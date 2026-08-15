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ടിവി ചാനലുകളിലെ പരസ്യ സമയപരിധി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒഴിവാക്കി

2006-ലാണ് കേബിൾ ടെലിവിഷൻ നെറ്റ്‌വർക്ക് നിയമപ്രകാരം ടിവി ചാനലുകൾക്ക് പരസ്യ സമയപരിധി ഏർപ്പെടുത്തിയത്

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Representational Image (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2026 at 7:54 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിലെ പരസ്യങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സമയപരിധി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി. ഒരു മണിക്കൂറിൽ പരമാവധി 12 മിനിറ്റ് മാത്രമേ പരസ്യം നൽകാവൂ എന്ന 2006-ലെ കേബിൾ ടെലിവിഷൻ നെറ്റ്‌വർക്ക് നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥയാണ് കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം എടുത്തുകളഞ്ഞത്. ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളോട് മത്സരിക്കാൻ ടിവി ചാനലുകളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനും ബിസിനസ് എളുപ്പമാക്കുന്നതിനുമാണ് പുതിയ തീരുമാനമെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കി കേന്ദ്രം
2006-ലാണ് കേബിൾ ടെലിവിഷൻ നെറ്റ്‌വർക്ക് നിയമപ്രകാരം ടിവി ചാനലുകൾക്ക് പരസ്യ സമയപരിധി ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഇതനുസരിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിൽ 10 മിനിറ്റ് വാണിജ്യ പരസ്യങ്ങളും രണ്ട് മിനിറ്റ് ചാനലിൻ്റെ സ്വന്തം പ്രൊമോഷനുകളും ഉൾപ്പെടെ പരമാവധി 12 മിനിറ്റ് മാത്രമേ പരസ്യം നൽകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു ചട്ടം. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ടെലിവിഷൻ പ്രക്ഷേപണ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 2006-ൽ രാജ്യത്ത് വെറും 62 ടിവി ചാനലുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് അത് 900-ലധികം ചാനലുകളായി വർധിച്ചു.

നിയമം കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് കേബിൾ ടിവി അനലോഗ് സംവിധാനത്തിലായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ചാനലുകൾ മാത്രമേ ലഭ്യമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇന്ന് കേബിൾ ടിവി മേഖല പൂർണമായും ഡിജിറ്റൽവത്കരിക്കപ്പെട്ടു. ഡിടിഎച്ച്, കേബിൾ ടിവി, ഹിറ്റ്സ്, ഐപിടിവി തുടങ്ങിയ എല്ലാ ടിവി വിതരണ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റലാണ്. ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ നിലവിൽ 300 മുതൽ 500-ലധികം ചാനലുകൾ വരെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഉപഭോക്താക്കളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനൊപ്പം അവർക്ക് കൂടുതൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കുള്ള അവസരവും നൽകുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ വിപണിയിൽ ഇപ്പോൾ മതിയായ മത്സരമുണ്ടെന്ന് വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം വിലയിരുത്തുന്നു.

ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളോട് മത്സരിക്കാൻ
ടെലിവിഷൻ പ്രക്ഷേപണ മേഖലയിലുണ്ടായ ഈ മാറ്റങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പരസ്യ സമയപരിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകൾ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ, ഒരു ചാനൽ പണം നൽകി കാണുന്നതാണെങ്കിലും സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നതാണെങ്കിലും, ഈ മേഖല പ്രധാനമായും പരസ്യങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ നിയന്ത്രണങ്ങളുമില്ല. ഇത് പരമ്പരാഗത ടിവി ചാനലുകൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. ഈ അസമത്വം ഇല്ലാതാക്കാനും, ടിവി വ്യവസായത്തിനുള്ളിലും ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളുമായും ന്യായമായ മത്സരം ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് പരസ്യ സമയപരിധി ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്.

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കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ വകുപ്പ് മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്. കേബിൾ ടെലിവിഷൻ നെറ്റ്‌വർക്ക് നിയമത്തിലെ ഭേദഗതി ഗസറ്റിൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്ന തീയതി മുതൽ പുതിയ തീരുമാനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഇതോടെ ചാനലുകൾക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം പരസ്യങ്ങൾ നൽകാനും കൂടുതൽ വരുമാനം കണ്ടെത്താനും സാധിക്കും.

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