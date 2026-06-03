തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പിളർപ്പിലേക്ക്; 59 എംഎൽഎമാർ വിമതപക്ഷത്ത്
ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഋതബ്രത ബാനർജി അപ്രതീക്ഷിതമായി നിയമസഭയിൽ എത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം അനുഭാവികളായ എംഎൽഎമാരും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്
Published : June 3, 2026 at 2:13 PM IST
കൊൽക്കത്ത: ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ വൻ പിളർപ്പ്. പാർട്ടിയിൽനിന്നും പുറത്താക്കിയ ഉലുബേരിയ ഈസ്റ്റ് എംഎൽഎ ഋതബ്രത ബാനർജി വീണ്ടും നിയമസഭയിൽ എത്തിയത് ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചലനമുണ്ടാക്കി. സ്വന്തം പാർട്ടിക്കെതിരെ നിയമസഭയിൽ തിരിഞ്ഞ വിമത വിഭാഗത്തിന് 59 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ഇതോടെ ബംഗാൾ നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾക്കാണ് കളമൊരുങ്ങിയത്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലെ ഈ അപ്രതീക്ഷിത വിമതനീക്കം സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.
ഷിൻഡെ മോഡൽ ബംഗാളിലും
ഋതബ്രത ബാനർജിയെയും എൻ്റാലി എംഎൽഎ സന്ദീപൻ സാഹയെയും ജൂൺ ഒന്നിനാണ് പാർട്ടിയിൽനിന്നും പുറത്താക്കിയത്. പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു തൃണമൂൽ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നടപടി. ഇരുവരും നിരന്തരം പാർട്ടി നിർദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചുവെന്ന് ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു. പാർട്ടിയുടെ താത്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ഇരുവരും പ്രവർത്തിച്ചെന്നും നേതൃത്വം വിലയിരുത്തി.
തുടർന്നാണ് ഇവരെ ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് എല്ലാ ചുമതലകളിൽനിന്നും മാറ്റിയത്. എന്നാൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ട് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഋതബ്രത ബാനർജി നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കം ഭരണകക്ഷിയായ തൃണമൂലിനെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ നടത്തിയ വിമതനീക്കത്തിന് സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് ബംഗാളിലും കാണുന്നത്. ഇത് മമത സർക്കാരിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെത്തന്നെ ബാധിക്കുമോയെന്ന ആശങ്ക ശക്തമാണ്.
കീഴടങ്ങാൻ തയാറല്ലെന്ന് വിമതർ
വൻ പിന്തുണയോടെയാണ് ഋതബ്രത ബാനർജി അപ്രതീക്ഷിതമായി നിയമസഭയിൽ എത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം അനുഭാവികളായ നിരവധി എംഎൽഎമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ വലിയൊരു വിഭാഗം ഭരണനേതൃത്വത്തോട് കടുത്ത അതൃപ്തിയിലാണ്. ഈ അതൃപ്തിയാണ് വിമതപക്ഷത്തിന് കൂടുതൽ കരുത്തുപകർന്നത്.
വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നേതാക്കൾ തങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേരുമെന്ന് ഋതബ്രത ബാനർജി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി. ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പിന്തുണ ഈ വിമത നീക്കത്തിന് പിന്നിലുണ്ടോയെന്നും സംശയമുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ മമത ബാനർജി അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചു. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി മുതിർന്ന നേതാക്കളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.
സർക്കാരിന് ഭീഷണി
നിലവിൽ 294 അംഗ നിയമസഭയിൽ തൃണമൂലിന് മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്. എന്നാൽ 59 പേർ വിമത സ്വരം ഉയർത്തിയത് ഭരണപക്ഷത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം മറികടക്കാൻ ആവശ്യമായ സംഖ്യ വിമതർക്കുണ്ടോ എന്നത് നിർണായകമാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് പിന്നാലെ ബംഗാളിലും ഭരണം അട്ടിമറിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനിടെ സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നില തകർന്നതായി കാണിച്ച് ഗവർണർ റിപ്പോർട്ട് തേടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വിമതർ മറ്റ് പാർട്ടികളുമായി സഖ്യത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നതായും വിവരമുണ്ട്. ബംഗാളിൽ നടക്കുന്ന നീക്കങ്ങളെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയവും ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്.
ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രതികരണം
ഈ വിഷയത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നേതാക്കൾ തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ നാടകീയമായ രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. സർക്കാരിനെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ പ്രതിപക്ഷം നീക്കം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് സുരക്ഷാ സേനയെ വിന്യസിച്ച് മുൻകരുതൽ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കി. നിയമസഭാ പരിസരത്ത് കനത്ത പൊലീസ് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
നിയമപോരാട്ടത്തിന് സാധ്യത
വിമതരെ അയോഗ്യരാക്കാൻ സ്പീക്കർക്ക് മുൻപാകെ പരാതി നൽകാനാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ തീരുമാനം. എന്നാൽ തങ്ങൾക്ക് മതിയായ അംഗബലമുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് ഋതബ്രത ബാനർജി വിഭാഗം കോടതിയെ സമീപിച്ചേക്കും. കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമ പ്രകാരം മൂന്നിൽ രണ്ട് അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വിമതർക്ക് നിയമക്കുരുക്കിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ. ഇതിനായി കൂടുതൽ എംഎൽഎമാരെ തങ്ങളുടെ പാളയത്തിൽ എത്തിക്കാനാണ് വിമത ക്യാമ്പിൻ്റെ നീക്കം.
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നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ബംഗാളിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവും ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്ന് ഉയരുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയം ഇനിയൊരു വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങൾ മമത ബാനർജിക്ക് നിർണായകമാകും.
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