തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; എടപ്പാടി മണ്ഡലത്തിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയെ പിന്തുണച്ച് വിജയ്
സേലം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നാണ് എടപ്പാടി നിയോജകമണ്ഡലം. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും എടപ്പാടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ പളനിസ്വാമിയാണ് എതിർ സ്ഥാനാർഥി.
Published : April 19, 2026 at 1:37 PM IST
ചെന്നൈ: എടപ്പാടി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി പ്രേംകുമാറിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ടിവികെ (തമിഴക വെട്രി കഴകം) നേതാവ് വിജയ്. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ് പോസ്റ്റിലും വിജയ് കുറിപ്പ് പങ്കു വച്ചു. "സേലം ജില്ലയിലെ എടപ്പാടി നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ആശംസകൾ. എടപ്പാടിയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന പ്രേംകുമാർ, മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഫാൻ ക്ലബ്ബിൽ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളയാളാണ്.
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മുൻ പ്രവർത്തകനായ പ്രേംകുമാറിനെ ടെലിവിഷൻ സെറ്റ് ചിഹ്നത്തോടെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണ നൽകാൻ ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പൂർണ പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകും. ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്ഥാനാർഥിയായി തന്നെ അദ്ദേഹത്തെയും നിങ്ങൾ കാണണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് അനുവദിച്ച 'ടെലിവിഷൻ സെറ്റ്' ചിഹ്നത്തിൽ ബാലറ്റിലെ സീരിയൽ നമ്പർ 12 ൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വീണ്ടും അഭ്യർഥിക്കുകയാണ്," വിജയ് എക്സ് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.
என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் சேலம் மாவட்டம், எடப்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதி மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) April 19, 2026
எடப்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதியில் சுயேச்சை வேட்பாளராகப் போட்டியிடும் திரு. கூ. பிரேம்குமார் அவர்கள், முன்பே நமது ரசிகர் மன்றத்தில் நிர்வாகியாகப் பயணித்தவர்தான். நம்முடைய… pic.twitter.com/Y9PrumJfmd
സേലം ജില്ലയിലെ എടപ്പാടി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ തമിഴ്നാട് വെട്രി കഴകത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സ്ഥാനാർഥിയായി അരുൺ കുമാറിനെയാണ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അരുൺ കുമാറിൻ്റെ നാമനിർദേശ പത്രിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ നിരസിച്ചു. ഇതേ തുടർന്ന് എടപ്പാടി മണ്ഡലം ഒഴികെ 233 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ടിവികെ മത്സരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
തുടർന്ന് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന പ്രേംകുമാറിന് ടിവികെ നേതാവ് വിജയ് പിന്തുണ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രഖ്യാപനത്തിവനു ശേഷം ഇരു സ്ഥാനാർഥികളും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും യോഗം ചേർന്നു. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന പ്രേംകുമാർ വിജയ്യുടെ അനുഗ്രഹവും വാങ്ങിയാണ് മടങ്ങിയത്. ടിവികെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ ആനന്ദ്, ടിവികെയുടെ സേലം സെൻട്രൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും സേലം സൗത്ത് അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർഥിയുമായ തമിഴൻ എ പാർത്ഥിബൻ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
സേലം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നാണ് എടപ്പാടി നിയോജകമണ്ഡലം. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും എടപ്പാടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയാണ് എതിർ സ്ഥാനാർഥി. തമിഴ്നാട്ടിലെ 234 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026 ഏപ്രിൽ 23 ന് നടക്കും. അന്തിമ ഫലം 2026 മെയ് 4 ന് പ്രഖ്യാപിക്കും.
Also Read: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം വീണ്ടും; പാര്ലമെൻ്റില് പുതിയ നോട്ടീസ് നല്കാന് നീക്കം