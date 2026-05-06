സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനൊരുങ്ങി ടിവികെ നേതാവ് വിജയ്; ഗവർണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
കന്നിപ്പോരാട്ടത്തിൽ തന്നെ 234-ൽ 108 സീറ്റുകൾ തൂത്തുവാരിക്കൊണ്ട് 'സിംഗിൾ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ടി' എന്ന പദവിയിലേക്കാണ് വിജയ് തൻ്റെ പാർട്ടിയെ നയിച്ചത്.
By PTI
Published : May 6, 2026 at 3:50 PM IST
ചെന്നൈ: സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനൊരുങ്ങി ടിവികെ നേതാവ് വിജയ്. തമിഴ്നാട് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ദശകങ്ങൾ നീണ്ട ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ടാണ് നടൻ വിജയ്യുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകം അധികാരത്തിലേക്കെത്തുന്നത്.
തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി ടിവികെ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് അവകാശമുന്നയിച്ച് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കറെ നേരത്തെ നേരിട്ടെത്തി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് സഖ്യകക്ഷികളുമായി സീറ്റ് നില ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച ശേഷമുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച.
കന്നിപ്പോരാട്ടത്തിൽ തന്നെ 234-ൽ 108 സീറ്റുകൾ തൂത്തുവാരിക്കൊണ്ട് 'സിംഗിൾ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ടി' എന്ന പദവിയിലേക്കാണ് വിജയ് തൻ്റെ പാർട്ടിയെ നയിച്ചത്. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 10 സീറ്റുകൾ മാത്രം അകലെയായിരുന്ന വിജയ് കോണ്ഗ്രസിൻ്റെ സഹായം തേടുകയായിരുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡിഎംകെ സഖ്യത്തെയും എടപ്പാടി പളനിസാമിയുടെ എഐഎഡിഎംകെയെയും അപ്രസക്തമാക്കിയാണ് ടിവികെ തമിഴ്നാട്ടില് മുന്നേറ്റം നടത്തിയത്. 34.92% വോട്ട് വിഹിതത്തോടെ 108 സീറ്റുകൾ ടിവികെ നേടി. ഡിഎംകെ 24.19 ശതമാനെ വോട്ടുകളോടെ 59 സീറ്റുകളില് വിജയിച്ചു. എഐഎഡിഎംകെ 21.21% വോട്ട് വിഹിതം നേടി 47 സീറ്റുകളില് ഒതുങ്ങി.
ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ഈ ഫലം. സഖ്യകക്ഷികളായ കോൺഗ്രസ് (5), ഐയുഎംഎൽ (2), സിപിഐ (2), സിപിഎം (2), വിസികെ (2) എന്നിവർക്കും നാമമാത്രമായ സീറ്റുകളെ നേടാനായുള്ളൂ. പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ എഐഎഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൽ പിഎംകെ 4 സീറ്റുകളും ബിജെപിയും എഎംഎംകെയും ഓരോ സീറ്റുകൾ വീതവും നേടി.
അതേസമയം ഇന്ത്യയിലെ മതേതര, പുരോഗമന, ക്ഷേമ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ സ്ഥാപക പാർട്ടിയാണ് തങ്ങളെന്നും, തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശത്തെ ആദരിക്കുകയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് തങ്ങളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ കടമയാണെന്നും തമിഴ്നാട് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയും കോൺഗ്രസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പാർട്ടിയും (CLP) വ്യക്തമാക്കി.
അതനുസരിച്ച്, സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ടിവികെയ്ക്ക് പൂർണ പിന്തുണ നൽകാൻ തയാറാണെന്നും പ്രസ്താവനയിലൂടെ ഔദ്യോഗികമായി തമിഴ്നാട് കോൺഗ്രസ് അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത വർഗീയ ശക്തികളെ ഈ സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് ടിവികെ മാറ്റിനിർത്തണം എന്ന നിബന്ധനയോടെയാണ് തങ്ങളുടെ പിന്തുണ. ടിവികെ-യും തമിഴ്നാട് കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള ഈ സഖ്യം, തന്തൈ പെരിയാറുടെ സാമൂഹിക നീതി ആശയങ്ങളിലും ഡോ ബിആർ അംബേദ്കറുടെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളിലും ഉറച്ചുനിന്നുകൊണ്ട് പെരുന്തലൈവർ കാമരാജറുടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ സുവർണ്ണകാലം തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ വരും പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ പരിശ്രമിക്കുമെന്നും കോണ്ഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി.
