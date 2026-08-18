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'അറ്റൻഷൻ സീക്കിങ് അല്ല അമ്മമനസ്'; വിമർശകർക്ക് മറുപടിയുമായി ടിവികെ എംഎൽഎ ആർ പല്ലവി

സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കൂടെക്കൂട്ടുന്ന എംഎൽഎ, സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സഭാ ഹാളിന് സമീപത്തുള്ള പ്രത്യേക മുറിയിൽ പരിചാരികയുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് കുഞ്ഞിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്.

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എംഎൽഎ ആർ പല്ലവി കുഞ്ഞുമായി- File Photo (Facebook.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2026 at 5:05 PM IST

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ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭയുടെ നിലവിലെ സമ്മേളനത്തിനിടയിൽ നവജാതശിശുവുമായി സഭയിലെത്തുന്ന ടിവികെ എംഎൽഎ ആർ. പല്ലവിയുടെ ചിത്രം വലിയ രീതിയിയില്‍ മാധ്യമ ശ്രദ്ധയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചര്‍ച്ചയുമായിരുന്നു. ഇതാദ്യമായി നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പല്ലവി, തിരുവിക നഗർ മണ്ഡലത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.

സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കൂടെക്കൂട്ടുന്ന എംഎൽഎ, സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സഭാ ഹാളിന് സമീപത്തുള്ള പ്രത്യേക മുറിയിൽ പരിചാരികയുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് കുഞ്ഞിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ കുഞ്ഞിനെ പരിചാരിക ശ്രദ്ധിക്കുകയും തുടര്‍ന്ന് എംഎൽഎ കുഞ്ഞിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും ടിവികെ പാർട്ടി സ്ഥാപകനുമായ സി. ജോസഫ് വിജയിയുടെ അടുക്കൽ പല്ലവി കുഞ്ഞിനെയുമെടുത്ത് അനുഗ്രഹം തേടിയെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനുപിന്നാലെ കുഞ്ഞുമായി സഭയിലെത്തുന്നത് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന തരത്തിൽ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നും രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളും ഉയർന്നു. പ്രാദേശിക പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ നേതാക്കളും പല്ലവിയുടെട് മാധ്യമ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു.

ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾക്കെതിരെ വൈകാരികമായി തന്നെയാണ് പല്ലവി പ്രതികരിച്ചത്. ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ, താൻ നാടകം കളിക്കുകയാണെന്ന ആരോപണം തികച്ചും അന്യായമാണെന്ന് അവർ തുറന്നടിച്ചു. ഇത്രയും ചെറിയൊരു കുഞ്ഞിനെ വീട്ടിൽ തനിച്ചാക്കി വരാൻ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന് ചോദ്യമുന്നയിച്ച അവർ, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇത്തരം അപവാദപ്രചാരണങ്ങളും ട്രോളുകളും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് പല്ലവി വിജയിച്ച് സഭയിലെത്തിയത്. സെപ്റ്റംബർ 8 വരെയാണ് നിലവിലെ നിയമസഭാ സമ്മേളനം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

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ഇന്ന് രാവിലെ 9.30 ന് നിയമസഭ ചേർന്നു. തിങ്കളാഴ്‌ച (ഓഗസ്റ്റ് 17) ആരംഭിച്ച ഗ്രാൻ്റ് അപേക്ഷയിലെ ചർച്ച ഇന്ന് രണ്ടാം ദിവസമാണ് തുടരുന്നത്. ആദ്യ ദിവസമായ ഇന്നലെ റവന്യൂ, ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ്, മെഡിക്കൽ, പൊതുജനക്ഷേമ വകുപ്പ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നു. രണ്ടാം ദിവസമായ ഇന്ന് യുവജനക്ഷേമ, കായിക വികസന വകുപ്പ്, ഹൈവേ, ചെറുകിട തുറമുഖ വകുപ്പ്, കെട്ടിടങ്ങൾ (പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്), മാനവ വിഭവശേഷി മാനേജ്മെൻ്റ് വകുപ്പ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും പ്രതികരണങ്ങളും ഉണ്ടാകും.

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TAGGED:

TVK MLA BABY SCENE
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