കരൂർ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം വിജയ് വീണ്ടും; സേലത്തെ റാലിക്ക് പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചു; കാരണം ഇതാണ്
കരൂർ ദുരന്തത്തിന് ശേഷമുള്ള വിജയിയുടെ റാലിക്ക് സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ അനുമതിയില്ല. കാർത്തിക ദീപവും ബാബരി മസ്ജിദ് ദിനവും കണക്കിലെടുത്താണ് സേലം പൊലീസിൻ്റെ നടപടി.
Published : November 21, 2025 at 12:00 AM IST
ചെന്നൈ: തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) അധ്യക്ഷൻ വിജയ് നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പ്രചാരണ രംഗത്തേക്ക് സജീവമാകുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 27ന് കരൂരിൽ നടന്ന റാലിക്കിടെയുണ്ടായ വൻ ദുരന്തത്തിന് ശേഷമാണ് പാർട്ടി വീണ്ടും പൊതുപരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അന്ന് തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 41 പേർ മരിക്കുകയും നിരവധിപ്പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഇതേത്തുടർന്ന് പാർട്ടി പ്രചാരണ പരിപാടികൾ താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ വിജയ് നേരിട്ട് വിളിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നത്. കരൂർ ദുരന്തത്തിന് 54 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ടിവികെ പ്രചാരണം വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നത്.
അനുമതി തേടി ടിവികെ
പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമിടുന്നതിനായി അടുത്ത പരിപാടി സേലത്ത് നടത്താനാണ് വിജയ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിസംബർ നാലിന് റാലി നടത്താനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനായുള്ള അനുമതി തേടി ടിവികെ സേലം സെൻട്രൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി തമിഴൻ പാർത്തിബൻ ഇന്ന് സേലം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ അനിൽ കുമാർ ഗിരിക്ക് നിവേദനം നൽകി. സേലം ഫോർട്ട് ഗ്രൗണ്ട്, ബോസ് ഗ്രൗണ്ട്, സീലനായക്കൻപട്ടിയിലെ സ്വകാര്യ മൈതാനം എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്ത് റാലി നടത്താൻ അനുമതി നൽകണമെന്നാണ് നിവേദനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളും അനിശ്ചിതത്വവും
എന്നാൽ റാലിക്ക് പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചതായാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് പൊലീസിൻ്റെ നടപടി. ഡിസംബർ മൂന്ന് കാർത്തിക ദീപവും ഡിസംബർ ആറ് ബാബരി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ട ദിനവുമാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നഗരത്തിൽ കനത്ത സുരക്ഷയും തിരക്കും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണ് അനുമതി നിഷേധിച്ചത്. മറ്റൊരു തീയതിയിൽ റാലി നടത്താൻ അനുമതി തേടാൻ പൊലീസ് ടിവികെ നേതൃത്വത്തോട് നിർദേശിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ ഡിസംബർ നാലിന് സേലത്ത് ടിവികെ റാലി നടക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുകയാണ്.
സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കങ്ങളും
കരൂർ സംഭവത്തിന് ശേഷം പാർട്ടി സംഘാടനത്തിൽ വലിയ അഴിച്ചുപണിയാണ് വിജയ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നടക്കുന്ന പൊതുപരിപാടികളിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പാർട്ടി വോളണ്ടിയർമാർക്ക് പുറമെ സ്വകാര്യ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളെയും നിയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സമ്മേളന നഗരിയിൽ പ്രത്യേക സോണുകൾ തിരിക്കുമെന്നും ബാരിക്കേഡുകൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്നും നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നു. കരൂരിലുണ്ടായ വീഴ്ച ഇനി ഒരിടത്തും ആവർത്തിക്കരുതെന്ന കർശന നിർദേശം വിജയ് എല്ലാ ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയതിന് ശേഷവും വിജയ് മാനസികമായി ഏറെ പ്രയാസത്തിലായിരുന്നുവെന്നും അതിനാലാണ് പൊതുവേദികളിൽനിന്ന് ഇത്രയും നാൾ വിട്ടുനിന്നതെന്നും അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്കും കരൂർ സംഭവം മങ്ങലേൽപ്പിച്ചിരുന്നു. അത് തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടി ഈ രണ്ടാം വരവിനുണ്ട്.
രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളും തുടർനടപടികളും
സേലം എന്ന വേദി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പിന്നിലും വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. എഐഎഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയുടെ തട്ടകമാണ് സേലം. അവിടെ കരുത്ത് തെളിയിക്കുക എന്നത് ടിവികെയെ സംബന്ധിച്ച് അഭിമാനപ്രശ്നമാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന 2026 നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൊങ്ങുനാട് മേഖലയിൽ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാൻ സേലം സമ്മേളനം വിജയിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഡിഎംകെക്കും എഐഎഡിഎംകെക്കും ബദലായി തമിഴ്നാട്ടിൽ വളരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിജയിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ റാലി നിർണായകമാണ്. എന്നാൽ പൊലീസിൻ്റെ നിസ്സഹകരണം ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഇടപെടലാണെന്ന് ടിവികെ പ്രവർത്തകർ ആരോപിക്കുന്നു. ഡിസംബർ ആറ് ബാബരി മസ്ജിദ് ദിനമായതിനാൽ തമിഴ്നാട്ടിലുടനീളം എല്ലാ വർഷവും അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് തീയതി നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് വീഴ്ച പറ്റിയോ എന്ന വിമർശനവും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.
അനുമതി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ തീയതി മാറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയോ ചെയ്യാനാണ് ടിവികെയുടെ തീരുമാനം. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് റാലിക്ക് അനുമതി നേടിയെടുക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ പാർട്ടിയുടെ ലീഗൽ വിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ് നിർദേശിക്കുന്ന ഏത് കടുത്ത നിബന്ധനകളും പൂർണമായും പാലിക്കാമെന്ന് സത്യവാങ്മൂലം നൽകാനാണ് തീരുമാനം. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ദളപതിയെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ആരാധകരും പ്രവർത്തകരും വലിയ നിരാശയിലാണ്. സേലത്ത് അനുമതി നിഷേധിച്ചാൽ സമീപ ജില്ലകളിലേക്ക് വേദി മാറ്റാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. എന്തായാലും കരൂർ ദുരന്തത്തിൻ്റെ കരിനിഴലിൽനിന്ന് പുറത്തുകടന്ന്, പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് വിജയ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പുതിയ അംഗത്വ വിതരണ കാമ്പയിനുകൾക്കും ഈ റാലിയോടെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ പാർട്ടി പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ സമ്മേളനത്തിന് മുൻപ് ശക്തിപ്രകടനം നടത്തേണ്ടത് വിജയിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിക്ക് അനിവര്യമാണ്.
