വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ; ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണം, സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ നിന്ന് നേതാക്കൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി
വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കലുമായി സംബന്ധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വിളിച്ചുചേർത്ത സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ നിന്നാണ് ടിവികെ, ഡിഎംകെ നേതാക്കൾ ഇറങ്ങിപ്പോയത്.
By PTI
Published : October 23, 2026 at 6:52 PM IST
ചെന്നൈ: എസ്എസ്ആർ (സ്പെഷ്യൽ സമ്മറി റിവിഷൻ) ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ടിവികെ, ഡിഎംകെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി. വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കലുമായി സംബന്ധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വിളിച്ചുചേർത്ത സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ നിന്നാണ് നേതാക്കൾ ഇറങ്ങിപ്പോയത്.
മുമ്പ് നടന്ന തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണ (എ്ഐആർ) പ്രക്രിയയിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നുവെന്ന് പാർട്ടികൾ ആരോപിച്ചു. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സുതാര്യതയും ജനാധിപത്യപരമായ നിഷ്പക്ഷതയും അട്ടിമറിച്ചുവെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. അതേസമയം നിലവിലെ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കലിനെ എതിർത്ത് നിരവധി പേർ രംഗത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തു.
"മുൻപ് നടന്ന പുതുക്കലിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതുവരെ പുതിയ 'പ്രത്യേക സംക്ഷിപ്ത പുതുക്കൽ' നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകരുത്. യുവാക്കളും സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ വലിയൊരു വിഭാഗം വോട്ടർമാരെ യാതൊരു ന്യായീകരണവുമില്ലാതെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു. ഈ വീഴ്ചകളുടെ ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഉടൻ രാജിവയ്ക്കണം. ഗുരുതരമായ ഈ പിഴവുകൾ തിരുത്താതെ, വീണ്ടും ഒരു പുതുക്കൽ നടപടി നടത്തുന്നത് ഒട്ടും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല," എന്നും തമിഴ്നാട് ഊർജ്ജ, നിയമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആർ നിർമ്മൽ കുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നിലവിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിശ്വാസ്യതയില്ലെന്ന് ഡിഎംകെ ലീഗൽ വിംഗ് ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി ഐ പരന്താമൻ ആരോപിച്ചു. "74 ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടർമാരെയാണ് പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത്. അവർ എവിടെപ്പോയി? അവരെ നാടുകടത്തിയോ, അതോ അവർ ഇനി ഇന്ത്യയിലോ തമിഴ്നാട്ടിലോ താമസിക്കുന്നില്ലേ? തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. നിലവിലെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന ഏത് നടപടിയും വെറും പ്രഹസനമാണെന്നും" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലുള്ള വിശ്വാസമില്ലായ്മയും, അവർക്കെതിരെയുള്ള ഗുരുതരമായ ആശങ്കകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകുയം ചെയ്തു. യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ കോൺഗ്രസും തീരുമാനിച്ചതായി അവരുടെ പ്രതിനിധിയും അറിയിച്ചു. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ (CEC) രാജിവെക്കുന്നതുവരെ, നിലവിലെ കമ്മീഷൻ നേതൃത്വം അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന യോഗങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് അവരുടെ പ്രതിനിധി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം എഐഎഡിഎംകെ യോഗത്തിൽ തുടർന്നു.
"യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകണോ അതോ പങ്കെടുക്കണോ എന്നത് ഓരോ പാർട്ടിയുടെയും ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശമാണ്. കൃത്യമായ വസ്തുതകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്," എന്ന് നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ ഡി ജയകുമാർ വിശദീകരിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നടന്ന എസ്ഐആറിൽ ഏകദേശം 97 ലക്ഷം വോട്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 26 ലക്ഷം പേർ മരണപ്പെട്ടവരും, 52 ലക്ഷം പേർ താമസസ്ഥലം മാറിയവരും, 4 ലക്ഷം പേർ ഇരട്ടപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരും, 13 ലക്ഷം പേർ സ്ഥിരമായി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് താമസം മാറിയവരുമാണ്.
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