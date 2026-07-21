തമിഴ്നാട് ബജറ്റ് ഓഗസ്റ്റ് 5ന്; ടിവികെ സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുക ധനമന്ത്രി മരിയ വിൽസൺ
മുഴുവൻ നിയമസഭാ നടപടികളും തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുമെന്ന് നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ജെ സി ഡി പ്രഭാകർ
Published : July 21, 2026 at 4:01 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാടിൻ്റെ 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള പുതുക്കിയ പൊതു ബജറ്റ് ഓഗസ്റ്റ് 5-ന് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ജെ സി ഡി പ്രഭാകറാണ് ചെന്നൈ സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ ചേർന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഓഗസ്റ്റ് 5 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് നിയമസഭാ ഹാളിൽ ബജറ്റ് അവതരണം ആരംഭിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ്യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ ഭരണകൂടം തമിഴ്നാടിൻ്റെ സാമ്പത്തിക തന്ത്രങ്ങളും വികസന മുൻഗണനകളും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിർണായകമായ ഏടായിരിക്കും ഈ ബജറ്റ്.
നിയമസഭാ ചട്ടങ്ങളിലെ റൂൾ 181(1) പ്രകാരമാണ് ബജറ്റ് അവതരണ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നിയമസഭാ നടപടിക്രമങ്ങൾ മുഴുവനായും തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുമെന്നും സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കി.
ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് ബുധനാഴ്ച നിയമസഭ സമ്മേളിക്കുന്ന രാവിലെ 10 മണിക്ക് സംസ്ഥാന പൊതു ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രത്യേക കാർഷിക ബജറ്റ് അവതരണം ഓഗസ്റ്റ് ആറിനായിരിക്കും അവതരിപ്പിക്കുകയെന്ന് നിയമസഭാ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ അറിയിച്ചു.
ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് ശേഷം ചേരുന്ന ബിസിനസ് ഉപദേശക സമിതി യോഗത്തിൽ സഭാ സമ്മേളനം എത്ര ദിവസത്തേക്ക് നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കും.
"പൊതുജനങ്ങളും വോട്ടർമാരും മാത്രമല്ല, വോട്ട് ചെയ്യാത്തവർ പോലും പ്രശംസിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും ഈ ബജറ്റ് പ്രസ്താവനയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബജറ്റ് അവതരണം പൂർണമായും തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്" - തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ജെ സി ഡി പ്രഭാകർ പറഞ്ഞു.
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പുതിയ സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ പൂർണ ബജറ്റ്
തമിഴ്നാട്ടിൽ പുതുതായി അധികാരമേറ്റ ടിവികെ (തമിഴക വെട്രി കഴകം) സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ ബജറ്റാണിത്. പുതിയ ധനമന്ത്രി മരിയ വിൽസണാണ് ഓഗസ്റ്റ് 5-ന് സഭയിൽ സർക്കാർ നയം വ്യക്തമാക്കുന്ന പുതുക്കിയ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുക.
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി 2026 ഫെബ്രുവരി 19-നാണ് അന്നത്തെ ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന തങ്കം തെന്നരശ് 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ഇടക്കാല ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്. അന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ റവന്യൂ കമ്മി 48,697 കോടി രൂപയായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി പുതിയ സർക്കാർ ഭരണമേറ്റെടുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പൂർണ രൂപത്തിലുള്ള പുതുക്കിയ ബജറ്റ് സഭയിൽ എത്തുന്നത്. ടിവികെ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷം സംസ്ഥാന ധനസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് പുറത്തുവിട്ട ധവളപത്രം പ്രകാരം തമിഴ്നാടിൻ്റെ സാമ്പത്തിക രംഗം കടുത്ത വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും തങ്ങളുടെ ജനക്ഷേമ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കുമെന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ രൂപരേഖ ടിവികെ സർക്കാർ ഈ ബജറ്റിലൂടെ മുന്നോട്ടുവെക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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