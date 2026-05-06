കേവലഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിക്കാൻ എഐഎഡിഎംകെയുമായി ചർച്ച തുടർന്ന് ടിവികെ
234 അംഗ തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ 108 അംഗങ്ങളുള്ള ടിവികെ, 118 ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വെറും 10 സംഖ്യ മാത്രം അകലെയാണ്. അഞ്ച് സീറ്റുകളുള്ള കോൺഗ്രസ് ഇതിനകം പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
By ANI
Published : May 6, 2026 at 2:14 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ വിജയ്യുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിന് (ടിവികെ) കോൺഗ്രസ് ഔദ്യോഗിക പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുവെങ്കിലും കേവലഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിക്കാൻ എഐഎഡിഎംകെയുമായി പാർട്ടി നേതൃത്വം ചർച്ചകൾ തുടരുന്നു.
തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ അഞ്ച് അംഗങ്ങളാണ് നിലവിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളത്. ആകെ 108 അംഗങ്ങളുള്ള ടിവികെയ്ക്ക് കേവലഭൂരിപക്ഷമായ 118 എണ്ണം തികയ്ക്കാൻ ഇനി 10 സീറ്റുകൾ കൂടിയാണ് വേണ്ടത്. കോൺഗ്രസ് ഔദ്യോഗികമായി പിന്തുണച്ചതോടെ ഇനി അഞ്ച് സീറ്റുകൾ കൂടിയേ വിജയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ.
കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി വിജയുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ജനവിധി മാനിച്ചും മതേതര മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുമാണ് കോൺഗ്രസ് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നത്. ഭരണഘടനയിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത വർഗീയ ശക്തികളെ സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്ന അടിയന്തര നിബന്ധനയോടെയാണ് കോൺഗ്രസ് ഈ നിർണായക തീരുമാനമെടുത്തത്. കാമരാജർ ഭരണത്തിൻ്റെ സുവർണകാലം മടങ്ങിവരാൻ ഈ പുതിയ സഖ്യം സഹായിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും സഖ്യം ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് നിലവിലെ വിവരം.
ഡിഎംകെ സഖ്യം ഉപേക്ഷിച്ചു
ഡിഎംകെയുമായുള്ള ദീർഘകാല സഖ്യം അവസാനിപ്പിച്ചാണ് മുന്നണിയിലെ പ്രധാന കക്ഷിയായ കോൺഗ്രസ് വിജയ്യുടെ പാർട്ടിക്കൊപ്പം സഹകരിക്കുന്നത്. ഭരണത്തിൽ അധികാര പങ്കാളിത്തം നിഷേധിച്ച ഡിഎംകെ തീരുമാനത്തെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മാണിക്കം ടാഗോർ ശക്തമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ജനവിധി ഡിഎംകെ സർക്കാരിന് എതിരാണെന്നും അവരുടെ പ്രമുഖ മന്ത്രിമാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്യാതെയാണ് പാർട്ടിക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കാനാവാതെ പോയതെന്ന് കാണിച്ച് അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിപ്പും പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ബിജെപി തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ മതേതര ശക്തികൾക്കൊപ്പം നിലയുറപ്പിക്കുകയാണ് പാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം. വരുംദിവസങ്ങളിൽ വിസികെ, ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ എന്നിവരും ടിവികെയ്ക്ക് പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് ഭരണവൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.
എഐഎഡിഎംകെയുമായി ചർച്ച
അഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള കോൺഗ്രസ് പിന്തുണച്ചാലും സംസ്ഥാനത്ത് കേവലഭൂരിപക്ഷം തികയ്ക്കാൻ വിജയ്ക്ക് ഇനിയും അഞ്ച് എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ കൂടി അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാനാണ് 47 അംഗങ്ങളുള്ള എഐഎഡിഎംകെയുമായി ടിവികെ നേതൃത്വം ചർച്ചകൾ സജീവമാക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ടിവികെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ ആനന്ദ് എഐഎഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി കെ പളനിസ്വാമിയുമായി പ്രത്യേകം ചർച്ചകൾ നടത്തി. പാർട്ടിയുടെ മറ്റ് പ്രധാന നേതാക്കളും പ്രതിപക്ഷമായ എഐഎഡിഎംകെ നേതൃത്വവുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
അപ്രതീക്ഷിതമായി എഐഎഡിഎംകെയുമായി വലിയ സഖ്യമുണ്ടാക്കിയാൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ നിഷ്പ്രയാസം സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ വിജയ്ക്ക് സാധിക്കും. എന്നാൽ കോൺഗ്രസിനെ ഒപ്പം നിർത്തണമോ അതോ എഐഎഡിഎംകെയെ പിളർത്തി എംഎൽഎമാരെ ഒപ്പം കൂട്ടണമോ എന്നതിൽ വിജയ് ആണ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്.
നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി എഐഎഡിഎംകെ
സഖ്യകാര്യത്തിൽ തങ്ങളുടെ പാർട്ടിയാണ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുകയെന്ന് മുതിർന്ന എഐഎഡിഎംകെ നേതാവ് സിവി ഷൺമുഖം വ്യക്തമാക്കി. ചെന്നൈയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയും വിജയും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെയാണ് പല എംഎൽഎമാരും സിവി ഷൺമുഖത്തിൻ്റെ വസതിയിൽ എത്തിയത്.
എടപ്പാടിയുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയുള്ള ഒരു വിഭാഗം എംഎൽഎമാർ വിജയ്ക്ക് നേരിട്ട് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇതിനിടെ സർക്കാർ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്കും അടിയന്തര നടപടിക്രമങ്ങൾക്കുമായി ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേർക്കറെ കാണാൻ ടിവികെ അധ്യക്ഷൻ സമയം ചോദിച്ചതായാണ് പാർട്ടി നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ.
