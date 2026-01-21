ടിടിവി ദിനകരൻ വീണ്ടും എൻഡിഎയിൽ; ലക്ഷ്യം ജയലളിതയുടെ ഭരണം പുഃനസ്ഥാപിക്കുക
പാർട്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവുകളുമായി നടത്തിയ കൂടിയാലോചനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സഖ്യത്തിൽ ചേരാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത്. 2021ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, ടിടിവി ദിനകരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എഎംഎംകെ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിച്ചെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു.
Published : January 21, 2026 at 2:35 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വീണ്ടും നാടകീയ നീക്കം. ടിടിവി ദിനകരൻ്റെ 'അമ്മ മക്കൾ മുന്നേറ്റകഴകം' (എഎംഎംകെ) വീണ്ടും ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിൽ (എൻഡിഎ) ചേർന്നു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾക്കിടെയാണ് നിർണായക തീരുമാനം.
പാർട്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവുകളുമായി നടത്തിയ കൂടിയാലോചനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുത്തതെന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിൽ ജയലളിതയുടെ ഭരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിൽ വീണ്ടും ചേരുന്നതെന്ന് ടിടിവി ദിനകരൻ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.
"വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഐഎഡിഎംകെ-ബിജെപി സഖ്യം മത്സരിക്കും. പഴയ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് പാർട്ടിയുടെയും തമിഴ്നാടിൻ്റെയും താത്പര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾ പിന്നോട്ട് തള്ളരുത്. കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം പോലെ," - ടിടിവി ദിനകരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തമിഴ്നാട്ടിൽ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ല ഭരണം കൊണ്ടുവരാനാണ് എഎംഎംകെ എൻഡിഎയിൽ ചേരുന്നതെന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നല്ല ഭരണം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പാർട്ടി പിന്തുണ നൽകുമെന്നും ടിടിവി ദിനകരൻ അറിയിച്ചു.
കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
ബിജെപി മുതിർന്ന നേതാവും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ പീയൂഷ് ഗോയലുമായി കൂടുക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു ടിടിവി ദിനകരൻ കക്ഷി മാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മത്സരിക്കേണ്ട സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച വിഷയം ചർച്ചയിലുണ്ടാകുമെന്നും തീരുമാനത്തിലെത്തുമെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്.
2021 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, ടിടിവി ദിനകരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എഎംഎംകെ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിച്ചെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. തെക്കൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ 52 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിൽ 40 സീറ്റുകളിലും ഡിഎംകെ വിജയം നേടിയിരുന്നു.
എഎംഎംകെ- എഐഎഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൽ 20 ലധികം സീറ്റുകൾ നേടിയിരുന്നു. 2026 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഐഎഡിഎംകെക്ക് തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ തിരിച്ചടി നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ വോട്ട് വിഹിതം വർധിക്കുമെന്നാണ് എഎംഎംകെ അണികളുടെ വിശ്വാസം.
തമിഴ്നാട്ടിൽ സഖ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഡിഎംഡികെ, 'നാം തമിഴർ' ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികളെ എൻഡിയയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ബിജെപി ഗൗരവമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നയിക്കുന്ന സഖ്യകക്ഷികളുടെ പൊതുയോഗം ചെന്നൈയ്ക്കടുത്തുള്ള മധുരാന്തകത്ത് അടുത്ത ദിവസം നടക്കുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
വിജയകാന്തിൻ്റ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദേശീയ മുർപ്പോക്ക് ദ്രാവിഡ കഴകം (ഡിഎംഡികെ) എൻഡിഎ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഖ്യത്തിൽ ചേരുമോ എന്നറിയാൻ തമിഴ് ജനങ്ങൾ ആകാംഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ബിജെപി സഖ്യത്തിൽ ഡിഎംഡികെ ചേരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും എന്നാൽ കുറവാണെന്നും നിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ടിടിവി ദിനകരൻ ബിജെപി സഖ്യത്തിലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സെപ്തംബറിലാണ് എൻഡിഎ വിടുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അണ്ണാ ഡിഎംകെയും ബിജെപിയും സഖ്യം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതോടെ എഎംഎംകെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടെന്ന തോന്നലായിരുന്നു കാരണം.
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഎംഎംകെ ടിവികെയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയേക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, എൻഡിഎയിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള ബിജെപി ശ്രമം ഫലം കണ്ടെന്നാണ് നിരീക്ഷകരുടെ കണ്ടെത്തൽ.
