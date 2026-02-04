'വന്യജീവി ഭീഷണിയ്ക്കിടയിലും കാടും മേടും കടന്ന് സ്കൂളിലേക്ക്'; ഈ ഗ്രാമത്തിന് സുമിലയാണ് ഹീറോ
വന്യജീവികൾ പാർക്കുന്ന കാട് കടന്നുവേണം സുമിലക്ക് എന്നും സ്കൂളിലെത്താൻ. ഭയമുണ്ടെങ്കിലും പഠനം പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സുമില തയാറല്ല.
Published : February 4, 2026 at 5:05 PM IST
കൊൽക്കത്ത: കാടും മലയുമൊക്കെ കടന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നതെന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ അച്ഛനമ്മമാർ പറയാറില്ലേ... പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുട്ടികൾ ഇത് കാരയമാക്കാറില്ല. അതൊക്കെ പണ്ടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരെ കളിയാക്കാറാണ് പതിവ്. ഇന്നത്തെ കാലത്തും ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നവരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ സംഭവം സത്യമാണ്.
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ജൽപൈഗുരി എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ സുമില എന്ന 15 വയസുകാരിയ്ക്ക് വന്യജീവികൾ പാർക്കുന്ന കാടും മേടും കടന്നുവേണം സൈക്കിളും ചവിട്ടി എന്നും രാവിലെ സ്കൂളിലെത്താൻ. തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ആദ്യത്തെയാളാണ് സുമില. 27 കുടുംബങ്ങൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ബാധുറാം ബൻബസ്തി ഗ്രാമം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ പിന്നിലാണ്. ഇവിടെയാരും തന്നെ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിവരല്ല.
കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച സുമില പ്രാഥമിക വദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയത് സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിൽ വച്ചുതന്നെയായിരുന്നു. ശേഷം ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള പൻബാരി ഭവാനി ഹൈസ്കൂളിൽ ചേർന്നു. സ്കൂളിലേക്കുള്ള യാത്ര അത്ര സുഖകരമായിരുന്നില്ല. വഴിയിൽ വന്യജീവികളെ കാണുന്നത് പതിവാണെങ്കിലും സുമിലയുടെ പഠനത്തിന് ഇതൊന്നും ഒരു തടസമായുന്നില്ല.
"ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പേടി തോന്നാറുണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ തയാറല്ല സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷ പാസാകാനും അത് വഴി എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാവാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു", - സുമില പറഞ്ഞു.
സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരുപാടുള്ള കുടുംബമാണ് സുമിലയുടേത്. പക്ഷെ തങ്ങളുടെ ഗതി മകൾക്ക് ഉണ്ടാവരുതെന്ന ദൃഢനിശ്ചമായിരുന്നു സുമിലയുടെ മാതാപിതാക്കളായ മഞ്ചലിനും രൂപാലിക്കുമുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ പഠനം പാതി വഴിയിൽ തടസപ്പെടാതിരിക്കാൻ അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുവെന്നും പിതാവായ മഞ്ചൽ പറയുന്നു.
സ്കൂളിലേക്കും ട്യൂഷനും അവൾ കാട്ടിലൂടെ ഒറ്റക്കാണ് പോവുന്നത്. ആ കാര്യത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭയമുണ്ടെന്നും അവൾ വജയിച്ചുകാണണമന്നമാണ് തൻ്റെ ആഗ്രഹമെന്നും അമ്മ രൂപാലി പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ആരും ഇതുവരെ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ സുമില പരീക്ഷയെഴുതി. അവൾ തങ്ങളുടെ അഭിമാനമാണ്. അവൾ വിജയിക്കുമെന്ന് തങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും പ്രദേശവാസിയായ ബുധുവ പറഞ്ഞു.
സുമിലയുടെ അതിസാഹസിക യാത്രയെക്കുറിച്ച് ഭരണക്കൂടതിനും വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാരിദ്ര്യവും അപകടവും മറികടന്നാണ് സുമില ഗ്രാമത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷാർഥിയായി മാറുന്നത്. അവളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ സഹായവും നൽകുമെന്ന് മെയ്നാഗുരി പഞ്ചായത്ത് വനിത ശിശുക്ഷേമ സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ പത്മാമണി റോയ് പറഞ്ഞു.
