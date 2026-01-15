ETV Bharat / bharat

ട്രക്കും പിക്കപ്പ് വാനും കൂട്ടിയിടിച്ച് നാല് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം: രണ്ട് പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്

വ്യാഴാഴ്‌ച(ജനുവരി 15) പുലർച്ചെയാണ് ജാർഖണ്ഡിലെ ഗുംല ജില്ലയിൽ അപകടം ഉണ്ടായത്. മരിച്ചവരേയും പരിക്കേറ്റവരേയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

JHARKHAND ACCIDENT TRUCK PICKUP COLLISSION JHARKHAND HIGHWAY ACCIDENT LATEST NEWS IN MALAYALAM
Truck-Pickup Collision In Jharkhand's Gumla (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 15, 2026 at 6:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

റാഞ്ചി: ജാർഖണ്ഡിലെ ഗുംല ജില്ലയിൽ ട്രക്കും പിക്കപ്പ് വാനും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. നാല് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. രണ്ട് പേർക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റു. വ്യാഴാഴ്‌ച(ജനുവരി 15) പുലർച്ചെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഗുംലയിലെ ബർണൊ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ദേശീയപാത 23 ന് സമീപമാണ് അപകടം ഉണ്ടായതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഗുംല-റാഞ്ചി റോഡിൽ ട്രക്ക് വാനിൽ ഇടിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായതെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"ഇടിയുടെ ആഘാതം വളരെ വലുതായിരുന്നു. റാഞ്ചി സ്വദേശികളായ നാലുപേർ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വച്ചു തന്നെ മരിച്ചിരുന്നു. വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് രണ്ട് പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്," പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

അപകട വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസുകാർ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തി. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെന്നും നില ഗുരുതരമായതിനാൽ വിദഗ്‌ധ ചികിത്സയ്ക്കായി റാഞ്ചിയിലെ റിംസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മാർട്ടത്തിന് ശേഷം വിദഗ്‌ധ പരിശോധനയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

ഗുംല സബ് ഡിവിഷണൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ (എസ്‌ഡിപിഒ) സുരേഷ് പ്രസാദ് യാദവാണ് അപകടം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അപകടകാരണം കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും മരിച്ചവരേയും പരിക്കേറ്റവരേയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും സുരേഷ് പ്രസാദ് യാദവ് അറിയിച്ചു.

ഛത്തീസ്‌ഗഡിലും വാഹനാപകടം

മകരസംക്രാന്തി ഉത്സവത്തിനിടെ ഛത്തീസ്‌ഗഡിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ രണ്ട് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ബിലാസ്‌പൂർ നഗരത്തിലെ ദേവ്രിഖുർദ് സ്വദേശികളായ ഗോപാൽ ചന്ദ്ര ഡേ (42), അരുൺ സെൻ (36) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാർ പാലത്തിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് തീപിടുത്തമുണ്ടായാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. ബുധനാഴ്‌ച (ജനുവരി 14) പുലർച്ചെ നാല് മണിയോടെ കോർബ ജില്ലയിലെ അതിർത്തി പ്രദേശമായ മദൻപൂരിലെ മോർഗ ഔട്ട്‌പോസ്റ്റിനടുത്തുള്ള ബാംഗോ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് അപകടം നടന്നത്.

പാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെ കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് താഴെയുള്ള കൊക്കയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ വാഹനത്തിന് തീ പിടിച്ചിരുന്നു. തീ അതിവേഗം പടർന്നതിനാൽ വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേരും ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങി പോകുകയായിരുന്നു.

ALSO READ: "ജോലി തടസപ്പെടുത്തിയത് ഗൗരവമുള്ള കാര്യം"; ഐ-പാക് റെയ്‌ഡിൽ മമതയ്‌ക്ക് തിരിച്ചടി, കേസിന് സ്റ്റേ

TAGGED:

JHARKHAND ACCIDENT
TRUCK PICKUP COLLISSION
JHARKHAND HIGHWAY ACCIDENT
LATEST NEWS IN MALAYALAM
ACCIDENT IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.