ഭക്തര്‍ക്ക് എഐ ചാറ്റ്ബോട്ട് സേവനങ്ങളുമായി തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രം, 13 ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളില്‍ സേവനം, ടെന്‍ഡര്‍ സ്വന്തമാക്കി ആമസോണ്‍

ടാറ്റാ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി സര്‍വീസ് (ടിസിഎസ്) ആണ് എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടിനായി സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതും ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും

13 Indian languages Amazon wins tender Tata Consultancy Services Tirumala Tirupati Devasthanams
Tirumala Tirupati Devasthanams (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 13, 2025 at 12:27 PM IST

2 Min Read
തിരുമല: ഭക്തര്‍ക്കുള്ള സേവന രംഗത്ത് ഒരു പടി കൂടി കടന്ന് തിരുമല തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രം. നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി അധിഷ്‌ഠിത ചാറ്റ്ബോട്ട് സേവനങ്ങള്‍ ഭക്തര്‍ക്ക് വേണ്ടി ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് തിരുപ്പതി ദേവസ്വം അധികൃതര്‍.

രാജ്യമെമ്പാടും നിന്നുള്ള ഭക്തര്‍ക്ക് വിവിധ ഭാഷകളില്‍ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാനാണ് ഇതിലൂടെ അധികൃതര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇത് ഭക്തര്‍ക്ക് ഏറെ സഹായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ ഡിജിറ്റല്‍ മാറ്റങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നേരത്തെ വൈകുണ്‌ഠം ക്യൂ സമുച്ചയത്തില്‍ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും തീര്‍ത്ഥാടകരുടെ സേവനങ്ങള്‍ക്കുമായി ആര്‍ട്ട് ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് കമാന്‍ഡ് ആന്‍ഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ കേന്ദ്രം തയാറാക്കിയിരുന്നു. വിവിധയിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി കൂറ്റന്‍ സ്‌ക്രീനുകളില്‍ കാണാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഈ സംവിധാനത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി എന്‍ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു തുടക്കം കുറിച്ചത്.

ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ തുടര്‍ച്ചയായാണ് ഇപ്പോള്‍ ഭക്തരുടെ സേവനങ്ങള്‍ക്കായി ചാറ്റ്ബോട്ട് സംവിധാനം കൊണ്ടുവരാനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശത്തിന് അംഗീകാരം നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.

ഇതിനായി മുന്‍നിര സാങ്കേതിക കമ്പനികളില്‍ നിന്ന് ദര്‍ഘാസ് ക്ഷണിച്ചു. ആമസോണ്‍ വെബ്‌ സര്‍വീസസ്(എഡബ്ല്യുഎസ്)സ, ഗൂഗിള്‍ ക്ലൗഡ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ ലേലത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു. ആമസോണ്‍ പ്രതിവര്‍ഷം 50 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കാമെന്ന് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തു. അതോടെ ആമസോണിന്‍റെ ടെന്‍ഡര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഉടന്‍ തന്നെ ഭക്തര്‍ക്ക് ചാറ്റ്ബോട്ട് സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകും. ശ്രീവരി ദര്‍ശനം, താമസം, സേവനങ്ങള്‍, സംഭാവന, തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഭക്തര്‍ക്ക് തത്സമയം ലഭിക്കും. ഭക്തര്‍ക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും പരാതികളും നല്‍കാനുള്ള സംവിധാനവും ചാറ്റ്ബോട്ടില്‍ ഉണ്ടാകും.

തിരുപ്പതി ബ്രഹ്മോത്സവം; ഭഗവാന്‍ ബാലാജിയുടെ തേര് വലിക്കാന്‍ പെണ്‍കരുത്ത്

എല്ലാവര്‍ക്കും സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി പതിമൂന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകള്‍ ഇതിലുപയോഗിക്കും. രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഭക്തര്‍ക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ഭാഷയില്‍ ചാറ്റ് ബോട്ടുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനാകും. നിങ്ങള്‍ പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റാക്കി മാറ്റാനും തിരിച്ചും ഉള്ള സംവിധാനം ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ആശയവിനിമയം കൂടുതല്‍ എളുപ്പമാകും.

ടാറ്റാ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി സര്‍വീസ് (ടിസിഎസ്) ആണ് എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടിനായി സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതും ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും. തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ ഡിജിറ്റല്‍ സേവനങ്ങള്‍ ഇതിലൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്താനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇതിന് പുറമെ വര്‍ഷം തോറും ക്ഷേത്രം സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തര്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട അനുഭവം സൃഷ്‌ടിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

