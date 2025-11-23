തിരുമ്പി വന്തിട്ടേൻ... രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം വിജയ് വീണ്ടും പ്രചാരണത്തിന്; ഡിഎംകെയെ 'കൊട്ടി' പ്രസംഗം

തിരുമ്പി വന്തിട്ടേൻ... രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം വിജയ് വീണ്ടും പ്രചാരണത്തിന്; ഡിഎംകെയെ 'കൊട്ടി' പ്രസംഗം
കരൂർ ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ പ്രചാരണ പരിപാടികളില് നിന്ന് ഉള്വലിഞ്ഞ വിജയ് വീണ്ടും രംഗത്തേക്ക്. കാഞ്ചീപുരത്തെ പരിപാടിയില് ഡിഎംകെയ്ക്ക് 'പ്രഹരം'. നീറ്റ് വിഷയത്തിലും പ്രതികരണം.
By PTI
Published : November 23, 2025 at 2:12 PM IST
ചെന്നൈ: കരൂർ ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ പ്രചാരണ പരിപാടികളില് നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന സിനിമാനടനും തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) നേതാവുമായ വിജയ് പ്രചാരണ മുഖത്തേക്ക് തിരികെയെത്തി. 2026 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള പ്രചാരണമാണ് വിജയും സംഘവും പുനരാരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം രണ്ട് മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പ്രചാരണം പുനരാരംഭിക്കുന്നത്.
രണ്ടാം ഇന്നിങ്സില് ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെയെ കടുത്ത ഭാഷയില് വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിജയുടെ പ്രചാരണം. ടിവികെയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ ഡിഎംകെ ചോദ്യം ചെയ്തത് വിജയെ ചൊടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ പാർട്ടി ഉറച്ച പ്രത്യയശാസ്ത്ര നിലപാടുകളിലാണ് സ്ഥാപിതമായതെന്നും അത് സമത്വത്തിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നതെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു.
കാഞ്ചീപുരത്ത് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും ആരാധകരെയും നാട്ടുകാരെയും അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഡിഎംകെയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം കൊള്ളയാണെന്നും വിജയ് ആരോപിച്ചു. പരോക്ഷമായ കുടുംബ വാഴ്ച രാഷ്ട്രീയത്തേയും തന്റെ പ്രസംഗത്തില് അദ്ദേഹം എതിർത്തു. ഡിഎംകെയെ പരിഹസിച്ച വിജയ് അവർ വ്യാജന്മാരാണെന്നും ആരോപിച്ചു.
നീറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡിഎംകെയെപ്പോലെ പൊള്ളയായ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നില്ലെന്നും പകരം ഭരണഘടനയുടെ കൺകറൻ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് ടിവികെ ശ്രമിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി തൻ്റെ പ്രചാരണം പുനരാരംഭിച്ചതായും വിജയ് പറഞ്ഞു. കരൂർ ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ വിമർശനങ്ങളെയും അനുമതി നിഷേധങ്ങളെയും തുടർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു വിജയ്.
അനുമതി തേടി ടിവികെ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് അനുമതി തേടി വിജയ്. അടുത്ത പരിപാടി സേലത്ത് നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിസംബർ നാലിന് റാലി നടത്താനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായുള്ള അനുമതി തേടി ടിവികെ സേലം സെൻട്രൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി തമിഴൻ പാർത്തിബൻ സേലം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ അനിൽ കുമാർ ഗിരിക്ക് നിവേദനം നൽകി.
സേലം ഫോർട്ട് ഗ്രൗണ്ട്, ബോസ് ഗ്രൗണ്ട്, സീലനായക്കൻപട്ടിയിലെ സ്വകാര്യ മൈതാനം എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്ത് റാലി നടത്താൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന് നിവേദനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നടത്താൻ പോകുന്ന പൊതുപരിപാടികളിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പാർട്ടി വളണ്ടിയർമാർക്ക് പുറമേ സ്വകാര്യ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളെ നിയോഗിക്കാനും തീരുമാനിച്ചതായാണ് വിവരം. സ്ത്രീകളുടേയും കുട്ടികളുടേയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സമ്മേളന നഗരിയിൽ പ്രത്യേക സോണുകൾ തിരിക്കുമെന്നും ബാരിക്കേഡുകൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്നും പാർട്ടി നേതൃത്വം അറിയിച്ചു.
