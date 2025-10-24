ഭീമൻ ലൈബ്രറിയായി ഒരു വാടക വീട് ; ആറ് മുറികളിലും നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് പുസ്തകങ്ങൾ, കൂടെ 1965 മുതൽക്കുള്ള ദിനപത്രങ്ങളും!
വായിച്ച എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും പത്രങ്ങളും നദാമുനുല രാമറാവുവിൻ്റെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതമാണ്. ആയുർവേദ വൈദ്യശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താളിയോല ഗ്രന്ഥം, സംഗീതം, കല, ശാസ്ത്രം സാഹിത്യം, ചരിത്രം തുടങ്ങിയവയുടെ വലിയ ശേഖരം തന്നെ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.
Published : October 24, 2025 at 3:15 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഒന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി 35,000 പുസ്തകങ്ങൾ വരെ ശേഖരിച്ച് നദാമുനുല രാമറാവു. പുസ്തകങ്ങൾക്കൊപ്പം ലക്ഷകണക്കിന് ദിനപത്രങ്ങളുടെയും ശേഖരം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാടക വീട്ടിൽ കാണാം. ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല ഈ ശേഖരം, വർഷങ്ങളായി സൂക്ഷിച്ച് വച്ച് ഇന്ന് ഈ വീട് ഒരു ഭീമൻ ലൈബ്രറിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
നദാമുനുല രാമറാവു ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനാണ്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പുസ്തകങ്ങളും പത്രങ്ങളും വായിക്കുന്ന ശീലം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. വായിച്ചതിനു ശേഷം അവയെ കൂടെ കൂട്ടുന്ന പ്രത്യേക രീതിയും ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തക ശേഖരത്തിൻ്റെ തുടക്കം.
നാലാം ക്ലാസിൽ തുടങ്ങിയ വായന
വായിച്ച എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും പത്രങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. വാറങ്കലിലെ മാൻഡിബസാർ സ്വദേശിയായ നദാമുനുല രാമറാവു ഇംഗ്ലീഷിൽ ബിരുദാനന്ത ബിരുദദാരിയാണ്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സിദ്ദിപേട്ട് ജില്ലയിലെ ഹുസ്നാബാദിൽ സപോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസുകൾ പഠിപ്പിക്കുകയും അവിടെ സ്ഥിരതാമസക്കാരനാകുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപജീവന മാർഗം അധ്യാപനം തന്നെയാണ്.
രാമറാവുവിൻ്റെ പിതാവ് ദശരഥ രാമയ്യയ്ക്കും ഇളയ സഹോദരൻ അയോധ്യ രാമയ്യയുടെയും പാത പിന്തുടർന്നാണ് വായന ശീലമുണ്ടായതെന്ന് രാമറാവു പറയുന്നു. അവർക്ക് പുസ്തകങ്ങളും പത്രങ്ങളും വായിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടായിരുന്നു. അവയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ പുസ്തകങ്ങളും മാസികകളും രാമറാവു വായിച്ച് തുടങ്ങി.
വായിച്ചതിനുശേഷം അവ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാനും തുടങ്ങി. ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിനുശേഷം അതൊരു ഹോബിയാക്കി മാറ്റി. അദ്ദേഹം പുസ്തകങ്ങളും മാസികകളും വാങ്ങുകയും വായിക്കുകയും പിന്നീട് അവ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശീലം തുടർന്നു.
വീട്ടിലെ ലൈബ്രറി
ഈ ഹോബിയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് ഒരു ഭീമൻ ലൈബ്രറിയായി മാറിയിരിക്കുയാണിപ്പോൾ. നിലവിൽ 35000- ത്തിലധികം പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. ആയുർവേദ വൈദ്യശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താളിയോല ഗ്രന്ഥം, സംഗീതം, കല, ശാസ്ത്രം സാഹിത്യം, ചരിത്രം മുതലായവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളും രാമറാവുവിൻ്റെ ശേഖരത്തിലുണ്ട്.
സിതാര, ശിവരഞ്ജനി, ചലച്ചിത്ര വാരികകൾ, ഫിലിംഫെയർ മാസികകൾ, ആഭ്യന്തര, വിദേശ ഇംഗ്ലീഷ് മാസികകൾ, 1965 മുതൽ ഇന്നുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദിനപത്രങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ശേഖരം വേറെയുമുണ്ട്.
സ്വന്തമായി ഒരു വീടില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിന് കൂട്ടായി വലിയൊരു പുസ്തക ശേഖരം തന്നെയുണ്ട്. വാടക വീട്ടിലാണ് രാമറാവുവിൻ്റെ താമസം. "എൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ 70 ശതമാനവും പുസ്തകങ്ങളും മാസികകളും വാങ്ങുന്നതിനാണ് ഞാൻ ചെലവഴിക്കുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ എല്ലാ ദിനപത്രങ്ങളും വാങ്ങുന്നു. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്റു മരിച്ച ദിവസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദിനപത്രം പോലും എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട്. വാടക വീട്ടിലെ ആറ് മുറികളിൽ പുസ്തകങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സാഹിത്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് ഭാവി തലമുറകൾക്ക് കൈമാറുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം" - രാമറാവു പറയുന്നു.
