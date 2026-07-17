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ടിവികെ എംഎൽഎമാർക്ക് കോഴ വാഗ്‌ദാനം: ഗൂഢാലോചനയ്‌ക്ക് പിന്നിൽ മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനും

നിലവിൽ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന യൂട്യൂബറും ഐപിഡിഎസ് സ്ഥാപകനുമായ തിരുനാവുക്കരസിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ നിന്ന് നിർണായക വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചതായി പൊലീസ്. സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനായിരുന്നു പദ്ധതി.

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Thiruvallikeni Police Station (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 17, 2026 at 11:09 AM IST

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ചെന്നൈ: ടിവികെ എംഎൽഎമാർക്ക് കോഴ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത കേസിൽ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ടെലിവിഷനിലെ മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം. നിലവിൽ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന യൂട്യൂബറും ഐ പി ഡി എസ് സ്ഥാപകനുമായ തിരുനാവുക്കരസിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ നിന്ന് നിർണായക വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ടിവികെ എംഎൽഎയും ഡോ എൻ. ഇളയരാജയുടെ പരാതിയിലാണ് അന്വേഷണം.

തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിൽ സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാൻ 35 കോടി രൂപ കൈക്കൂലി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തു എന്നതാണ് കേസ്. 35 കോടി രൂപ കൈക്കൂലി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് തിരുനാവുക്കരസും കൂട്ടാളികളും "കുതിരക്കച്ചവടം" നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതായാണ് ആരോപണം. കോഴ വാഗ്‌ദാനം നിരസിച്ചതിൽ തനിക്കും കുടുംബത്തിനും വധഭീഷണി ലഭിച്ചതായും എംഎൽഎയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഇതോടെ എംഎൽഎ ഇളയരാജ ചെന്നൈയിലെ ട്രിപ്ലിക്കെയ്ൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.

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പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്‌തു. കേസിൽ ഇതുവരെ 12 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ചാനലിലെ മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനും ഉള്‍പ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. കൂടാതെ, എംഎൽഎ ഇളയരാജയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ മൂന്ന് പേരെ പ്രത്യേക പൊലീസ് സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്‌ത് വരികയാണ്.

അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് ജയിലിലടച്ച തിരുനാവുക്കരശു മറ്റുള്ളവരുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതായി പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രലോഭനങ്ങൾ വഴി ഏകദേശം 15 ടിവികെ എംഎൽഎമാരെ 'പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങി' സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ഗൂഢാലോചന നടന്നതായാണ് കണ്ടെത്തൽ. മേഘാലയ പ്രോജക്‌ട് എന്ന പേരിൽ ആസൂത്രണം നടത്തുന്നതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ടെലിവിഷൻ ചാനലിലെ മുതിർന്ന റിപ്പോർട്ടർ ഇതിനകം അറസ്റ്റിലായ തിരുനാവുക്കരശുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കുകയും നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്‌തതായി പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഈ വിഷയത്തിൽ പത്രപ്രവർത്തകനെ യഥാസമയം വിളിച്ചുവരുത്തി, ഡി1 ട്രിപ്ലിക്കെയ്ൻ പൊലീസ് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി മൊബൈൽ ഫോണുകളും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നന്ന് വരികയാണ്.

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ടിവികെ എംഎൽഎമാർക്ക് കോഴ വാഗ്‌ദാനം
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