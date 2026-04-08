ഡിഎംകെയുടെത് 'കെയർടേക്കർ സർക്കാർ'; എം കെ സ്റ്റാലിനെ അധികാരമില്ലാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് വിജയ്

ഘടകകക്ഷികൾക്ക് യാതൊരു ഐക്യമില്ലെന്നും സഖ്യത്തിലെ ആളുകൾ പരസ്‌പരം വോട്ട് ചെയ്യില്ലെന്നും തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വിജയ്.

TVK leader Vijay (ETV Bharat)
By PTI

Published : April 8, 2026 at 4:10 PM IST

ചെന്നൈ: മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിന് പൂർണ അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തിരുനെൽവേലിയിൽ പ്രചാരണം നടക്കില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ടിവികെ (തമിഴക വെട്രി കഴകം) നേതാവ് വിജയ്. തിരുനെൽവേലിയിൽ നടന്ന പ്രചാരണ റാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം നടത്തി. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ടിവികെ പ്രവർത്തകർ സംഘടിപ്പിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലി മുഖ്യമന്ത്രി ഏന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ തടസപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.

എന്നാൽ അതിന് വിപരീതമാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു 'കെയർടേക്കർ സർക്കാർ' ആയെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു. എം കെ സ്റ്റാലിൻ അധികാരമില്ലാത്ത ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്നും വിജയ് പരിഹസിച്ചു. ഡി എം കെ നയിക്കുന്ന ബ്ലോക്കിനെ ക്യാഷ് ബോക്‌സ് സഖ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വിളിച്ചു. കൊള്ളയടിച്ച പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ പാർട്ടി തന്നെ രൂപീകരിച്ചത്.

ഘടകകക്ഷികൾക്ക് തമ്മിൽ പോലും യാതൊരു ഐക്യമില്ല. സഖ്യത്തിലെ ആളുകൾ പരസ്‌പരം വോട്ട് പോലും ചെയ്യില്ലെന്നും വിജയ് ആരോപിച്ചു. ഡി എം കെ കോടികൾ നൽകി തമിഴ്‌നാട് കോൺഗ്രസിനെ പോക്കറ്റിലാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, യഥാർത്ഥ കോൺഗ്രസ് ടിവികെയുടെ പക്ഷത്താണ് നിൽക്കുന്നതെന്നും വിജയ് അവകാശപ്പെട്ടു.

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ 234 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026 ഏപ്രിൽ 23 ന് നടക്കും. അന്തിമ ഫലം 2026 മെയ് 4 ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. ഡിഎംകെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മതേതര പുരോഗമന സഖ്യം (എസ്‌ പി എ ), ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം (എൻഡിഎ), നടൻ വിജയ്‌യുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ), സീമാൻ്റെ നാം തമിഴർ കക്ഷി (എൻടികെ) എന്നിവരാണ് പോരാടുന്നത്. ഡിഎംകെ സഖ്യവും ബിജെപി - അണ്ണാ ഡിഎംകെ സഖ്യവും തമ്മിലാണ് മുഖ്യ പോരാട്ടമെങ്കിലും മറ്റു പാർട്ടികൾ പിടിക്കുന്ന വോട്ടുകളും മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കും.

രണ്ട് മുന്നണികൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇരു ദ്രാവിഡ കക്ഷികളും 170-ലധികം സീറ്റുകളിൽ വീതം മൽസരിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ ചൂടേറിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത്. ഭരണം നിലനിർത്താനും ഭരണമാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാനും പാർട്ടികൾ ഒന്നടങ്കം ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആവേശം നിറഞ്ഞ പ്രചാരണ പരിപാടികളായിരിക്കും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണാനാവുക.

ഭരണം നിലനിർത്താൻ ഡിഎംകെയും അധികാരം പിടിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ശ്രമിക്കുന്നതോടെ അതീവ വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിനാണ് തമിഴ്‌നാട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. തമിഴ്‌നാടിന് പുറമേ കേരളം, അസം, പശ്ചിമബംഗാൾ, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിലുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.

