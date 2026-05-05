ഇനി ദളപതി യുഗം, തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാനൊരുങ്ങി വിജയ്, തിരിച്ചുവരുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി സ്റ്റാലിൻ

കന്നിപ്പോരാട്ടത്തിൽ തന്നെ 234-ൽ 108 സീറ്റുകൾ തൂത്തുവാരിക്കൊണ്ട് 'സിംഗിൾ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ടി' എന്ന പദവിയിലേക്കാണ് വിജയ് തൻ്റെ പാർട്ടിയെ നയിച്ചത്

തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ടെണ്ണലിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയും തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) അധ്യക്ഷനുമായ വിജയ് ചെന്നൈയിലെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിന് പുറത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. 2026 മെയ് 4, തിങ്കളാഴ്ച. (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 5, 2026 at 3:23 PM IST

ചെന്നൈ: തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ദശകങ്ങൾ നീണ്ട ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് നടൻ വിജയ്‌യുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകം അധികാരത്തിലേക്ക്. തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി ടിവികെ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് അവകാശമുന്നയിച്ച് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കറെ സമീപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. കന്നിപ്പോരാട്ടത്തിൽ തന്നെ 234-ൽ 108 സീറ്റുകൾ തൂത്തുവാരിക്കൊണ്ട് 'സിംഗിൾ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ടി' എന്ന പദവിയിലേക്കാണ് വിജയ് തൻ്റെ പാർട്ടിയെ നയിച്ചത്. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 10 സീറ്റുകൾ മാത്രം അകലെ നിൽക്കുന്ന വിജയ്, ആരെയെല്ലാം കൂടെകൂട്ടുമെന്ന് കണ്ടറിയണം.

മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡിഎംകെ സഖ്യത്തെയും എടപ്പാടി പളനിസാമിയുടെ എഐഎഡിഎംകെയെയും അപ്രസക്തമാക്കിയാണ് ടിവികെ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ മുന്നേറ്റം നടത്തിയത്. 34.92% വോട്ട് വിഹിതത്തോടെ 108 സീറ്റുകൾ ടിവികെ നേടി. ഡിഎംകെ 24.19 ശതമാനെ വോട്ടുകളോടെ 59 സീറ്റുകളില്‍ വിജയിച്ചു. എഐഎഡിഎംകെ 21.21% വോട്ട് വിഹിതം നേടി 47 സീറ്റുകളില്‍ ഒതുങ്ങി. ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ഈ ഫലം. സഖ്യകക്ഷികളായ കോൺഗ്രസ് (5), ഐയുഎംഎൽ (2), സിപിഐ (2), സിപിഎം (2), വിസികെ (2) എന്നിവർക്കും നാമമാത്രമായ സീറ്റുകളെ നേടാനായുള്ളൂ. പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ എഐഎഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൽ പിഎംകെ 4 സീറ്റുകളും ബിജെപിയും എഎംഎംകെയും ഓരോ സീറ്റുകൾ വീതവും നേടി.

വിജയ്‌യുടെ നീക്കം; ഉറ്റുനോക്കി തമിഴകം

ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 118 സീറ്റുകൾ വേണ്ടയിടത്ത് 108 സീറ്റുകൾ നേടിയ വിജയ്, രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാമെന്ന് ഗവർണർക്ക് നൽകിയ കത്തിൽ ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്വതന്ത്രരുടെയോ ചെറിയ പാർട്ടികളുടെയോ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കി ഭരണം പിടിക്കാനാണ് വിജയ്‌യുടെ നീക്കം. ഗവർണർ ഉടൻ തന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എംഎൽഎമാരുടെ പട്ടിക ആവശ്യപ്പെടുമോ അതോ വിജയ് ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയം അനുവദിക്കുമോ എന്നാണ് രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

