മതപരിവർത്തനം തടയാൻ 750 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് 5000 ക്ഷേത്രങ്ങൾ; വൻ നീക്കവുമായി ആന്ധ്രാപ്രദേശ്

മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിൻ്റെ സന്ദര്‍ശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിര്‍ണായക തീരുമാനം എടുത്തത്. ടിടിഡി ട്രസ്റ്റ് ബോർഡ് യോഗത്തിൽ വച്ചാണ് ഗോത്രമേഖലയിലെ 5,000 ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നിര്‍മാണം തീരുമാനമായത്

Published : October 30, 2025 at 4:39 PM IST

അമരാവതി: ഗോത്ര മേഖലയില്‍ ഇനി ഗോവിന്ദ മന്ത്രങ്ങള്‍ മുഴക്കാന്‍ തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനം (ടിടിഡി) ട്രസ്റ്റ് ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചു. തിരുമലയില്‍ മേഖലയിലുടനീളം 750 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് 5,000 ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര ആലയ നിർമാണ (ശ്രീവാനി) ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ പണിയുന്നത്.

മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിൻ്റെ സന്ദര്‍ശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിര്‍ണായക തീരുമാനം എടുത്തത്. ടിടിഡി ട്രസ്റ്റ് ബോർഡ് യോഗത്തിൽ വച്ചാണ് ഗോത്രമേഖലയിലെ 5,000 ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നിര്‍മാണം തീരുമാനമായത്. ഗോത്രമേഖലയിലെ മതപരിവർത്തനങ്ങൾ തടയുക, ഹിന്ദു ധർമ്മം സംരക്ഷിക്കുക, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് ട്രസ്റ്റ് വ്യക്തമാക്കി.

മൂന്ന് തരം ക്ഷേത്രങ്ങൾ

ഗോത്ര ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യയും പ്രാദേശിക സാഹചര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് മൂന്ന് തരം ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ട്രസ്റ്റ് ബോർഡ് നിർമിക്കുന്നത്. ഫണ്ട് ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ അനുവദിക്കും.

ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് 10 ലക്ഷം രൂപ (ടൈപ്പ് 1)

ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് 15 ലക്ഷം രൂപ (ടൈപ്പ് 2)

ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് 20 ലക്ഷം രൂപ (ടൈപ്പ് 3)

മുൻ വൈ.എസ്.ആർ.സി.പി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ആദിവാസി മേഖലകളിലെ ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിനും 5 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമേ അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ സര്‍ക്കാരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ നിലവിലെ സര്‍ക്കാര്‍ തുക ഗണ്യമായി വർധിച്ചു.

എന്താണ് ശ്രീവാനി ട്രസ്റ്റ്?

ഇന്ത്യയിലുടനീളം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര സ്വാമി ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും പരിപാലനത്തിനമാണ് ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര ആലയാല നിർമ്മാണം ട്രസ്റ്റ് (ശ്രീവാനി ട്രസ്റ്റ്) രൂപം കൊണ്ടത്. മതപരമായ ആചാരങ്ങൾ, ചടങ്ങുകൾ, ഉത്സവങ്ങൾ എന്നിവ നടത്തുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ട്രസ്റ്റ് ഒരക്കുന്നു. 5,000 ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിര്‍മിക്കാനായി ശ്രീവാനി ട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് 175 കോടി രൂപ എൻഡോവ്‌മെൻ്റ് വകുപ്പിലേക്ക് മാറ്റാൻ തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനം (ടിടിഡി) ട്രസ്റ്റ് ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചു.

വൈ.എസ്.ആർ.സി.പി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത്, ശ്രീവാനി ട്രസ്റ്റ് ഫണ്ട് മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ചെലവഴിച്ചെന്ന് ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു. ആരോപണങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ശരിയായ നിരീക്ഷണവും സുതാര്യതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി എൻഡോവ്‌മെൻ്റ് വകുപ്പിനായി ഒരു പ്രത്യേക ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ യോഗത്തില്‍ തീരുമാനമായി. അവലോകനത്തിനും ഉത്തരവാദിത്തത്തിനുമായി ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിൻ്റെയും ഫോട്ടോകൾ പോർട്ടലിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

ഇന്ത്യൻ സംസ്‌കാരത്തിൻ്റെയും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും ചരിത്രം പറയുന്ന പുരാവസ്‌തു കെട്ടിടങ്ങളുടെ നവീകരണം, സംരക്ഷണം, പരിപാലനം എന്നിവയാണ് ഇതിനു കീഴില്‍ വരുന്നത്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മതപരിവർത്തനത്തിന് സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കടുതലായി ട്രസ്റ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നത്. പ്രധനമായും എസ്‌സി / എസ്‌ടി / ബിസി തുടങ്ങിയ ദുർബല വിഭാഗങ്ങള്‍ താമസിക്കുന്ന മേഖലകളില്‍ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ കൂടുതലായി നിര്‍മിക്കുന്നത്. ഈ ലക്ഷ്യം കണക്കിലടുത്താണ് ടിടിഡി ശ്രീവാനി ട്രസ്റ്റിന് രൂപം കൊടുത്തത്.

ഈ ട്രസ്റ്റിന് ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ട് പഴയതും തകർന്നതുമായ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനും മറ്റ് ധർമ്മ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഹിന്ദു ധർമ്മ പരിരക്ഷണത്തിനായി വലിയ രീതിയില്‍ സംഭാവന നല്‍കുന്ന ധാതാക്കളെ ട്രസ്റ്റ് ആദരിക്കാറുണ്ട്. ഈ ട്രസ്റ്റിലേക്ക് കുറഞ്ഞത് 10,000 രൂപ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ദാതാക്കൾക്ക് വിഐപി ദർശനത്തിനും ടിടിപി ബോര്‍ഡ് അവസരം നല്‍കുന്നു.

