്ഡലമായ തിരുപ്പത്തൂരിലാണ് സംസ്ഥാന ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രികൂടിയായ ഡിഎംകെ ഒറ്റനേതാവ് കെ.ആർ പെരിയകറുപ്പനെ സേതുപതി പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ ആവേശഭരിതമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ഈ ചരിത്രവിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.
ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന തിരുപ്പത്തൂർ
ശിവഗംഗ പാർലമെൻ്റ് മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ തിരുപ്പത്തൂർ നിയമസഭ മണ്ഡലം ചരിത്രപരമായും ആത്മീയപരമായും ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രദേശമാണ്. ചരിത്രപുരുഷന്മാരായ മരുതു സഹോദരന്മാരെ തൂക്കിലേറ്റിയ തിരുപ്പത്തൂർ കോട്ടയും, അവർ നിർമിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങളും ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ചരിത്രസ്മാരകങ്ങളാണ്. മുരുകൻ്റെ ആറുപടൈ വീടുകളിലൊന്നായ പഴനിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഭക്തർ പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്ന വഴി കൂടിയാണിത്. കൂടാതെ, ലോകപ്രശസ്തമായ പിള്ളയാർപട്ടി കർപ്പക വിനായകർ ക്ഷേത്രം, കുണ്ട്രക്കുടി ഷൺമുഖനാഥൻ ക്ഷേത്രം എന്നീ പ്രധാന ആത്മീയ കേന്ദ്രങ്ങളും ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഡിഎംകെയുടെ കോട്ട
കാലാകാലങ്ങളായി ഡിഎംകെയുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ കോട്ടയായിട്ടാണ് തിരുപ്പത്തൂരിനെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും കണക്കാക്കുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ സമാനമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എട്ട് തവണ മണ്ഡലം സ്വന്തമാക്കിയ പാർട്ടിയാണ് ഇവിടെ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടത്. ഭരണകക്ഷിക്ക് അവരുടെ എല്ലാ ശക്തിയും ഉണ്ടായിട്ടും ഇവിടെ കാലിടറിയത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ കാബിനറ്റ് മന്ത്രിയും തുടർച്ചയായി നാല് തവണ തിരുപ്പത്തൂരിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയുമായ കെ.ആർ പെരിയകറുപ്പൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത പരാജയം ഡിഎംകെ ക്യാമ്പിനെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ വലിയ ഞെട്ടലിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം
പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ള 2026ലെ അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക അനുസരിച്ച് മണ്ഡലത്തിൽ ആകെ 2,73,456 വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ 1,34,270 പുരുഷന്മാരും 1,39,183 സ്ത്രീകളും മൂന്ന് ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകളുമുണ്ട്. ഏപ്രിൽ 23നാണ് ഇവിടെ ജനവിധി രേഖപ്പെടുത്താനായി വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. ആകെ 77.32 ശതമാനം വോട്ടർമാരാണ് ഇത്തവണ തങ്ങളുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചത്.
വളരെ ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് തിരുപ്പത്തൂരിലുടനീളം നടന്നത്. ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെക്കായി കെ.ആർ പെരിയകറുപ്പൻ വീണ്ടും അങ്കത്തിനിറങ്ങിയപ്പോൾ എഐഎഡിഎംകെ സഖ്യം ഈ സീറ്റ് ബിജെപിക്കാണ് നൽകിയത്. അതിനാൽ കെ.സി തിരുമാരനായിരുന്നു ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി. ഇതിനുപുറമെ നടൻ വിജയ്യുടെ പാർട്ടിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിനായി (ടിവികെ) സീനിവാസ സേതുപതിയും നാം തമിഴർ കക്ഷിക്കായി (എൻടികെ) രമ്യ മോഹനും ജനവിധി തേടി മത്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു.
വോട്ടെണ്ണൽ ആവേശം
വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് വലിയ സാധ്യതയും നൽകാതെയാണ് ഡിഎംകെ മുന്നേറിയത്. വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെ ആദ്യ മൂന്ന് റൗണ്ടുകൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ ഡിഎംകെ സ്ഥാനാർഥിയായ മന്ത്രി പെരിയകറുപ്പൻ 10,533 വോട്ടുകൾ നേടി വ്യക്തമായ ലീഡ് നിലനിർത്തിയിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് ടിവികെ സ്ഥാനാർഥി സീനിവാസ സേതുപതി 8,861 വോട്ടുകളോടെ രണ്ടാമതും ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി തിരുമാരൻ 4,175 വോട്ടുകളോടെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, പിന്നീടുള്ള റൗണ്ടുകളിൽ മത്സരം കൂടുതൽ കടുപ്പമായി മാറുകയായിരുന്നു.
നിർണായകമായ ഒറ്റ വോട്ട്
30-ാം റൗണ്ട് വോട്ടെണ്ണൽ കൂടി പൂർത്തിയായപ്പോൾ ജനവിധി അപ്രതീക്ഷിതമായി മാറിമറിഞ്ഞു. ഈ അവസാന റൗണ്ടിൽ പെരിയകറുപ്പന് 83,374 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ ടിവികെയുടെ സീനിവാസ സേതുപതി 83,375 വോട്ടുകൾ നേടി. ഇതിലൂടെ കൃത്യം ഒരൊറ്റ വോട്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് നിലവിലെ മന്ത്രിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി സീനിവാസ സേതുപതി മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുത്തത്.
ഈ മിന്നും വിജയത്തോടെ ശിവഗംഗ ജില്ലയിലെ നാല് നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലും ടിവികെ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം വ്യക്തമായി ഉറപ്പിച്ചു. ജില്ലയിലുള്ള പ്രധാന മണ്ഡലങ്ങളായ ശിവഗംഗ, മാനാമധുര, കാരൈക്കുടി, തിരുപ്പത്തൂർ എന്നീ നാല് ഇടങ്ങളിലാണ് ടിവികെ വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചത്. തമിഴക രാഷ്ട്രീയം അടക്കിഭരിക്കുന്ന ഇരു ദ്രാവിഡ പാർട്ടികൾക്കും വലിയ താക്കീത് നൽകാൻ ഈ അട്ടിമറി വിജയത്തിലൂടെ തന്നെ വിജയ്യുടെ ടിവികെയ്ക്ക് സാധിച്ചു.
