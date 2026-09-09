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'സെക്യുലാര്‍ സോഷ്യല്‍ ജസ്റ്റിസ് വിക്‌ടറി അലയന്‍സ്'; തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ടിവികെ-കോണ്‍ഗ്രസ് സഖ്യത്തിന് പേരിട്ടു

തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) രാഷ്‌ട്രീയ മുന്നണിക്ക് പേരിട്ടു. സെക്യുലര്‍ സോഷ്യല്‍ ജസ്റ്റിസ് വിക്‌ടറി അലയന്‍സ് (മതേതര സാമൂഹിക നീതി വിജയ (വെട്രി) സഖ്യം' എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് വിജയ്‌.

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TVK-led alliance named 'Secular Social Justice Victory Alliance' (( TVK))
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2026 at 7:42 PM IST

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ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ വിജയ്‌ നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) രാഷ്‌ട്രീയ മുന്നണിക്ക് പേരിട്ടു. സെക്യുലര്‍ സോഷ്യല്‍ ജസ്റ്റിസ് വിക്‌ടറി അലയന്‍സ് (മതേതര സാമൂഹിക നീതി വിജയ (വെട്രി) സഖ്യം' എന്നതാണ് പേര്. ചെന്നൈയിലെ ടിവികെ ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന നിര്‍ണായക യോഗത്തിലാണ് മുന്നണിയുടെ പേര് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ടിവികെ സ്ഥാപകനും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സി ജോസഫ് വിജയ്‌യുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന നിർണായക ഏകോപന യോഗത്തിലായിരുന്നു തീരുമാനം എടുത്തത്.

വിജയ്‌ തന്നെയാണ് സഖ്യത്തിന്‍റെ ചെയര്‍മാന്‍. ടിവികെയും കോണ്‍ഗ്രസും അടക്കം അഞ്ച് പാര്‍ട്ടികളാണ് സഖ്യത്തിലുള്ളത്. കോൺഗ്രസ്, വിടുതലൈ ചിരുതൈഗൽ കച്ചി (വിസികെ), മരുമലർച്ചി ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം (എംഡിഎംകെ), ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്‌ലിം ലീഗ് (ഐയുഎംഎൽ) എന്നിവയുൾപ്പെടെ പ്രധാന സഖ്യ പങ്കാളികളുടെ നേതാക്കൾ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഭരണ സഖ്യത്തിന്‍റെ ഘടനയെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് യോഗത്തില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന യോഗമായിരുന്നു ഇത്. സഖ്യത്തിന്‍റെ ഘടക ക്രമീകരിക്കുന്നതിലാണ് യോഗം കൂടുതല്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കിയത്. സംസ്ഥാന രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ വലിയ മുന്നേറ്റം സൃഷ്‌ടിക്കുക കൂടിയാണ് പുതിയ സഖ്യത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യം. അതേസമയം യോഗത്തില്‍ നിന്നും ഇടത് പാര്‍ട്ടികളുടെ നേതാക്കള്‍ വിട്ടുനിന്നു.

യോഗത്തില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്ത്: പനയൂരിലെ ടിവികെ ആസ്ഥാനത്തിലെ യോഗത്തില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു. ഗോള്‍ഡന്‍ നിറത്തിലുള്ള ഷര്‍ട്ടും ദോത്തിയും ധരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ്‌ വിജയ്‌ക്കൊപ്പം മറ്റ് നേതാക്കള്‍ തംബ്‌സ്‌ അപ്പ് നല്‍കുന്നതും, അതേസമയം സ്റ്റേജില്‍ അവര്‍ക്ക് പിന്നില്‍ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള സ്‌ക്രീനില്‍ സഖ്യ കക്ഷികളുടെ ലോഗോകള്‍ തെളിയുന്നതും കാണാം.

പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥി ചൊല്ലി തര്‍ക്കങ്ങള്‍:

2029ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സഖ്യത്തിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സംബന്ധിച്ച് ഭരണകക്ഷിക്കുള്ളിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് പനയൂരിലെ പാര്‍ട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് യോഗം ചേര്‍ന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയെ ചൊല്ലി ടിവികെയും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങള്‍ ഉടലെടുത്തിരുന്നു. അതേസമയം ടിവികെ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ആധവ് അർജുന നേരത്തെ രാജ്യത്തെ പരമോന്നത ഭരണഘടനാ പദവി തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നേതാവിന് നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

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എന്നാല്‍ 2029ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ടിവികെ പിന്തുണച്ചില്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിമാർ രാജിവയ്ക്കുമെന്ന് തമിഴ്‌നാട് ടൂറിസം മന്ത്രി എസ് രാജേഷ് കുമാറും പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഈ പ്രസ്‌താവന ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമല്ലെന്നും സ്നേഹം കൊണ്ട് നടത്തിയതാണെന്നും പിന്നീട് തമിഴ്‌നാട് മന്ത്രി രാജ്മോഹൻ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

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