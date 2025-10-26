കരൂർ ദുരന്തം; ഒടുവില് വിജയ് നേരിട്ടെത്തുന്നു, മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ കാണും
കരൂർ ദുരന്തത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ ടിവികെ നേതാവ് വിജയ് നേരിട്ട് കാണുന്നു. നാളെ മാമല്ലപുരത്താണ് വിജയുടെ സന്ദർശനം.
Published : October 26, 2025 at 2:26 PM IST
ചെന്നൈ : കരൂരിൽ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) പാർട്ടിയുടെ പ്രചാരണത്തിനിടെ ഉണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് മരിച്ച 41 പേരുടെയും കുടുംബങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണാനൊരുങ്ങി വിജയ്. നാളെ (ഒക്ടോബർ 27) മാമല്ലപുരത്ത് വച്ചാണ് വിജയ് കുടുംബങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുക. സെപ്റ്റംബർ 27 ന് കരൂരിൽ നടന്ന ദുരന്തത്തില് മരിച്ചവരെ കാണാൻ ടിവികെ നേതാവ് വിജയ് കരൂരിലേക്ക് പോകുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സുരക്ഷാ കാരണങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പൊലീസ് വിജയ്ക്ക് അനുമതി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് മാമല്ലപുരത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ വിജയ് സന്ദർശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
നാളെ രാവിലെ 7 മണി മുതല് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെയാണ് വിജയ് ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുക. ചെങ്കൽപ്പട്ടു ജില്ലയിലെ മാമല്ലപുരത്തിനടുത്തുള്ള പൂഞ്ചേരിയിലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ വച്ചാണ് കുടുംബങ്ങളെ വിജയ് നേരിട്ട് കാണുന്നത്. പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആനന്ദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സുരക്ഷിതമായ രീതിയില് പരിപാടിക്കുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും നടക്കുന്നതായി പാർട്ടി വൃത്തങ്ങള് അറിയിച്ചു.
സെപ്റ്റംബർ 27 ന് കരൂരിൽ ടിവികെ നേതാവ് വിജയ് പങ്കെടുത്ത പ്രചാരണ പരിപാടിയിലാണ് തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടായത്. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ 41 പേർ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടു. നൂറിലധികം പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. രാജ്യം തന്നെ നടുങ്ങിയ സംഭവമായിരുന്നു ഇത്. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കൾ ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങളെ നേരിട്ട് കണ്ട് അനുശോചനം അറിയിച്ചു.
ഈ ദാരുണ സംഭവത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപ വീതവും പരിക്കേറ്റവർക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ വീതവും ധനസഹായം ടിവികെ നൽകുമെന്ന് വിജയ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് വിജയ് വീഡിയോ കോളിലൂടെ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുകയും അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പൊലീസില് നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചാലുടൻ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണുമെന്നും വിജയ് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഒക്ടോബർ 17 ന് വിജയ് കരൂരിൽ എത്തി മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണുമെന്നും സഹായം നൽകുമെന്നും പറയുകയുണ്ടായി. അതേസയമം ഒക്ടോബർ 18 ന് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളില് 20 ലക്ഷം രൂപ വീതം കൈമാറി. എന്നാല് വിജയ് കരൂരിലെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ബാധിക്കപ്പെട്ടവർ. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് വിജയ്ക്ക് കരൂരില് എത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ടിവികെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
