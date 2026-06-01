പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം ആരോപിച്ച് രണ്ട് എംഎൽഎമാരെ പുറത്താക്കി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്
സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലെ 'വ്യാജ ഒപ്പ്' കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുവരും പരാതി നൽകിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞതിന് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷമാണ് പുറത്താക്കൽ ഉത്തരവ് വന്നത്
Published : June 1, 2026 at 5:43 PM IST
കൊൽക്കത്ത: പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടെന്നാരോപിച്ച് രണ്ട് എംഎൽഎമാരെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പുറത്താക്കി. എംഎൽഎമാരായ സന്ദീപൻ സാഹ, ഋതബ്രത ബാനർജി എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് തിങ്കളാഴ്ച പാർട്ടി അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
ബംഗാൾ നിയമസഭയിലെ 'വ്യാജ ഒപ്പ്' വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുവരും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തി മിനിറ്റുകൾക്കകമാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ നിർണായക നടപടി പുറത്തുവന്നത്. നിയമസഭയിൽ ശോഭൻദേബ് ചട്ടോപാധ്യായയെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പിന്തുണച്ച രേഖകളിലെ ഒപ്പുകളെച്ചൊല്ലിയാണ് നിലവിൽ വിവാദം പുകയുന്നത്.
"ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥികളായി മത്സരിച്ച് ജയിച്ചിട്ടും പാർട്ടിയുടെ അംഗീകൃത നേതൃത്വം വിളിച്ചുചേർത്ത യോഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തതായി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പാർട്ടിയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവനകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായതായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്," എംഎൽഎമാർക്ക് അയച്ച കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വിഷയം വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം, ഇരുവരെയും പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് ഉടനടി പ്രാബല്യത്തോടെ പുറത്താക്കാൻ എഐടിസി നേതൃത്വം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. പാർട്ടി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ചന്ദ്രിമ ഭട്ടാചാര്യയാണ് പുറത്താക്കൽ ഉത്തരവിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
വിഷയം പരിഗണിച്ച ശേഷം, എഐടിസി അധികാരികൾ പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് എംഎൽഎമാരെ ഉടനടി പുറത്താക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുവെന്ന് കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ശോഭന്ദേബ് ചതോപാധ്യായയെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ സമർപ്പിച്ച കത്തിൽ പാർട്ടി നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ വ്യാജ ഒപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാൾ സിഐഡി അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലെ 'വ്യാജ ഒപ്പ്' കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സന്ദീപൻ സാഹയും ഋതബ്രത ബാനർജിയും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി പറഞ്ഞു. ഇതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഇവരെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത്. പാർട്ടി യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതും ഔദ്യോഗിക നിലപാടുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചതുമാണ് പെട്ടെന്നുള്ള നടപടിക്ക് കാരണമായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
