ഒളിവില് പോയാലും വിചാരണ നേരിടണം; 'ട്രയൽ ഇൻ ആബ്സെൻഷ്യ' നടപ്പിലാക്കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി ബിഹാർ
By Dev Raj
Published : December 24, 2025 at 2:36 PM IST
പട്ന: 'ട്രയൽ ഇൻ ആബ്സെൻഷ്യ' നടപ്പിലാക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി ബിഹാർ. പ്രതികള് കോടതിയില് ഹാജരായില്ലെങ്കിലും വിചാരണ ചെയ്യാൻ അനുമതി നല്കുന്നതാണ് പുതിയ നിയമം. ഗുരുതരമായ ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പത്ത് വർഷമോ അതിൽ അധികമോ വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന പ്രതികൾക്കാണ് ഈ 'അസാന്നിധ്യ വിചാരണ'യുണ്ടാവുക. ജുഡീഷ്യൽ പ്രക്രിയകൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിവിധ നിയമ ഉപദേശകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
2024 ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ രാജ്യത്തുടനീളം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്) അനുസൃതമായാണ് 'ട്രയൽ ഇൻ ആബ്സെൻഷ്യ' നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒന്നര വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴും മറ്റൊരു സംസ്ഥാനങ്ങളും ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ഡൽഹിയിൽ ഒരു കേസ് വിചാരണ ചെയ്തത് ട്രയൽ ഇൻ അബ്സെൻഷ്യയുടെ പിൻബലത്തോടെയാണെന്ന് വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ബിഹാറിലെ ബങ്ക ജില്ലയിലെ കൊലപാതക കേസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇതു പ്രകാരം 21 പ്രതികൾക്കെതിരെയാണ് പൊലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. എന്നാൽ 16 പേരെ മാത്രമേ ഇതു വരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നും ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചുപേർ ഒളിവിലാണെന്നുമാണ് പൊലീസ് പക്ഷം.
അറസ്റ്റിലായതും ആകാത്തതുമായ, എന്നാൽ പ്രതി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും വിചാരണ നടത്തണമെന്ന് പൊലീസും പ്രോസിക്യൂഷനും കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ ഈ മാസം ആദ്യമാണ് അസാന്നിധ്യ വിചാരണ ആരംഭിച്ചത്.
പ്രതികൾ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും കോടതി വിചാരണയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ജില്ലാ പൊലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അരവിന്ദ് കുമാർ ചൗധരി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"പ്രതിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിലുള്ള വിചാരണ നടപ്പിലാക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായി ബിഹാർ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രക്രിയ കൂടുതൽ വേഗത്തിലാക്കാനും ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും" അരവിന്ദ്കുമാർ ചൗധരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കുറ്റാരോപിതൻ്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ കോടതിയിൽ ക്രിമിനൽ വിചാരണ നടത്തുന്നതിനെയാണ് 'ട്രയൽ ഇൻ ആബ്സെൻഷ്യ' എന്ന് പറയുന്നത്. മുൻുപ് അതിക്രൂരവും പൈശാചികവുമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പോലും കുറ്റാരോപിതൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ വിചാരണ ചെയ്യാനോ, കുറ്റക്കാരനെന്ന് വിധിക്കാനോ, ശിക്ഷ വിധിക്കാനോ നിയമം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ലയെന്നും അരവിന്ദ്കുമാർ ചൗധരി വ്യക്തമാക്കി.
നിയമപ്രകാരം കുറ്റവാളിയെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ വിചാരണയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഒളിവിൽ പോയാൽ കോടതി അസാന്നിധ്യത്തിൽ വിചാരണ തുടരണമെന്ന് ബിഎൻഎസ്എസ് സെക്ഷൻ 356 അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്. വിചാരണ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച തീയതി മുതൽ 90 ദിവസം വരെ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനോ, കീഴടങ്ങാനോ ഉള്ള കാലയളവും ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ബിഹാർ സംസ്ഥാന പ്രോസിക്യൂഷൻ ഡയറക്ടർ സുധാൻഷുകുമാർ ചൗബെയുടെ അഭാവത്തിൽ വിചാരണയുടെ നടത്തിപ്പ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അരവിന്ദ്കുമാർ ചൗധരിയാണ്. കേസുകളിൽ പെട്ട് ഒളിവിൽ പോകുന്നവർക്കെതിരെ ഈ വിചാരണ രീതി ഉപയോഗിക്കാൻ പൊലീസ് കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അരവിന്ദ്കുമാർ ചൗധരി പറഞ്ഞു.
എന്താണ് ട്രയൽ ഇൻ ആബ്സെൻഷ്യ?
വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയനായ വ്യക്തി ഹാജരാകാതെ വരുമ്പോൾ കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന വിചാരണ രീതിയാണ് 'ട്രയൽ ഇൻ ആബ്സെൻഷ്യ'. പ്രതിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ എന്നർഥം വരുന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവം.
