ഗംഗാ നദീതടത്തിലെ അപൂർവ്വ ഇനം ആമകൾക്ക് സംരക്ഷണമൊരുക്കി വാരണാസിയിലെ പ്രജനന കേന്ദ്രം
വനം വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു സംരംഭമായ ഈ ആമ പ്രജനന കേന്ദ്രം വളരെക്കാലമായി ആമ സംരക്ഷണത്തിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചുപോരുന്നു. 2,000 മുതൽ 3,000 വരെ ആമകളെ ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.
Published : July 10, 2026 at 6:09 PM IST
വാരണാസി: ഗംഗാ നദിയെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന അപൂർവ ഇനം ആമകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി വാരണാസിയിലെ ആമ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിച്ചുപോരുന്നു. കേന്ദ്രത്തിൽ പുതിയ ബാച്ച് ആമകളെ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. വനം വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു സംരംഭമായ ഈ ആമ പ്രജനന കേന്ദ്രം വളരെക്കാലമായി ആമ സംരക്ഷണത്തിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചുപോരുന്നു.
ആഗ്രയ്ക്കടുത്തുള്ള ചമ്പൽ മേഖലയിൽ നിന്നാണ് ആമ മുട്ടകൾ എത്തിക്കുന്നതെന്നും സുരക്ഷിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വിരിയിച്ച് വളർത്തുന്നുണ്ടെന്നും പ്രജനന കേന്ദ്രത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. കേന്ദ്രം ഇതിനകം തന്നെ അപൂർവ്വ ആമകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ എണ്ണം ക്രമാനുഗതമായി വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വന സംരക്ഷണ ഓഫിസർ രവി കുമാർ പറഞ്ഞു.
എട്ട് ഇനം ആമകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു
പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ നിലവിൽ എട്ട് ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന ആമകളെ സംരക്ഷിച്ചുവരുന്നു. ആമക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അതിജീവനം ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക കുളങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ആമകൾ വളർന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അവയെ വ്യത്യസ്ത നദികളിലേയ്ക്ക് തുറന്നുവിടും. മറ്റിടങ്ങളിൽ ആമകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുവരുമ്പോൾ വാരണാസിയിൽ ആമകളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുവരുന്നു എന്നും രവി കുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 'ആമ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന മൃഗശാലയുടെ പിന്നിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 2,000 മുതൽ 3,000 വരെ ആമകളെ ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്നു. ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും മുട്ടകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രത്യേക ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആമകളെ വളർത്തുന്നു', എന്ന് രവി കുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
ആഗ്ര, ചമ്പൽ, ഇറ്റാവ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നദികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന മുട്ടകളാണ് ആദ്യം കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ആമകളുടെ പരിപാലനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചർ ശ്വേത റായ് പറഞ്ഞു. ഇവ ഒരു ഹാച്ചറിയിൽ (മുട്ടകൾ വിരിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലം) സ്ഥാപിക്കുകയും പുറത്തുവരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളങ്ങളിൽ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കൃത്യമായ ഭക്ഷണവും പരിപാലനവും
ആമകൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം നൽകുന്നു. സീസണൽ പച്ചക്കറികളായ ചുരയ്ക്ക, വെള്ളരി, കാരറ്റ് എന്നിവ നൽകുന്നു. വേനൽക്കാലത്ത് ദിവസവും കുളത്തിലെ വെള്ളം മാറ്റുന്നു. ശൈത്യകാലത്ത് അവയ്ക്ക് പ്രത്യേക സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. കാരണം ശൈത്യകാലത്താണ് ഇവയ്ക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത്. ആമകൾ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ജീവികളാണെന്നും അതിനാൽ അവയെ കേന്ദ്രത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായി സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ശ്വേത റായ് വ്യക്തമാക്കി.
ധോർ, കതഹ്വ, സുന്ദരി, ഭൂത് കഥ, ലാൽ തിലഖ്വ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ ഇനം ആമകൾ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും ഏകദേശം 4,503 ആമകളെ ഗംഗാനദിയിലേക്ക് തുറന്നുവിടാറുണ്ട്. ആമകളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്കായി തരി മണലിലാണ് മുട്ടകൾ നിക്ഷേപിച്ച് ഇൻക്യുബേഷൻ നടത്തുന്നത്. ജൂൺ മാസത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞ് പുറത്തുവരുന്നു. ശേഖരിക്കുന്ന മുട്ടകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രജനനത്തിന് പുറമേ കള്ളക്കടത്തുകാരിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന ആമകളെയും കേന്ദ്രം സംരക്ഷിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 13 വർഷത്തെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏകദേശം 7,300 ആമകളെ കള്ളക്കടത്തുകാരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി ഗംഗാനദിയിലേയ്ക്ക് തുറന്നുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
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