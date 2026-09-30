ആസിഡ് ആക്രമണ ഇരകൾക്ക് യാത്രാ ഇളവ്; നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം തേടി സുപ്രീം കോടതി
ആസിഡ് ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ചവർക്ക് പ്രത്യേക സംവരണ ക്വാട്ടയും റെയിൽവേ യാത്രാക്കൂലിയിൽ ഇളവും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പൊതുതാത്പര്യ ഹർജിയാണ് കോടതി പരിഗണിച്ചത്.
By PTI
Published : September 30, 2026 at 3:05 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ചികിത്സയ്ക്കായി മികച്ച സൗകര്യങ്ങളുള്ള ആശുപത്രികളിലെത്താൻ ആസിഡ് ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ചവർക്ക് റെയിൽവേ യാത്രാ ഇളവ് നൽകുന്നതിനുള്ള നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ ഭിന്നശേഷി ശാക്തീകരണ വകുപ്പിൻ്റെ (Department of Empowerment of Persons with Disabilities) സജീവ പങ്കാളിത്തം ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി.
ഹർജിക്കാരായ 'അതിജീവൻ സൊസൈറ്റി' (Atijeevan Society) എന്ന എൻജിഒ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളുമായി ആലോചിച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഒരു കരട് നയം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരങ്ങൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചു.
അന്തിമ നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ സാമൂഹ്യനീതി-ശാക്തീകരണ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള വകുപ്പിനെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിർദ്ദേശിച്ചു. തുടർന്ന്, വിഷയം കൂടുതൽ പരിഗണിക്കുന്നതിനായി ബെഞ്ച് മാറ്റിവെച്ചു. ആസിഡ് ആക്രമണത്തെ അതിജീവിതർക്ക് ഇളവുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നയം രൂപീകരിക്കാൻ തത്വത്തിൽ തീരുമാനിച്ചതായി ഓഗസ്റ്റ് 13-ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ കോടതി ബെഞ്ചിനെ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ ഇളവുകൾ അനുവദിക്കുന്ന വിഷയം ഉദാരമായ സമീപനത്തോടെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.
പ്രതികരിച്ച് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ
നയത്തിൻ്റെ കരട് രേഖ ആറാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കാൻ അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ അർച്ചന പഥക് ദാവെയോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ വിഭാഗത്തിൽ ആസിഡ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായവരെ പ്രത്യേക വിഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ചില ആശങ്കകളുള്ളതിനാൽ 'രോഗി' (patient) എന്ന വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള ആനുകൂല്യം അവർക്കും ലഭ്യമാക്കാൻ കേന്ദ്രം ആലോചിക്കുന്നതായി അർച്ചന പറഞ്ഞു.
ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് റെയിൽവേ യാത്രാ ഇളവുകൾ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ, ആസിഡ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായവരെയും അതേ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ചില ആശങ്കകളുണ്ട് അതിനാൽ അവരെ 'രോഗി' എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് തീരുമാനമെന്ന് അവരെ അറിയിക്കാമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആസിഡ് ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ചവർക്ക് ട്രെയിനിലെ എസി ക്ലാസുകളിൽ ഇളവുള്ള നിരക്ക് ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ, ജൂലൈ 16-ന് കോടതി കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തിൽ റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തേടാൻ കോടതി അർച്ചന ദാവെയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭിന്നശേഷിക്കാരിൽ 21 വിഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്നും അവർക്ക് റെയിൽവേ ഇതിനകം യാത്രാ ഇളവുകൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അർച്ചന നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എല്ലാ വിഭാഗം ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുമായി അടിയന്തര യാത്രാ ക്വോട്ട ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം റെയിൽവേ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
അതിജീവിതർക്ക് ചികിത്സയ്ക്കായി ഏകദേശം നാലോ അഞ്ചോ വർഷത്തോളം സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികളിൽ പലതവണ പോകേണ്ടിവരുന്നുണ്ടെന്ന് പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിക്കാർക്കായി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു.
നിർബന്ധപൂർവ്വം ആസിഡ് കുടിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് റെയിൽവേ റിസർവേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നേടുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടിവരുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ റിസർവേഷൻ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി ചികിത്സ നൽകിയ ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് ഇത്തരം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് പ്രയാസകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതെന്ത്?
ആസിഡ് ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ചവർക്ക് പ്രത്യേക സംവരണ ക്വാട്ടയും റെയിൽവേ യാത്രാക്കൂലിയിൽ ഇളവും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പൊതുതാത്പര്യ ഹർജിയിൽ, കേന്ദ്രസർക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് നേരത്തെ നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. പൊള്ളലേറ്റതുമൂലമുള്ള ശാരീരികാവസ്ഥയും വിട്ടുമാറാത്ത ചൊറിച്ചിലും കാരണം, പ്രത്യേകിച്ച് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം, ആസിഡ് ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ചവർക്ക് പലപ്പോഴും ട്രെയിനിലെ എസി കോച്ചുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു.
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എന്നാൽ, ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള യാത്രകൾക്കായി എസി ടിക്കറ്റുകളുടെ ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകാൻ അവർക്ക് സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ല. നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ കാരണം, ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി (PwDs) നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ക്വാട്ടയോ യാത്രാക്കൂലിയിലെ ഇളവോ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് ആ പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
ആസിഡ് ആക്രമണത്തിനിരയായവരെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കുന്നതിന് ഒന്നിലധികം ശസ്ത്രക്രിയകളും അത്യാധുനിക നേത്രചികിത്സാ നടപടികളും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു ശേഷമുള്ള ദീർഘകാല പരിചരണവും ആവശ്യമാണെന്നും, ഡൽഹി, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയ മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ വളരെ കുറച്ച് ഉന്നത നിലവാരമുള്ള ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇവ ലഭ്യമാകൂ എന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
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