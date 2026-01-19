കരൂർ ദുരന്തം: നടൻ വിജയ്യെ രണ്ടാമതും ചോദ്യം ചെയ്ത് സിബിഐ; ചോദ്യം ചെയ്യല് നീണ്ടത് ആറ് മണിക്കൂർ, പ്രതി ചേര്ത്തേക്കും
Published : January 19, 2026 at 6:15 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: കരൂർ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ടുണ്ടായ ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടി.വി.കെ) അധ്യക്ഷനും നടനുമായ വിജയ്യെ സി.ബി.ഐ രണ്ടാം ഘട്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയനാക്കി. ന്യൂഡൽഹിയിലെ ലോധി റോഡിലുള്ള സി.ബി.ഐ ആസ്ഥാനത്ത് ഇന്നു രാവിലെ പത്തു മണിയോടെ എത്തിയ വിജയ്യെ ആറു മണിക്കൂറോളം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്തു.
നേരത്തെ ജനുവരി 12-ന് നടന്ന ആദ്യഘട്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിന് പിന്നാലെ 13-ന് വീണ്ടും ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പൊങ്കൽ പ്രമാണിച്ച് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു തീയതി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ആഡംബര വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ സി.ബി.ഐ ഓഫീസിലെത്തിയ അദ്ദേഹം വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിയോടെയാണ് മടങ്ങിയത്.
ദുരന്തത്തിൽ വിജയ്യെ പ്രതിചേർത്തേക്കുമെന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മന:പൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യാക്കുറ്റം ചുമത്താനാണ് സിബിഐയുടെ നീക്കം. പരിപാടി നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ വൈകിയതിലടക്കം വിജയ് നൽകിയ ഉത്തരങ്ങൾ തൃപ്തികരമല്ലെന്നാണ് സിബിഐയുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഫെബ്രുവരിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കും. കേസിൽ നിലവിൽ സാക്ഷിപട്ടികയിലാണ് വിജയ്.
#WATCH | Delhi: TVK Chief and actor Vijay leaves from the Central Bureau of Investigation (CBI) office.— ANI (@ANI) January 19, 2026
He appeared before the CBI today in connection with the investigation into the Karur stampede case. pic.twitter.com/bCQlhd7Nex
ഡി.വൈ.എസ്.പി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആന്റി കറപ്ഷൻ വിങ്ങാണ് വിജയിയെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. സെപ്റ്റംബർ 27-ന് കരൂരിൽ നടന്ന റാലിക്കിടെയുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 41 പേർ മരിക്കുകയും അറുപതിലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. റാലി സംഘടിപ്പിച്ചതിലെ തീരുമാനങ്ങൾ, വിജയ് എത്തുന്നതിൽ ഉണ്ടായ താമസം, മൈതാനത്ത് ബഹളം തുടരുമ്പോഴും പ്രസംഗം തുടരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം, ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലുണ്ടായ വീഴ്ച തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ സി.ബി.ഐ വിജയിക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചു.
സംഭവത്തിൽ ആർക്കൊക്കെ വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് വിജയിയുടെയും പാർട്ടി ഭാരവാഹികളുടെയും പൊലീസ്-ജില്ലാ ഭരണകൂട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും മൊഴികൾ വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷമായിരിക്കുമെന്ന് സി.ബി.ഐ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ നിന്നും സി.ബി.ഐ കേസ് ഏറ്റെടുത്തത്. അന്വേഷണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി അജയ് റസ്തോഗിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മേൽനോട്ട സമിതിയെയും കോടതി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യത്തെ ജനമനസ്സുകളെ ഉലച്ച ദുരന്തമാണിതെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം അന്വേഷണവുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വ്യാജവാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും ടി.വി.കെ നേതാവ് സി.ടി നിർമ്മൽ കുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
തമിഴ്നാട് ബി.ജെ.പി അധ്യക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കരൂരിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും വിജയിയെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
