ചെന്നൈയിലും മധുരയിലും വിജയ്‌യുടെ പേരിൽ രണ്ട് കേസുകൾ; പുതിയ സത്യവാങ്‌മൂലം നൽകി ടിവികെ നേതാവ്

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ പൊതുജനങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ചെന്നൈയിലെ കെ 5 പെരവല്ലൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് നടൻ

விஜய் (ETV Bharat)
By PTI

Published : April 5, 2026 at 1:50 PM IST

ചെന്നൈ: ടിവികെ നേതാവ് വിജയ്‌യുടെ പേരിൽ ഒത്തു തീർപ്പാക്കാത്ത രണ്ട് ക്രമിനൽ കേസുകളുണ്ടെന്ന് വിവരം. തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി റിട്ടേണിങ് ഓഫീസർക്ക് മുമ്പാകെ വിജയ്‌ സമർപ്പിച്ച പുതിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. ചെന്നൈയിലും മധുരയിലുമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് കേസുകൾ മാർച്ച് 30 ന് നോട്ടറി ചെയ്‌ത സത്യവാങ്‌മൂലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ പൊതുജനങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ചെന്നൈയിലെ കെ 5 പെരവല്ലൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് നടൻ വെളിപ്പെടുത്തി. ഏപ്രിൽ 2 ന് സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് താൻ ഈ കേസ് അറിഞ്ഞതെന്ന് വിജയ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു.

പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിനിടെ നടന്ന ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മധുര ജില്ലയിലെ കൂടകോവിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. നേതാവിനെ സമീപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ബൗൺസർമാർ തള്ളിയിടുകയും പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്നാണ് പരാതിക്കാരൻ ആരോപിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ തനിക്ക് ഇതുവരെ സമൻസ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വിജയ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പെരമ്പൂർ, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വിജയ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. മാർച്ച് 30 ന് പെരമ്പൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ 2 ന് ട്രിച്ചി ഈസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു.

പെരമ്പൂരിലും ട്രിച്ചിയിലും സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നികത്തി പെരമ്പൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഏപ്രിൽ 2ന് വീണ്ടും സത്യവാങ്മൂലം നൽകി. തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത എല്ലാ ക്രിമിനൽ നടപടികളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ടിവികെ മേധാവി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കിക്കാണ്ടാണ് രണ്ടാമത് സത്യവാങ്‌മൂലം നൽകിയത്.

പുതിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വിജയ്‌യുടെ ജംഗമ വസ്‌തുക്കൾ ഏകദേശം 410.59 കോടി രൂപയാണ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. മുമ്പ് വിജയ്‌യുടെ ആസ്‌തി 404.58 കോടി രൂപയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 15 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന വെള്ളി ആഭരണങ്ങളും 1.20 കോടിയിലധികം വിലമതിക്കുന്ന 883 ഗ്രാം സ്വർണാഭരണങ്ങളും അധികം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

നീലാങ്കരൈ, സാലിഗ്രാമം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ വാണിജ്യ, പാർപ്പിട കെട്ടിടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെ ആകെ വിപണി മൂല്യം 220.15 കോടി രൂപയാണ്. 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ടിവികെ നേതാവിൻ്റെ മൊത്തം വരുമാനം 184.53 കോടി രൂപയായിരുന്നു. നിലവിൽ അപ്പീൽ പരിഗണനയിലുള്ള ഏകദേശം 3.44 കോടി രൂപയുടെ ആദായനികുതി വസ്‌തുക്കളും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