സിനിമയിലെ ജനപ്രീതിക്ക് പുറമെ, താഴെത്തട്ടിലുള്ള കൃത്യമായ സംഘാടനവും യുവാക്കളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും വലിയ പിന്തുണയുമാണ് ടിവികെയെ ഈ വിജയത്തിലെത്തിച്ചതെന്ന് രാഷ്‌ട്രീയ നിരീക്ഷകര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 'മാറ്റത്തിന് ഒരവസരം' എന്ന വിജയ്‌യുടെ മുദ്രാവാക്യം തമിഴ് വോട്ടർമാർ നെഞ്ചേറ്റിയെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എംജിആറിനും ജയലളിതയ്ക്കും ശേഷം വെള്ളിത്തിരയിൽ നിന്ന് സെൻ്റ് ജോർജ് കോട്ടയുടെ അധിപനാകാൻ വിജയ് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു പുതിയ ചരിത്ര അധ്യായത്തിനാണ് തുടക്കമാകുന്നത്.

"തോറ്റത് പോരാട്ടത്തിലല്ല, കരുത്തോടെ തുടരും", സ്റ്റാലിൻ

തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയ്‌യുടെ ടിവികെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായെങ്കിലും, അക്കങ്ങൾ നിരത്തി അണികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരുകയാണ് ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷൻ എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ വ്യക്തമാക്കി. തോൽവിയിലും തളരാതെ, ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിന് ലഭിച്ച വലിയ വോട്ട് വിഹിതം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സ്റ്റാലിൻ്റെ പ്രതികരണം.

ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷമായി ജനങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. തൻ്റെ പാര്‍ട്ടിക്ക് കിട്ടിയ വോട്ട് വിഹിതം ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് സ്റ്റാലിൻ പങ്കുവച്ചത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റ് നേടിയ പാർട്ടിയേക്കാൾ (ടിവികെ) വെറും 17.43 ലക്ഷം വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിന് കുറവുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിന് ലഭിച്ച ആകെ വോട്ടുകൾ 1.54 കോടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.

വോട്ട് ശതമാനത്തിലെ വ്യത്യാസം വെറും 3.52 ശതമാനമാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം ഇപ്പോഴും ശക്തമാണെന്ന് ഈ കണക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഓരോ വോട്ടിനെയും വിലപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമായാണ് താൻ കാണുന്നതെന്നും സ്റ്റാലിൻ കുറിച്ചു. വിജയവും പരാജയവും തങ്ങൾക്ക് പുത്തരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കരുണാനിധിയുടെ പിൻഗാമിയെന്ന നിലയിൽ ഡിഎംകെയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാലിൻ്റെ വാക്കുകൾ.

"ആറ് തവണ ഭരണത്തിലിരുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഡിഎംകെ. ഞങ്ങൾ കാണാത്ത വിജയങ്ങളില്ല, നേരിടാത്ത പരാജയങ്ങളില്ല. വിജയത്തിലും പരാജയത്തിലും ഒരുപോലെ നയങ്ങൾക്കായി പോരാടുന്നവരാണ് ഡിഎംകെ പ്രവർത്തകർ," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ എനിക്കെന്ത് ആശങ്കയെന്ന് ആശ്വാസ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്ന പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിജയിച്ച എല്ലാ ഡിഎംകെ സ്ഥാനാർത്ഥികളോട് മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടർമാരെ നേരിട്ട് കണ്ട് നന്ദി അറിയിക്കാൻ സ്റ്റാലിൻ നിർദേശിച്ചു. ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനങ്ങളാണ് പരമാധികാരികളെന്നും അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പാർട്ടി നിലകൊള്ളുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഭരണപക്ഷമാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കായി പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കും, പ്രതിപക്ഷമാണെങ്കിൽ അവർക്കായി പോരാടുമെന്നും സ്റ്റാലിൻ വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ് മണ്ണ്, ഭാഷ, ദ്രാവിഡ സംസ്‌കാരം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള യാത്രയിൽ താൻ ആരെയും പിന്നിലാക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി. വിജയ് സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനുള്ള അവകാശവാദവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, നേരിയ വോട്ട് വ്യത്യാസത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഡിഎംകെ നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും സർക്കാരിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുമെന്ന സൂചനയാണ് സ്റ്റാലിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ നൽകുന്നത്.ർ

